Ông Sullivan: Mỹ sẽ dùng mọi cách để đảm bảo Đài Loan không bị Trung Quốc thống nhất bằng vũ lực!

Theo trang web của Nhà Trắng, khi Jake Sullivan tổ chức một cuộc họp báo tại Nhà Trắng vào ngày 7/12, ông đã được hỏi nếu Nga tấn công Ukraine, Trung Quốc cũng có thể đồng thời thực hiện hành động thống nhất Đài Loan bằng vũ lực, liệu Mỹ đã chuẩn bị ứng phó hay chưa.

Ông Sullvan đã trả lời, tuyên bố: “Mỹ sẽ áp dụng tất cả các mối đe dọa và hành động ngoại giao có thể để đảm bảo rằng cuộc xâm lược vũ trang của Trung Quốc vào Đài Loan sẽ không bao giờ xảy ra, đồng thời nỗ lực để tránh và ngăn chặn Ukraine bị xâm lược”.

Sullivan tiếp tục rằng “những nỗ lực của Mỹ ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương trong 8 tháng qua là để tránh xảy ra bất kỳ cuộc xâm lăng nào”.

Trong một diễn biến quan trọng có liên quan, cùng ngày 7/12, Ủy ban Quân lực Thượng và Hạ viện Mỹ đã đạt được sự nhất trí về phiên bản cuối cùng của Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng (National Defense Authorization Act, hay còn gọi là Đạo luật Ngân sách Quốc phòng) cho năm tài chính 2022 với tổng số tiền lên đến 770 tỉ USD, trong đó đưa vào nội dung chống lại Trung Quốc và ủng hộ việc phòng thủ của Đài Loan, bao gồm Sáng kiến ​​răn đe Thái Bình Dương (Pacific Deterrence Initiative) liên quan đến 7,1 tỉ USD.

Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng được coi là dự luật phải được Quốc hội Mỹ thông qua. Các đảng viên Dân chủ hiện kiểm soát Hạ viện, Thượng viện và Nhà Trắng; sau khi Hạ viện và Thượng viện thông qua dự luật, Tổng thống Joe Biden sẽ ký thành luật.

Sau khi các nhà lãnh đạo của Ủy ban Quân lực Thượng viện và Hạ viện đạt được đồng thuận về Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng, họ đã hối thúc Quốc hội sớm thông qua. Dự luật đã được thông qua tại Hạ viện tối 7/12 với 363 phiếu thuận, 70 phiếu chống; Thượng viện sẽ bỏ phiếu vào cuối tuần này, dự đoán nó cũng sẽ được thông qua. Sau khi Thượng viện thông qua, dự luật sẽ được chuyển cho Tổng thống Biden ký ban hành.

Về vấn đề Đài Loan, dự luật yêu cầu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ hàng năm đệ trình báo cáo đánh giá về khả năng quốc phòng của Đài Loan cho các ủy ban quốc hội liên quan từ năm 2022 đến năm 2027, bao gồm đánh giá cách thức hỗ trợ Đài Loan phát triển khả năng phòng thủ phi đối xứng thông qua chuyển giao tài sản trí tuệ, phát triển chung, hoặc sản xuất chung. Bản báo cáo đầu tiên phải được đệ trình trong vòng 180 ngày sau khi dự luật được thông qua và có hiệu lực. Luật cũng yêu cầu Bộ trưởng Quốc phòng gửi báo cáo về tính khả thi và phù hợp của việc tăng cường hợp tác giữa Vệ binh Quốc gia Mỹ và Đài Loan cho ủy ban liên quan của Quốc hội chậm nhất trước ngày 15/2/2022.

Dự luật cũng đề xuất cho phép quân đội Mỹ và Đài Loan thiết lập quan hệ quân sự và văn hóa chặt chẽ hơn, đồng thời tiến hành các cuộc huấn luyện thực địa và tập trận chung, bao gồm cả việc mời Hải quân Đài Loan tham gia cuộc tập trận Vành đai Thái Bình Dương (RIMPAC) vào năm tới, để Đài Loan có thể đảm bảo đủ khả năng tự vệ; ngoài ra thúc đẩy các quan chức Mỹ và Đài Loan giao lưu trên các tầng chiến lược, Chính sách và cơ quan chức năng; tăng cường hợp tác lập kế hoạch quốc phòng, nâng cao khả năng tương tác của lực lượng quân đội hai bên và lực lượng dự bị của Đài Loan, v.v.

Dự luật đề cập đến tình hình Trung Quốc đại lục mở rộng sang Mỹ Latinh và Caribe; cần lưu ý rằng Trung Quốc tiếp tục gây áp lực lên các hoạt động trao đổi ngoại giao của khu vực này với Đài Loan. Luật này cũng sẽ cấm Bộ Quốc phòng mua các sản phẩm liên quan đến lao động cưỡng bức ở Tân Cương.

Chi tiêu quốc phòng năm nay sẽ tăng 5% so với năm ngoái. Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng năm 2022 cung cấp số tiền cao hơn 25 tỉ USD so với ngân sách mà chính quyền Biden yêu cầu và nhiều hơn 5% so với dự luật năm 2021.

Dự luật bao gồm tăng lương 2,7% cho quân đội, mua thêm máy bay và tàu hải quân để gửi tín hiệu tới Nga và Trung Quốc, cũng như các chiến lược đối phó với các mối đe dọa địa chính trị.

Ngoài ra, Dự luật này cũng tập trung vào Nga. Dự luật được đưa ra ngay sau khi Tổng thống Joe Biden và Tổng thống Nga Putin tổ chức hội nghị trực tuyến kéo dài hai giờ về vấn đề Ukraine và các vấn đề khác.

Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng năm 2022 bao gồm cung cấp 300 triệu USD cho Sáng kiến ​​Hỗ trợ An ninh Ukraine, hỗ trợ các lực lượng vũ trang Ukraine, hỗ trợ 4 tỉ USD cho Sáng kiến ​​Phòng thủ Châu Âu và đề nghị cấp 150 triệu USD cho dự án Hợp tác An ninh biển Baltic.

Lãnh đạo Ủy ban Quân lực Thượng viện, Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ Jack Reed và Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Jim Inhofe, và lãnh đạo Ủy ban Quân lực Hạ viện, Hạ nghị sĩ Đảng Dân chủ Adam Smith và Hạ nghị sĩ Đảng Cộng hòa Mike Rogers đã cùng nhau tuyên bố: “Chúng tôi rất vui mừng được thông báo rằng chúng tôi đã đạt được nhất trí lưỡng đảng ở lưỡng viện về Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng năm nay. Thỏa thuận năm nay tiếp tục truyền thống 61 năm của Ủy ban Quân sự: cùng hỗ trợ Quân đội của quốc gia và củng cố an ninh quốc gia của chúng ta. Chúng tôi kêu gọi Quốc hội thông qua Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng càng sớm càng tốt, và chúng tôi cũng kêu gọi Tổng thống ký thỏa thuận này."