SSI Research: FPT đang lỗ ở mảng dịch vụ công nghệ thông tin trong nước

Theo đó, FPT đã công bố mức tăng trưởng lợi nhuận trước thuế 19% so với cùng kỳ trong 2 tháng đầu năm 2023.

Trong đó, mảng dịch vụ công nghệ thông tin nước ngoài của FPT vẫn là động lực tăng trưởng chính, với lợi nhuận trước thuế tăng 27,3% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu mảng này cũng tăng trưởng ổn định ở mức 26% so với cùng kỳ và giá trị ký mới tăng 30% so với cùng kỳ trong 2 tháng đầu năm 2023 bất chấp suy thoái kinh tế toàn cầu.

Xét theo thị trường, doanh thu 2 tháng đầu năm 2023 từ Nhật Bản (+23,8%) và APAC (+56,7%) bù đắp cho mức tăng trưởng chậm hơn từ thị trường Mỹ và Châu Âu (+13%). Trước đó, thị trường Mỹ và Châu Âu vẫn ghi nhận doanh thu tích cực trong năm 2022 với mức tăng trưởng cao lần lượt là 50% và 19% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, SSI cho biết mảng công nghệ thông tin trong nước của FPT ghi nhận khoản lỗ 30 tỉ đồng trong 2 tháng đầu năm 2023, thấp hơn kỳ vọng của công ty đặt ra là tăng 13-15% so với cùng kỳ.

Khoản lỗ này, theo SSI, là do thiếu các hợp đồng công nghệ thông tin từ ngành bất động sản và ngân hàng.

Ngoài ra, trong khi nguồn nhân lực không thay đổi, mảng công nghệ thông tin trong nước bị ảnh hưởng do các dự án công có tỷ suất lợi nhuận thấp. FPT kỳ vọng sẽ có nhiều đơn đặt hàng hơn từ ngành ngân hàng từ quý 2/2023.

Trong 2 tháng đầu năm 2023, lợi nhuận trước thuế từ dịch vụ viễn thông của FPT tăng trưởng 7% so với cùng kỳ nhờ tỷ suất lợi nhuận trước thuế giảm 0,6% so với cùng kỳ do chi phí bản quyền cho các nội dung mới của dịch vụ Pay-TV tăng lên.

Trong khi đó, doanh thu quảng cáo trực tuyến của FPT sụt giảm trong bối cảnh suy thoái kinh tế trong nước, đạt 65 tỉ đồng (giảm 26,7% so với cùng kỳ), đồng thời phát sinh khoản lỗ 2 tỉ đồng.

Nhìn chung, SSI đánh giá lợi nhuận trước thuế từ hai mảng cốt lõi (công nghệ và viễn thông) của FPT đạt mức tăng trưởng một chữ số do bị ảnh hưởng bởi mảng công nghệ thông tin và viễn thông trong nước.

Lợi nhuận trước thuế từ mảng giáo dục và đầu tư đã tăng gấp đôi trong 2 tháng đầu năm 2023, chủ yếu là do doanh thu giáo dục tăng 50% so với cùng kỳ và biên lợi nhuận trước thuế cải thiện nhẹ; và khoản lỗ từ mảng đầu tư giảm đáng kể nhờ Base, Sendo hoạt động tốt hơn.

Cuối cùng, SSI duy trì dự báo tăng trưởng lợi nhuận năm 2023 của FPT đạt 18% so với cùng kỳ nhờ mức tăng trưởng ổn định của mảng dịch vụ công nghệ thông tin nước ngoài, giáo dục và sự phục hồi tích cực của mảng đầu tư./.