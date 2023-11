Rò rỉ hình ảnh thực tế của mẫu Galaxy S24 Ultra

Tài khoản David Martin đã đăng tải hình ảnh thực tế của chiếc Galaxy S24 Ultra trên mạng xã hội X. Dựa theo hình ảnh, Galaxy S24 Ultra có thiết kế tương tự như phiên bản tiền nhiệm nhưng được bổ sung màu sắc mới và có màn hình phẳng.

Nhìn tổng thể về thiết kế, mẫu máy Galaxy S24 Ultra trong hình có 4 camera ở phía mặt sau. Ở cạnh phải là nút nguồn, phím âm lượng và ăng-ten máy. Chuyển sang mặt trước, Galaxy S24 Ultra sẽ được trang bị màn hình phẳng cùng camera selfie theo dạng “đục lỗ” thay vì màn cong như Galaxy S23 Ultra. Ngoài ra, Galaxy S24 Ultra năm nay cũng có thêm tùy chọn màu sắc mới là màu Bạc gradient.

Quan trọng hơn, Galaxy S24 Ultra được cho là sẽ sở hữu khung viền được làm bằng titan, là chất liệu mà Apple sử dụng trên iPhone 15 Pro Max. Chất liệu Titan cũng là "tính năng" được Apple nhấn mạnh trên thế hệ iPhone mới, do chất liệu này bền bỉ hơn, nhưng lại nhẹ hơn đáng kể so với thép. Tuy nhiên, trọng lượng máy gần như không giảm do Samsung vốn đã sử dụng nhôm siêu nhẹ cho smartphone của mình, thay vì thép như trên iPhone.

Được biết, Galaxy S24 Ultra có kích thước 162,3 x 79 x 8,6 mm, nhỏ và mỏng hơn một chút so với 163,4 x 78,1 x 8,9 của S23 Ultra. Camera chính sẽ trang bị cảm biến 200 megapixel thế hệ mới, còn ống tele có thể chuyển sang cảm biến 50 megapixel so với 10 megapixel hiện nay, nhưng khả năng zoom quang giảm từ 10x xuống còn 5x.

Về thông số kỹ thuật, trang SmartPrix cho biết, Galaxy S24 Ultra sẽ được trang bị màn hình Dynamic AMOLED 2x, độ phân giải QHD+, HDR10+ và độ sáng tối đa lên tới 2.500 nits. Về hiệu năng, Galaxy S24 Ultra sẽ được trang bị con chip Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy và sẽ không có phiên bản chạy chip Exynos. Ở bên trong, máy có viên pin với dung lượng 5.000mAh và hỗ trợ sạc nhanh có dây lên đến 45W, sạc không dây 15W và sạc ngược không dây. Galaxy S24 Ultra sẽ có dung lượng RAM 12GB/16GB và bộ nhớ trong lần lượt là 256GB/512GB/1TB. Máy sẽ được cài sẵn giao diện One UI 6.0 dựa trên Android 14 ngay từ khi xuất xưởng.

Được biết, Samsung ​​sẽ chính thức công bố dòng Galaxy S24 vào ngày 17/1 tại sự kiện Unpacked được tổ chức ở San HOSE, California.

Theo Phone Arena, GSMArena