Những món quà may mắn và ý nghĩa trong văn hóa Tết của người Trung Quốc

Tết Nguyên Đán là dịp lễ quan trọng nhất trong văn hóa Trung Quốc. Đây không chỉ là thời gian sum vầy gia đình mà còn là dịp để mọi người trao gửi những lời chúc tốt đẹp qua những món quà mang ý nghĩa may mắn.

Dịp Tết Nguyên đán 2025 ở Trung Quốc vẫn giữ được những giá trị truyền thống cốt lõi, nhưng xu hướng tặng quà đã có những thay đổi để phù hợp với nhịp sống hiện đại. Hãy cùng VietTimes khám phá những món quà may mắn mà người Trung Quốc thường tặng nhau trong dịp Tết cổ truyền.

Hồng bao

Hồng bao, hay phong bao lì xì, là món quà không thể thiếu trong mỗi dịp Tết Nguyên Đán. Người lớn thường bỏ tiền vào phong bao màu đỏ và tặng cho trẻ em, người chưa lập gia đình hoặc người lớn tuổi. Màu đỏ tượng trưng cho sự may mắn, phú quý và hạnh phúc. Số tiền lì xì thường là con số may mắn như 8 (phát) hoặc 6 (lộc), tránh những con số không may mắn như 4 (tử).

Năm nay, bên cạnh phong bao đỏ truyền thống, lì xì điện tử qua các ứng dụng như WeChat Pay hay Alipay ngày càng phổ biến. Người dùng có thể gửi những phong bao lì xì số đẹp như 88, 666 kèm lời chúc bằng hình ảnh hoặc video. Hình thức này không chỉ tiện lợi mà còn phù hợp với xu hướng tiêu dùng không tiền mặt.

Quả quýt và cam

Trong tiếng Trung, từ "quýt" và "cam" có phát âm gần giống với từ "may mắn", vì vậy chúng trở thành biểu tượng của tài lộc và thịnh vượng. Người ta thường tặng quýt hoặc cam được bày trong những chiếc giỏ đẹp để thể hiện sự chân thành và mang lại điềm lành cho người nhận.

Các loại bánh truyền thống

Bánh nếp là món quà đặc trưng vì tên gọi của nó mang ý nghĩa “năm mới cao hơn”, thể hiện sự tiến bộ và thành công. Ngoài ra, bánh bao hình đồng xu, bánh mè đen hoặc bánh tổ cũng được ưa chuộng vì chúng mang ý nghĩa giàu có, đoàn viên và phúc lộc dồi dào.

Đồ trang trí phong cách tối giản

Những vật phẩm trang trí như câu đối đỏ, tượng linh vật năm Tỵ, hoặc đèn lồng truyền thống được thiết kế với phong cách tối giản và hiện đại ngày càng được yêu thích. Màu sắc chủ đạo là đỏ, vàng, và xanh lá để tạo cảm giác gần gũi với thiên nhiên.

Cá và thịt khô

“Cá” trong tiếng Trung đồng âm với từ “dư”, nghĩa là dư dả. Người ta tin rằng tặng cá khô là gửi gắm lời chúc về sự giàu sang và cuộc sống dư thừa. Bên cạnh đó, thịt khô hoặc lạp xưởng cũng là lựa chọn phổ biến, thể hiện sự ấm no, đầy đủ.

Cây cảnh và hoa tươi

Một chậu cây quất hoặc cây phát tài không chỉ mang đến vẻ đẹp rực rỡ mà còn là lời chúc về tài lộc và phú quý. Hoa thủy tiên, hoa mai hoặc hoa lan cũng thường được chọn làm quà vì chúng tượng trưng cho sự tinh khiết, thịnh vượng và tình cảm gia đình.

Đồ trang trí màu đỏ

Những món quà như câu đối đỏ, đèn lồng, hoặc các vật trang trí hình con giáp của năm mới rất được ưa chuộng. Những món quà này không chỉ mang không khí lễ hội mà còn xua đuổi tà ma và mang lại sự bình an cho gia đình người nhận.

Hạt dưa và các loại hạt khô

Hộp quà gồm hạt dưa, hạt hướng dương, hay các loại hạt khác được xem là lời chúc về sự sinh sôi, phát triển. Hạt dưa còn tượng trưng cho sự sung túc, ấm no.

Các sản phẩm công nghệ

Với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ, nhiều người chọn tặng các sản phẩm như tai nghe không dây, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị chăm sóc sức khỏe thông minh. Những món quà này vừa thiết thực, vừa hợp xu hướng hiện đại.

Sản phẩm chăm sóc sức khỏe

Sau đại dịch, sức khỏe đã trở thành ưu tiên hàng đầu. Các món quà như thực phẩm chức năng, tổ yến, nhân sâm, hay hộp trà thảo mộc cao cấp rất được ưa chuộng. Đây là cách thể hiện sự quan tâm đến sức khỏe của người thân yêu trong năm mới.