Sự kiện y tế Việt Nam nổi bật 2024

Năm 2024 kết thúc với nhiều điểm nhấn trong lĩnh vực y tế, tạo được sự chú ý của dư luận cả trong và ngoài nước. Xin trân trọng gửi đến quý bạn đọc một số sự kiện y tế Việt Nam nổi bật do VietTimes bình chọn.

Sau nhiều năm tranh luận về việc cho lưu hành hay cấm thuốc lá thế hệ mới, ngày 30/11, khi Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 173/2024/QH15 về hoạt động chất vấn tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV, trong đó, nêu rõ: “Quốc hội thống nhất cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, chứa chấp, vận chuyển, sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, các loại khí, chất gây nghiện, gây tác hại cho sức khỏe con người từ năm 2025; giao Chính phủ tổ chức thực hiện cụ thể”.

Buổi trả lời chất vấn trước Quốc hội đầy sức thuyết phục của Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan về việc cần thiết cấm thuốc lá mới

Nghị quyết này đã đưa Việt Nam vào danh sách 40 quốc gia cấm hoàn toàn các sản phẩm thuốc lá mới, trong đó, có 6 nước ở ASEAN.

WHO đánh giá đây là một Nghị quyết vì sức khỏe, sẽ bảo vệ thanh, thiếu niên khỏi những tác hại của thuốc lá mới, vì các sản phẩm nicotin và thuốc lá mới chứa các hóa chất độc hại, gây ung thư, bệnh tim, phổi, thậm chí gây tử vong. Đặc biệt, thuốc lá mới có thể làm suy giảm nghiêm trọng sự phát triển não bộ của thanh, thiếu niên.

Cũng tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã thông qua 2 luật quan trọng có tác động lớn tới ngành y và hàng triệu bệnh nhân, đó là Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược. Đây là lần đầu tiên Bộ Y tế xây dựng, tham mưu Chính phủ trình Quốc hội thông qua 2 Luật trong một kỳ họp.

Luật BHYT và Luật Dược sửa đổi sẽ tạo điều kiện tốt hơn cho người dân khi đi khám, chữa bệnh

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT được Quốc hội thông qua đã giải quyết căn cơ những tồn tại, vướng mắc mang tính cấp bách sau 15 năm thực hiện Luật BHYT, bảo đảm quyền, lợi ích của người tham gia BHYT; thể hiện rõ tinh thần cải cách hành chính, thủ tục khám, chữa bệnh (KCB), tạo thuận lợi cho người dân. Luật BHYT cho phép trong một số bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo... người bệnh được lên thẳng cơ sở KCB cấp chuyên sâu và bổ sung cơ chế thanh toán thuốc, thiết bị y tế được điều chuyển giữa các cơ sở KCB.

Với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược, luật mới đã bổ sung một số quy định mang tính đột phá để thu hút đầu tư và thúc đẩy nghiên cứu phát triển sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc; tạo hành lang pháp lý cho các hình thức, phương thức kinh doanh mới; mở rộng quyền của cơ sở sản xuất, cơ sở xuất khẩu, nhập khẩu, cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc; bãi bỏ thủ tục xác nhận nội dung thông tin thuốc…

Tháng 9/2024, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã thực hiện thành công ca ghép đồng thời cả tim và gan trên một bệnh nhân ở giai đoạn đặc biệt nặng. Chỉ sau 36 tiếng, chức năng của tim và gan được thay đã ổn định. Sau đó, bệnh nhân đã được ra viện.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan và Giám đốc BV Việt Đức Dương Đức Hùng chúc mừng bệnh nhân được ghép tim - gan thành công

Đây là kỳ tích lần đầu tiên diễn ra trong lịch sử y học Việt Nam, thể hiện vị trí xứng đáng của Việt Nam trên bản đồ ghép tạng thế giới, khi các bác sĩ đã làm chủ được các kỹ thuật khó nhất.

Ngày 19/12 vừa qua, các nhà khoa học của Đại học Sydney và các bác sĩ chuyên ngành lao Việt Nam vừa công bố nghiên cứu VQUIN với 2 bài báo trên tạp chí y khoa hàng đầu thế giới là The New England Journal of Medicine (NEJM). Đây là lần đầu tiên trên thế giới phát triển phác đồ điều trị dự phòng bằng thuốc Levofloxacin trong 6 tháng.

