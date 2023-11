Nên mua iPhone 15 hay đợi Samsung Galaxy S24?

Dòng iPhone 15 của Apple có một số cải tiến mới so với dòng iPhone 14. Đó là sự xuất hiện của chip A17 Pro mới trên các mẫu Pro; tất cả 4 mẫu máy dòng iPhone 15 đều được thay thế cổng lightning bằng cổng USB-C v.v. Nếu bạn là một fan trung thành của Apple thì chắc hẳn bạn sẽ rất thích những nâng cấp này. Tuy nhiên đối với những người dùng "trung lập", họ sẽ có đôi chút phân vân xem liệu có nên mua iPhone 15 hay đợi các flagship sắp ra mắt của các hãng smartphone Android, cụ thể là Samsung Galaxy S24.

iPhone 15 vs Galaxy S24: Hiệu năng và thông số kỹ thuật

Apple và Samsung có những cách tiếp cận rất khác nhau khi thiết kế điện thoại của họ. Hãy nhớ rằng mọi thứ chúng ta biết về dòng Samsung Galaxy S24 hiện tại đều dựa trên những tin đồn.

Con chip mới nhất của Apple đưa mọi thứ lên một tầm cao mới

IPhone 15 và iPhone 15 Plus xuất xưởng với A16 Bionic SoC của năm ngoái, trong khi Pro và Pro Max trang bị Apple A17 Pro mới.

Con chip mới này loại bỏ hoàn toàn tên “Bionic” và cung cấp một số cải tiến so với con chip tiền nhiệm. Trước hết, nó được xây dựng trên tiến trình 3nm và tự hào là CPU nhanh nhất từng được cung cấp trên điện thoại thông minh, theo như những gì Apple công bố trong ngày ra mắt. Công ty cũng tuyên bố rằng GPU 6 nhân mới bao gồm hai lõi hiệu suất cao và bốn lõi tiết kiệm năng lượng, giúp tăng hiệu suất 10% so với A16. Apple đang nhấn mạnh sự nâng cấp này và đang tận dụng cơ hội để quảng bá các trò chơi console trên iPhone, chẳng hạn như bản làm lại Resident Evil 4.

Trong khi A17 chắc chắn ấn tượng hơn thì A16 vẫn là một bộ vi xử lý đáng gờm. Theo Apple, nó cung cấp tốc độ CPU nhanh hơn 7% so với A15, với băng thông bộ nhớ nhiều hơn 50%.

Apple đã trang bị cho iPhone 15 Pro và 15 Pro Max bộ nhớ RAM 8GB, trong khi iPhone 15 và 15 Plus vẫn giữ nguyên mức RAM 6GB, nhưng sự tích hợp chặt chẽ giữa iPhone và iOS cho phép Apple tối ưu hóa trải nghiệm, đảm bảo điện thoại mang lại hiệu suất tuyệt vời trên mức bạn mong đợi.

Apple cũng cung cấp nhiều tùy chọn lưu trữ. iPhone 15 và iPhone 15 Plus có các biến thể 128GB, 256GB hoặc 512GB. Trong khi đó, iPhone 15 Pro cung cấp các tùy chọn bộ nhớ tương tự cùng với tùy chọn bổ sung lên tới 1 TB. Đặc biệt, Apple đã loại bỏ đi phiên bản lưu trữ 128GB trên mẫu iPhone 15 Pro Max đắt nhất của mình.

Apple cuối cùng cũng đã loại bỏ đi cổng Lightning và thay vào đó bằng cổng USB-C. Tuy nhiên, có một nhược điểm. iPhone 15 và iPhone 15 Plus sẽ chỉ hỗ trợ USB 2, khả năng tương thích USB 3 dành riêng cho dòng Pro.

Thông số kỹ thuật của Samsung Galaxy S24 cũng sẽ tạo ra một cú hích lớn

Đầu năm nay, dòng Galaxy S23 đã loại bỏ Exynos SoC ở mọi thị trường mà họ bán dòng điện thoại này. Đây là một sự thay đổi lớn. Tất nhiên, nhiều người dùng cho rằng Samsung sẽ làm điều tương tự trên dòng Galaxy S24. Thật không may, một loạt tin đồn mới cho rằng bộ xử lý Exynos sẽ quay trở lại.

