Quảng Ninh duy trì 1.500 chốt kiểm tra, giám sát, tư vấn y tế phòng COVID-19 lây lan qua biên giới

Trong hai ngày 21-22/1 vừa qua, Đoàn công tác số 2 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 do Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên - Phó Trưởng BCĐ đã tới kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại tỉnh Quảng Ninh. Sau chuyến công tác, Thứ trưởng đánh giá cao những cách làm sáng tạo, ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác phòng chống dịch của tỉnh Quảng Ninh.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Quảng Ninh, thời gian qua tỉnh đã duy trì và phát huy vai trò của 1.500 tổ tự quản để kiểm soát chặt chẽ mọi công dân ra, vào địa bàn và tại các địa điểm công cộng. Theo đó, cơ quan chức năng có thể phát hiện sớm các trường hợp có nguy cơ nhiễm bệnh, nhất là người ở nước ngoài, ở các tỉnh, địa phương khác vào địa bàn. Hiện tỉnh Quảng Ninh có 5 cơ sở xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR, trong đó có 1 cơ sở được Bộ Y tế phê duyệt cho xét nghiệm khẳng định SARS-CoV-2. Năng lực xét nghiệm của tỉnh đảm bảo thực hiện 1.600 mẫu xét nghiệm/ngày.

Đại diện tỉnh Quảng Ninh cũng cho biết, các địa phương trên địa bàn cơ bản thực hiện xong rà soát sức khỏe toàn dân và cập nhật số liệu vào phần mềm điện tử Quản lý sức khỏe toàn dân. Tỉnh cũng duy trì triển khai kiểm tra, khai báo sức khỏe trên địa bàn để rà soát các trường hợp ưu tiên như cao tuổi, người có bệnh lý nền. Trong công tác phòng chống dịch, Quảng Ninh tiếp tục yêu cầu các đơn vị liên quan thống kê các trường hợp có người thân đang sống, làm việc tại nước ngoài, xử lý nghiêm các trường hợp có người nhà từ nước ngoài về địa phương không thực hiện khai báo.

Về truyền thông, tỉnh Quảng Ninh luôn chủ động cung cấp thông tin cho báo chí để đẩy mạnh công tác tư tưởng về phòng chống dịch trên nhiều kênh thông tin khác nhau. Mặt khác, tỉnh cũng mạnh tay xử lý thông tin sai sự thật trên mạng xã hội về tình hình dịch bệnh.

Từ khi bắt đầu có dịch, tỉnh Quảng Ninh đã thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 cấp tỉnh do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy là Trưởng ban Chỉ đạo. Các địa phương cũng thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 do đồng chí Bí thư cấp ủy làm trưởng ban. Theo thống kê từ ngày 1/2/2020 đến ngày 18/1/2021, Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn đã đón 170 chuyến bay từ các nước với 35.826 người nhập cảnh. Trong đó có 13.145 công dân nước ngoài, 22.681 công dân Việt Nam. Do thực hiện tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch, đến nay chưa có cán bộ nào làm công tác tiếp đón người nhập cảnh dương tính với SARS-CoV-2.

Báo cáo của UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, tính đến 18/01/2021, địa phương ghi nhận 23 ca mắc COVID-19. Hiện số ca nghi ngờ nhiễm COVID-19 đang cách ly tại cơ sở y tế là 32 người. Trên địa bàn tỉnh hiện không còn ca dương tính SARS-CoV-2 nào. Trong năm qua, các đơn vị quản lý khu vực biên giới đã phát hiện xử lý 487 vụ, liên quan đến 2.460 đối tượng xuất nhập cảnh trái phép. Tất cả các trường hợp nhập cảnh trái phép đều được xử lý theo pháp luật và được đưa vào khu vực cách ly tập trung cách ly theo quy định.

Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên cho biết, thời gian tới dự báo tình hình dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, khó lường. Theo đó, Thứ trưởng yêu cầu tỉnh Quảng Ninh tiếp thu ý kiến đóng góp để tham mưu cho tỉnh có những biện pháp phòng, chống dịch hiệu quả. Đồng thời, tỉnh cũng cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng chống dịch, thường xuyên đánh giá, cập nhật danh sách các cơ sở điều trị, đào tạo trên bản đồ antoanchongdich.vn, đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống dịch bằng nhiều thứ tiếng, đặc biệt tuân thủ thông điệp 5K của Bộ Y tế.