Hai công bố đăng trên The New England Journal of Medicine (NEJM)

Phát hiện này đánh dấu bước ngoặt trong cuộc chiến chống lại lao kháng đa thuốc ở Việt Nam cũng như trên toàn cầu. Phác đồ điều trị của nghiên cứu VQUIN đã được WHO đưa vào hướng dẫn phòng ngừa lao kháng đa thuốc toàn cầu từ tháng 9/2024.

Hai nhà khoa học chuyên ngành y - dược người Việt vinh dự có tên trong số 74 viện sỹ vừa được Viện Hàn lâm Khoa học Thế giới bầu chọn là GS.TS Nguyễn Thế Hoàng - Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM.

GS.TS Nguyễn Thế Hoàng là chuyên gia đầu ngành về chấn thương chỉnh hình và vi phẫu. Năm 2008, ông là một trong 5 phẫu thuật viên thực hiện ca ghép đồng thời 2 cánh tay từ người cho chết não đầu tiên trên thế giới. Năm 2000, ông lại là người ghép bàn tay đầu tiên tại Đông Nam Á. Đầu năm 2024, ông ghép đồng thời 2 cánh tay cho một thanh niên.

GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai - Phó hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - đã có nhiều công trình nghiên cứu khoa học, phát hiện ra nhiều hợp chất mới, nguyên liệu để sản xuất thuốc điều trị gout, tiểu đường, Alzheimer, viêm khớp, dạ dày và ung thư. Bà đã được nhận Giải thưởng Kovalevskaia và Giải thưởng Sáng tạo của UBND TP Hồ Chí Minh.

Ngày 21/10, tại phiên họp thứ 75 của Ủy ban khu vực Tây Thái Bình Dương, WHO đã tuyên bố và trao bảng vinh danh Việt Nam đã loại trừ thành công bệnh đau mắt hột, đánh dấu cột mốc quan trọng trong sức khỏe toàn cầu. Đây là một thành công của ngành y tế Việt Nam khi đau mắt hột từng là vấn đề sức khỏe cộng đồng của nước ta suốt nhiều thập kỷ.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương (thứ 2 từ trái) nhận bảng vinh danh Việt Nam xoá bệnh mắt hột, do đại diện WHO trao. Ảnh: Báo Nhân dân.

Tháng 8/2024, tài khoản Tiktok Đậu Thanh Tâm và nhiều tài khoản khác trên các nền tảng mạng xã hội đăng clip tố bệnh nhân đến Bệnh viện K phải “lót tay” 200.000 đồng mỗi lần xạ trị.

Bệnh viện K lập tức ra thông cáo báo chí khẳng định thông tin trên mạng là “vu khống, bịa đặt”. Ngay lập tức, dư luận phản ứng quyết liệt hơn. Hàng loạt clip cùng “cơn bão” bình luận trên mạng xã hội tiếp tục phản ánh việc họ cũng phải “lót tay” để được xạ trị ở Bệnh viện K.

Trước sự phản ứng của dư luận, Cục quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) đã ra công văn yêu cầu Bệnh viện K phải chấn chỉnh và xử lý nghiêm các cá nhân vi phạm. Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn và ông Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh sau đó trực tiếp làm việc với Bệnh viện K.

Ông Lê Văn Quảng, Giám đốc Bệnh viện K, cam kết sẽ xử lý nghiêm vi phạm

Cuối cùng, thay vì phủ nhận vi phạm như thông cáo báo chí ban đầu, Giám đốc BV K Lê Văn Quảng thừa nhận, sau khi xác minh, bệnh viện phát hiện trong số đó có hình ảnh đưa bác sĩ phong bì đã xảy ra từ 2014, nhân viên y tế này đã bị kỷ luật và điều chuyển công tác. Giám đốc Bệnh viện K Lê Văn Quảng đã cảm ơn dư luận và công chúng đã theo dõi phản ánh những bất cập đóng góp ý kiến để bệnh viện hoạt động tốt hơn, đồng thời cam kết xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.