Đừng quá lo lắng, một số chuyên gia cũng đã đưa ra dự đoán rằng dòng chip Snapdragon mới nhất sẽ là bộ xử lý chính được lựa chọn trên Galaxy S24. RGcloudS đã tuyên bố vào tháng 4 rằng Galaxy S24 cơ bản có thể được cung cấp sức mạnh bởi Exynos 2400, ít nhất là ở một số khu vực được chọn. Lý do Samsung có ý định quay lại sử dụng chip Exynos là vì việc sử dụng chip nội bộ sẽ giúp hãng tiết kiệm được nhiều chi phí hơn.

Đối với các mẫu chạy trên silicon của Qualcomm, bạn có thể mong đợi Snapdragon 8 Gen 3. Vẫn còn nhiều điều chúng ta chưa biết về SoC sắp ra mắt này, nhưng nó dự kiến sẽ có các tính năng AI mới và sử dụng chip ARM mới nhất: Cortex-X4 , A720 và A520. Cũng có khả năng Galaxy S24 sẽ có ít nhất 8GB RAM, mặc dù một số rò rỉ cho rằng tất cả các model sẽ bắt đầu ở mức 12GB và Ultra có thể có tới 16GB RAM.

Một số tin đồn cũng cho hay dòng Samsung Galaxy S24 sẽ được bán ra với các tùy chọn dung lượng lưu trữ từ 256GB đến 2TB. Mặc dù đó mới chỉ là những tin đồn nhưng khi nhìn lại quá khứ, Samsung thường có xu hướng đẩy mạnh giới hạn về dung lượng lưu trữ và RAM, vì vậy những tin đồn trên là hoàn toàn có thể xảy ra.

iPhone 15 vs Galaxy S24: So sánh kích thước và thiết kế

Hầu hết các tin đồn đều cho rằng dòng Galaxy S24 sẽ có kích thước tương đồng với phiên bản tiền nhiệm. Nếu điều này là đúng, bạn có thể mong đợi kích thước 70,8 x 146,3 x 7,62mm cho Galaxy S24 tiêu chuẩn. Tiếp theo, mẫu Plus có thể sẽ có kích thước 76,2 x 157,7 x 7,6mm. Cuối cùng, Ultra là một chiếc điện thoại lớn hơn đáng kể với kích thước 76,7 x 159,9 x 8,25mm.

Nếu các thông số kích thước trên về Galaxy S24 là chính xác thì mẫu iPhone 15 sẽ lớn hơn và dày hơn một chút so với Galaxy S24, với kích thước 71,6 x 147,6 x 7,8mm. Điều tương tự cũng xảy ra với mẫu Plus, có kích thước 77,8 x 160,9 x 7,8mm. IPhone 15 Pro có kích thước 71,6 x 147,6 x 7,8mm, trong khi Max thậm chí còn lớn hơn với 76,7 x 169,9 x 8,25mm. Thông số này cho chúng ta thấy Samsung Galaxy S24 Ultra sẽ có kích thước nhỏ hơn đôi chút so với iPhone 15 Pro Max.

Apple tiếp tục ngôn ngữ thiết kế thông thường của mình với một vài điều chỉnh mới trong năm nay, nhưng liệu Samsung có làm chúng ta ngạc nhiên với một sự đổi mới đáng kể? Hiện tại, thật khó để nói về vấn đề này. Galaxy S24 vẫn đang trong giai đoạn phát triển và vẫn chưa có tin đồn nào đề cập đến thiết kế của nó. Có khả năng chúng ta sẽ thấy một số thay đổi nhỏ nhưng nhiều khả năng Samsung Galaxy S24 sẽ có thiết kế gần như tương đồng với phiên bản tiền nhiệm.

iPhone 15 và Galaxy S24: Camera

Dòng iPhone 15 đã thực hiện một số thay đổi về cụm camera trong năm nay. iPhone 15 và iPhone 15 Plus được trang bị cụm 2 camera phía sau cũng như camera selfie ở phía trước. Cảm biến chính camera trên iPhone 15 và iPhone 15 Plus được nâng cấp lên 48MP, một bước nhảy vọt so với với cảm biến 12MP trên phiên bản tiền nhiệm. Dưới đây là bảng phân tích thông số kỹ thuật cảm biến thực tế:

Camera chính 48MP (26mm, ƒ/1.6, 2µm, OIS)

Camera góc siêu rộng 12MP (13mm, ƒ/2.4, foV 120 độ)

Camera trước 12MP (23mm, ƒ/1.9)

iPhone 15 Pro và Pro Max cũng được trang bị camera chính 48MP, nhưng thực chất đây là cảm biến cao cấp hơn với tiêu cự tốt hơn và một số cải tiến khác. Ngoài ra còn có camera góc siêu rộng, 12MP và camera tele 12MP. Camera selfie giống với mẫu iPhone 15 và iPhone 15 Plus. Dưới đây là chi tiết hơn một chút về thông số kỹ thuật:

Camera chính 48MP (24mm, ƒ/1.78, 2.44µm, OIS)

Camera góc siêu rộng (13mm, ƒ/2.2, 1.4µm)

Camera tele 12MP (77mm, ƒ/2.8)

Camera selfie 12 MP (23mm, ƒ/1.9)

Chuyển sang Galaxy, những tin đồn ban đầu khá mâu thuẫn về dòng sản phẩm chủ lực năm 2024 của Samsung. Được biết, chúng ta có thể thấy những nâng cấp trên camera tiềm vọng 10x của Samsung Galaxy S24. Ống kính này có thể mang lại khả năng thu phóng chân thực, không bị mất chi tiết ảnh từ phạm vi từ 5x đến 10x. Một tin đồn khác cho rằng Galaxy S24 Ultra có thể nâng cấp một trong hai ống kính tele của nó từ 3x lên 5x.

Leaker Revegnus phủ nhận cả hai tin đồn này. Thay vào đó, người rò rỉ gợi ý thay đổi duy nhất sẽ là cải tiến cảm biến 10x. Nếu không, Galaxy S24 và S24 Plus phần lớn có thể có camera giống như năm ngoái.

Thông thường, Samsung tập trung hầu hết các thay đổi của mình vào mẫu Ultra và những tin đồn gần đây dường như ủng hộ quan điểm này. Ice Universe gần đây đã tuyên bố rằng Ultra sẽ có camera tele 50MP 3x với chất lượng zoom 5x tốt hơn. Chưa dừng lại ở đó, Ice Universe còn dự đoán rằng camera kính tiềm vọng 10MP 10x sẽ không thay đổi.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều yếu tố khác có thể giúp trải nghiệm chụp ảnh của người dùng trở nên tốt hơn. Leaker nổi tiếng Yogesh Brar tuyên bố rằng Samsung sẽ có những thay đổi đáng kể trên phần mềm của dòng Galaxy S24. Mặc dù không có thông tin chi tiết cụ thể về những gì sẽ xảy ra, nhưng ắt hẳn nhiều người dùng đã chứng kiến sự khác biệt mà một phần mềm tốt có thể tạo ra. Ví dụ: Google không phải lúc nào cũng có phần cứng tốt nhất nhưng phần mềm của nó, kết hợp với Tensor G2, đã bù đắp cho điều đó. Chúng ta đã biết rằng công nghệ học máy và AI sẽ nhận được bản nâng cấp với Snapdragon 8 Gen 3, vì vậy chúng ta cũng có thể thấy một bước nhảy vọt tương tự về chất lượng phần mềm ở đây.

iPhone 15 vs Galaxy S24: Thời lượng pin và tốc độ sạc

Apple luôn "giấu" đi các thông số kỹ thuật về pin trên những mẫu iPhone. Tuy nhiên, một số reviewer làm các bài test trên các mẫu iPhone 15 thì đều đưa ra nhận định rằng mẫu iPhone năm nay có thời lượng pin gần như tương đồng so với mẫu phiên bản năm ngoái. Nếu thông tin này là chính xác, điều đó có nghĩa là iPhone 15 được trang bị pin 3.279mAh, iPhone 15 Plus được trang bị pin 4.325mAh. Trong khi đó, model Pro có thể có pin 3.200mAh và Max có thể có dung lượng pin 4.323mAh. Tin vui là A16 tiết kiệm điện hơn nhiều so với A15 nên ngay cả khi dung lượng pin giữ nguyên thì thời lượng pin có thể được cải thiện. Câu chuyện tương tự cũng diễn ra với iPhone 15 Pro và Pro Max.

