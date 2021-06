Phó Tổng biên tập VietnamNet nói về thu phí bạn đọc của tờ báo điện tử lâu đời nhất Việt Nam

Mới đây, báo điện tử VietNamNet đã ra mắt phiên bản đọc báo đặc biệt - VietNamNet Premium. Theo bà Hoàng Thị Bảo Hương - Phó Tổng Biên tập báo VietnamNet, mô hình này đã xuất hiện rất lâu trên thế giới, tuy nhiên vẫn còn mới mẻ ở Việt Nam. Bà nhận định, đây là xu thế tất yếu của báo chí hiện đại, vừa giúp tòa soạn đảm bảo được doanh thu, vừa mang đến cho độc giả sự lựa chọn cao cấp hơn với những tác phẩm phân tích sâu, đa chiều.

Nhiều độc giả thắc mắc, liệu báo chí trả phí có khiến độc giả quay lưng vì đã quen đọc tin miễn phí? Phóng viên VietTimes đã có cuộc phỏng vấn với bà Hoàng Thị Bảo Hương về vấn đề này.

Đầu tư mạnh vào nội dung

- Được biết, VietNamNet mới ra mắt phiên bản đặc biệt có thu phí. Xin bà phân tích đôi chút về mô hình này?

Bà Hoàng Thị Bảo Hương: Thực ra mô hình báo chí thu phí đã trở thành xu hướng trên thế giới, với một số tờ báo tiên phong như The New York Times, The Washington Post... Báo chí thu phí ra đời trong bối cảnh doanh thu của báo mạng ngày càng suy giảm do phải chia sẻ với những gã khổng lồ về công nghệ như Google, Facebook. Điều này buộc báo chí phải tự chọn một hướng đi riêng, một con đường mà không phụ thuộc bất cứ nền tảng nào. Báo chí thu phí trước tiên sẽ được đầu tư nội dung sâu, độc đáo, chất lượng cao và đương nhiên, độc giả sẽ không bị làm phiền bởi quảng cáo.

- Những nội dung chủ yếu được đưa vào VietNamNet Premium là gì, thưa bà?

Bà Hoàng Thị Bảo Hương: Để có thể xây dựng được một chuyên mục thu phí, VietNamNet đã đặt ra những tiêu chí khắt khe để chắc chắn rằng Premium có thể tạo ra được một không gian đọc báo đặc biệt dành cho độc giả.

Khác với những thông tin thời sự nóng hổi được cập nhật từng phút, đối với VietNamNet Premium, chúng tôi mang đến cách tiếp cận theo chiều sâu cho mỗi thông tin, mỗi vấn đề nảy sinh trong xã hội. Mỗi bài viết là một vấn đề xã hội đang phải đối mặt, nhưng lại khởi nguồn từ những câu chuyện nhỏ mang đậm hơi thở cuộc sống. Kèm với đó là những dữ liệu, biểu đồ được các phóng viên, biên tập viên dày công thu thập, xây dựng để giúp cho độc giả có cái nhìn trực quan và sinh động hơn. Mỗi bài báo đều gợi mở những giải pháp cho những vấn đề của đời sống xã hội, của đất nước và có sức ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân.

Độc giả sẽ trả tiền cho những bài báo chất lượng, đúng tầm, để độc giả tìm thấy những giá trị riêng bên cạnh tin tức và không bị làm phiền bởi thông tin quảng cáo. Còn những người cầm bút có thể được thực hiện những bài báo chất lượng ngày càng cao phục vụ tối đa nhu cầu của độc giả.

- Bên cạnh việc chăm chút, đầu tư về nội dung và chất lượng, cần có thêm những giải pháp nào để người đọc sẵn sàng trả phí cho các tòa soạn?

Bà Hoàng Thị Bảo Hương: Với chuyên mục thu phí VietNamNet Premium, tất nhiên chất lượng nội dung là vấn đề chủ yếu. Bên cạnh đó, để có thể thu hút và giữ chân độc giả, chúng tôi vẫn luôn luôn tìm tòi và áp dụng các hình thức thể hiện mới mẻ, hấp dẫn, trực quan và đặc biệt là tối ưu về tốc độ truy cập. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ cung cấp thêm các tác phẩm báo chí dữ liệu, bản tin tổng hợp theo nhu cầu độc giả được sản xuất bằng ứng dụng công nghệ để tăng cường trải nghiệm trực quan, thiết thực đối với bạn đọc.

Thu phí báo chí không mới, nhưng không hề dễ dàng

- Khi đưa ra mô hình trả phí, VietNamNet có nghĩ rằng độc giả sẵn sàng bỏ tiền để có nội dung hay không, vì độc giả ở Việt Nam đang có thói quen đọc báo miễn phí? Khi thu phí, VietNamNet có lo ngại rằng mình sẽ mất đi một lượng độc giả khi họ sẽ tìm đến báo khác để đọc tin bài miễn phí?

Bà Hoàng Thị Bảo Hương: Trên thực tế, hiện nay chúng tôi đã có những thuê bao đầu tiên đăng ký trả phí, và rất nhiều bạn đọc gửi email khích lệ VietNamNet Premium. Đó thực sự là một nguồn động viên to lớn để đội ngũ VietNamNet vững tin trên con đường đầy khó khăn và thách thức này.

Độc giả đến với VietNamNet hoàn toàn có quyền lựa chọn đọc báo theo cách truyền thống hoặc đăng ký Premium. Chúng tôi đang đưa ra thêm lựa chọn cho độc giả chứ không hề tước đi của họ một thói quen vốn có. Chính vì vậy, thay vì lo ngại mất độc giả, VietNamNet lại vô cùng tin tưởng vào cách triển khai của mình và rất hy vọng sẽ tạo một nguồn cảm hứng cho các toà soạn báo khác tại Việt Nam.

Thực ra, việc thu phí báo chí không mới. Câu chuyện thu phí cho báo mạng đã được đề cập đến từ thuở khai sinh của Internet. Cho đến nay, đã có rất nhiều tờ báo thu phí thành công trên thế giới về cả doanh thu và số lượng độc giả.

Tuy nhiên, với thói quen đọc báo điện tử miễn phí lâu nay ở Việt Nam, VietNamNet hiểu rằng việc thu phí là điều không hề dễ dàng mặc dù phải đầu tư lớn về sức người, sức của. Nhưng VietNamNet cũng tin rằng với sự phát triển của xã hội và sự hội nhập quốc tế ngày càng mạnh mẽ thì thu phí báo chí là một xu thế tất yếu.

Người ta đã sẵn sàng trả phí để dùng Netflix, hoặc Spotify để nghe nhạc và xem phim, nhiều bạn đọc Việt Nam thường xuyên duy trì tài khoản thu phí của các tờ báo quốc tế như The Economist (Anh), The New York Times (Mỹ) với chi phí cao. Vì vậy, tôi tin rằng việc trả phí đọc báo ở Việt Nam sẽ dần được bạn đọc chấp nhận và ủng hộ.

- Xin cảm ơn bà!