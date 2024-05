Theo Bệnh viện Chợ Rẫy, chị P.T.T (sinh năm 1988; ngụ Long An) đang ngồi tại khu vực chờ thông tin của khoa Cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy thì một phụ nữ làm quen và trò chuyện. Sau đó, người này mời chị T. uống một ly nước. Lập tức, chị T. bị “bất tỉnh”, kiểm soát. Tỉnh dậy, chị T. mới biết mình bị mất tiền. Nhưng vì bận chăm sóc người thân đang điều trị nên 10 ngày sau chị T. mới báo công an. Vì thế, việc thu thập chứng cứ, điều tra gặp rất nhiều khó khăn.

Tang vật trong người Huỳnh Ngọc Trâm (Ảnh: Bệnh viện Chợ Rẫy)

Sáng ngày 24/4/2024, chị H.T.N.H (sinh năm 1976; hộ khẩu thường trú: huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) đến Công an Phường 12, Quận 5 trình báo bị mất tài sản với thủ đoạn tương tự như chị T. gặp phải.

Nhận định 2 vụ án có thể do cùng một đối tượng thực hiện, Công an Quận 5 đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự phối hợp các đội nghiệp vụ, tập trung toàn bộ lực lượng truy xét nhanh. Với các biện pháp nghiệp vụ được triển khai đồng bộ, chỉ một ngày sau, lực lượng Công an đã bắt giữ Huỳnh Ngọc Trâm (sinh năm 1991, quê quán huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre; nơi ở hiện nay: Phường 15, quận Tân Bình).

Tại cơ quan Công an, Huỳnh Ngọc Trâm đã khai nhận hành vi phạm tội: Do không có tiền tiêu xài nên Trâm đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của người dân. Trâm tiếp cận những phụ nữ ngồi một mình trong bệnh viện, làm quen, trò chuyện để tạo lòng tin, rồi đưa nạn nhân uống 1 ly nước có pha thuốc an thần. Sau khi nạn nhân mê man, tê liệt ý chí thì Trâm cướp tài sản và tẩu thoát.

Với thủ đoạn như trên, Trâm đã thực hiện 3 vụ cướp tài sản của chị P.TT, chị H.T.N.H và 1 người phụ nữ chưa rõ lai lịch.

Huỳnh Ngọc Trâm (Ảnh: Bệnh viện Chợ Rẫy)

Với tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an Quận 5 đã bắt khẩn cấp Huỳnh Ngọc Trâm về tội "Cướp tài sản", đồng thời, tiếp tục mở rộng điều tra.

Từ những vụ việc nói trên, Bệnh viện Chợ Rẫy khuyến cáo bà con khi đến khám bệnh hoặc đưa người thân đi khám bệnh hết sức cảnh giác khi người lạ mời dùng nước hay thức ăn, để tránh bị kẻ xấu chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP HCM) xuất hiện một nhóm 3 người đến khu vực phát sổ, thu tiền rồi một người hỏi đường, 1 người hỏi đổi tiền, 1 người lấy quạt vẫy liên tục. Ngay lập tức, nhân viên thu ngân thấy bị lơ mơ. Một trong nhóm 3 người đó nhanh chóng gom hết số tiền trong tủ (gồm 6 triệu đồng) rồi rời đi.

Vụ việc đã được báo đến Công an quận 10 TP HCM để điều tra, làm rõ.

Thời gian trước, Bệnh viện Nhi Đồng 1 cũng từng cảnh báo về chiêu thức lừa đảo gọi điện thoại cho người thân báo con đang cấp cứu tại bệnh viện, cần chuyển tiền để phẫu thuật gấp; tình trạng giả mạo chữ ký của giám đốc và con dấu bệnh viện trong công văn xác nhận tình trạng bệnh nhân để kêu gọi đóng góp tiền từ thiện.