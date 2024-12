Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ "liên hệ trực tiếp" với các chiến binh thánh chiến ở Damascus

Các nhóm đối lập do nhóm thánh chiến Hayat Tahrir al-Sham thống trị đã nắm quyền lực ở Syria vào tuần trước.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết Washington đang duy trì liên lạc trực tiếp với nhóm Hồi giáo có liên hệ với al-Qaeda, nhóm này đóng vai trò quan trọng trong việc lật đổ chính phủ của Tổng thống Bashar Assad ở Syria.

Hayat Tahrir al-Sham (HTS) đã lãnh đạo một liên minh lỏng lẻo gồm các nhóm đối lập có vũ trang và chiếm được Damascus vào ngày 8/12, buộc ông Assad phải lưu vong ở Nga. HTS được thành lập như một sự hợp nhất của một số nhóm thánh chiến, bao gồm Mặt trận Al-Nusra, một nhánh của al-Qaeda ở Syria. Thủ lĩnh HTS Ahmed al-Shaara, hay còn gọi là Abu Mohammad al-Julani, trước đây đã lãnh đạo Al-Nusra.

HTS được Mỹ liệt kê là một tổ chức khủng bố, với khoản tiền thưởng đang hoạt động là 10 triệu USD cho sự giúp đỡ trong việc bắt giữ al-Julani.

Ông Blinken đã thừa nhận có liên lạc với HTS trong một cuộc họp báo ở Aqaba, Jordan hôm 14/12. Khi được hỏi liệu Mỹ có liên lạc với nhóm hiện đang nắm quyền ở Damascus hay không, ông Blinken trả lời, "Có, chúng tôi đã liên lạc với HTS và các bên khác". Sau đó, ông làm rõ, "Đúng là liên lạc trực tiếp".

Ông Blinken nhắc lại rằng Washington hy vọng chính quyền mới sẽ “tạo ra một chính phủ bao trùm và đại diện”, nơi “quyền của tất cả người dân Syria – bao gồm cả người thiểu số và phụ nữ – cần được tôn trọng”.

Ông nói thêm rằng tất cả các bên nên ngăn chặn sự trỗi dậy trở lại của Nhà nước Hồi giáo (IS, trước đây là ISIS) và các nhóm khủng bố khác, mô tả Lực lượng Dân chủ Syria do người Kurd lãnh đạo (SDF) do Mỹ hậu thuẫn là “đóng vai trò quan trọng trong việc theo đuổi sứ mệnh đó”.

Al-Julani đã nỗ lực đổi tên nhóm của mình thành một lực lượng ôn hòa hơn, tuyên bố rằng quan điểm của ông đã thay đổi.

Trong cuộc tấn công chớp nhoáng của phe đối lập chống lại quân đội chính phủ, ông đã hứa sẽ bảo vệ các nhóm thiểu số về dân tộc và tôn giáo của Syria, bao gồm cả người theo đạo Thiên chúa và người Kurd. Tuy nhiên, nhiều video đáng lo ngại đã xuất hiện trên mạng cho thấy các nhóm chống Assad khác nhau đang hành quyết tù binh chiến tranh và thường dân.