Về tốc độ sạc, iPhone 15 được đạt mức sạc 20W cho sạc có dây và 15W cho sạc không dây.

Apple có thể đã thực hiện một cách tiếp cận thận trọng với những chiếc điện thoại mới nhất của mình, nhưng điều đó có thể không xảy ra với Samsung. Tin đồn cho thấy Galaxy S24 sẽ có pin 4.000mAh và S24 Plus có thể có dung lượng 4.900mAh. Có vẻ như model Ultra có thể giữ nguyên viên pin 5.000mAh, nhưng ít nhất một tin đồn cho rằng S24 sẽ sử dụng công nghệ pin xếp chồng mới. Kiểu sắp xếp pin này cho phép mật độ năng lượng cao hơn trong cùng một thể tích. Nó cũng sẽ hiệu quả hơn và có thể có tuổi thọ dài hơn so với pin truyền thống.

Tốc độ sạc cũng có thể được cải thiện trên dòng Samsung Galaxy S24. Mặc dù chưa có thông tin chắc chắn về Galaxy S24, nhưng RGcloudS dự đoán rằng mẫu Ultra có thể có tính năng sạc 65W. Cũng có thể S24 Plus cũng sẽ nhận được nâng cấp này.

Khi nào thì Samsung Galaxy S24 được cho ra mắt?

Nếu bạn đang tìm kiếm một chiếc điện thoại mới, bạn sẽ phải đợi một thời gian nữa để có được Samsung Galaxy S24 vì Galaxy S23 thậm chí còn chưa được một năm tuổi. Trong vài năm qua, dòng Galaxy S đã ra mắt vào khoảng tháng 1 hoặc tháng 2 hàng năm.

iPhone 15 vs Galaxy S24: Liệu có chênh lệch giá?

Hiện chúng ta chưa có bất kỳ thông tin nào về mức giá của Galaxy S24, nhưng nếu nhìn vào mức giá chiếc máy tiền nhiệm ở thời điểm ra mắt, chúng ta cũng có thể đoán được mức giá của Samsung Galaxy S24. Năm nay, Galaxy S23 chứng kiến sự tăng giá ở Anh và hầu hết châu Âu do lạm phát ngày càng tăng. Điều lạ lùng là xu hướng này sẽ tiếp tục vào năm tới, ngay cả ở Hoa Kỳ. Nếu điều này đúng, Samsung rất có thể sẽ tăng giá mỗi model khoảng 100 USD đến 150 USD.

Giá cho dòng iPhone 15 bắt đầu từ 799 USD cho iPhone 15 và 899 USD cho iPhone 15 Plus. IPhone 15 Pro có giá khởi điểm 999 USD và iPhone 14 Pro Max có giá khởi điểm 1.199 USD. Như bạn có thể thấy, mức giá này khá giống với mức giá hiện tại của dòng S23. Nếu Samsung tăng giá vào năm tới, điều đó có nghĩa là Apple thực sự sẽ là lựa chọn hợp lý hơn.

Nên mua iPhone 15 hay đợi Galaxy S24?

Nếu bạn thực sự cần một chiếc điện thoại mới ngay bây giờ, Galaxy S24 rõ ràng không phải là chiếc điện thoại dành cho bạn. Lựa chọn smartphone Android hợp lý nhất ở thời điểm hiện tại có lẽ sẽ là dòng Galaxy S23 của Samsung. Tất nhiên, nếu bạn không phải là người dùng yêu thích hệ điều hành Android, thì dòng iPhone 15 mới ra mắt sẽ là sự lựa chọn thích hợp đối với bạn. iPhone 15 có rất nhiều nâng cấp tuyệt vời giúp nó trở nên nổi bật và việc chuyển sang USB-C đồng nghĩa với việc việc chuyển đổi giữa các thiết bị iOS và Android sẽ dễ dàng hơn bao giờ hết.

