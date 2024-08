Chiều 16/8, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Cục An toàn thông tin, Bộ TT&TT tổ chức Lễ phát động Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kỹ năng bảo đảm an toàn thông tin trên không gian mạng tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2024.

Tham dự lễ phát động có Cục trưởng Cục An toàn thông tin, Bộ TT&TT Lê Văn Tuấn và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Thanh Bình và lãnh đạo Sở TT&TT tỉnh, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế

Cuộc thi được tổ chức nhằm giúp toàn thể người dân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế nâng cao nhận thức, kiến thức cơ bản về an toàn thông tin mạng, biết được cách nhận diện, phòng tránh các hình thức lừa đảo; nâng cao hiểu biết, trang bị các kỹ năng số cơ bản, khai thác và sử dụng an toàn các dịch vụ trên nền tảng Hue-S và các nền tảng số khác để chủ động phòng chống các thông tin xấu, độc, sai sự thật, các thủ đoạn lừa đảo trực tuyến; đảm bảo an toàn thông tin cho người dân trong thời kỳ chuyển đổi số; góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Đối tượng tham gia dự thi bao gồm tất cả người dân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (có tài khoản Hue-S/Tài khoản VNeID). Cuộc thi xoay quanh các nội dung: Nhận diện các phương thức – thủ đoạn và kỹ năng phòng tránh lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng; Kỹ năng sử dụng mạng xã hội an toàn, kỹ năng phòng tránh các nguy cơ rủi ro; bị đánh cắp thông tin trên không gian mạng; Các nội dung thi được hướng dẫn, tìm hiểu thông qua tài liệu tuyên truyền hướng dẫn bảo đảm an toàn thông tin, do Cục An toàn thông tin và Sở TT&TT tỉnh phát hành.

Thí sinh tham gia dự thi qua ứng dụng Hue-S, thực hiện đăng nhập/đăng ký tài khoản, nhấn chọn vào banner chức năng “Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kỹ năng bảo đảm an toàn thông tin trên không gian mạng” để trả lời 20 câu hỏi trắc nghiệm và 1 câu hỏi dự đoán số người dự đoán đúng tất cả các câu hỏi.

Cuộc thi sẽ chính thức diễn ra ngay sau lễ phát động (ngày 16/8) đến hết ngày 1/9/2024. Cuộc thi có 54 giải thưởng cá nhân, gồm: 1 giải Nhất, trị giá 20 triệu đồng; 1 giải Nhì, trị giá 10 triệu đồng; 2 giải Ba, mỗi giải trị giá 5 triệu đồng; 50 giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng. Giải thưởng dành cho các cá nhân trả lời đúng và sớm nhất 20 câu trắc nghiệm và dự đoán đúng nhất số người trả lời đúng.

Để Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kỹ năng bảo đảm an toàn thông tin trên không gian mạng tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2024 diễn ra một cách sôi nổi, đạt hiệu quả cao, ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương bằng các hình thức phù hợp thông báo, phố biến, triển khai, hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức cách thức đăng nhập và đăng ký tham gia Hội thi trên HUE-S và tham gia Cuộc thi đạt kết quả tốt; vận động toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hưởng ứng tham gia đầy đủ, tạo nên đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, bổ ích.