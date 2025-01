Trung Quốc: Hơn 9 tỷ lượt người di chuyển trong “chiến dịch xuân vận Tết Ất Tỵ”

9 tỷ lượt người di chuyển trong 40 ngày

Với nỗi nhớ quê hương và tình cảm gia đình, hàng trăm triệu người dân Trung Quốc đi làm ăn xa nhà trở về quê đoàn tụ gia đình tạo nên một cuộc di chuyển quy mô lớn của người dân vào dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Đây cũng là thời điểm mà lưu lượng hành khách và hàng hóa đường sắt, đường thủy và đường bộ tập trung nhiều nhất và dòng người di chuyển đông đúc nhất trong năm. Chiến dịch “xuân vận”, cuộc đại di chuyển Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025 sẽ diễn ra từ ngày 14/1 đến ngày 22/2/2025, tổng cộng là 40 ngày.

Năm 2025, theo “Quy định về nghỉ lễ tết và các ngày kỷ niệm” mới được sửa đổi, kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ sẽ được kéo dài thêm một ngày so với mọi năm, tức là từ đêm Giao thừa đến ngày mùng 7 tháng Giêng âm lịch, tổng cộng là 8 ngày.

Với việc UNESCO hôm 4/12/2024 quyết định công nhận “Xuân tiết” (Tết Nguyên đán) là Di sản văn hóa phi vật thể thế giới, tầm quan trọng không thể thay thế của việc “về quê ăn Tết” đối với người dân Trung Quốc đã được khẳng định thêm. Dựa trên thông lệ trước đây, người ta ước tính cuộc di chuyển dân số năm nay sẽ liên quan đến khoảng 9 tỷ lượt người và đạt quy mô kỷ lục mới trong lịch sử loài người.

510 triệu lượt khách di chuyển bằng đường sắt

Theo quy định vé xe lửa được mở bán trước 15 ngày, vé tàu cho ngày đầu tiên của đợt cao điểm đi lại Tết Nguyên đán đã được mở bán từ ngày 31/12/2024. Tổng lượng hành khách đi lại bằng đường sắt dịp Tết Nguyên đán 2025 sẽ tăng trưởng ổn định.

Trước Tết, lượng hành khách chủ yếu là học sinh sinh viên, công nhân, người đi thăm thân nhân sẽ đan chéo, lượng hành khách sẽ tương đối tập trung. Sau Tết, lượng hành khách sẽ tương đối ổn định. Các tuyến đường sắt cả nước dự kiến ​​sẽ vận chuyển 510 triệu lượt hành khách. Ngày cao điểm trước Tết dự kiến ​​là ngày 25/1 (tức ngày 26 tháng Chạp âm lịch); ngày cao điểm sau Tết dự kiến ​​là 4/2 (tức ngày 7 tháng Giêng âm lịch).

​​Trong mùa vận chuyển Tết Nguyên đán 2025, Cục Đường sắt phía Nam dự kiến ​​vận chuyển 34 triệu lượt hành khách, tăng 5,8% so với cùng kỳ năm trước, trong đó Phúc Kiến vận chuyển 17,1 triệu lượt hành khách, tăng 6,1% so với cùng kỳ năm trước. Tổng lượng hành khách dịp Tết Nguyên đán của Hồ Bắc dự kiến ​​đạt 41,245 triệu người, tăng 19% so với cùng kỳ năm trước.

Tính đến 8h30’ sáng ngày 16/1/2025, Tổng đài dịch vụ Đường sắt 12306 đã bán được tổng cộng 137 triệu vé cho hành khách đi lại trong đợt cao điểm đi lại Tết Nguyên đán.

Ngày 15/1, ngày thứ hai của “Chiến dịch Xuân vận”, ngành đường sắt đã đưa đón 11 triệu 141 ngàn hành khách. Ngày 16/1, lượng hành khách đã tăng lên 11,6 triệu với tổng số 608 đoàn tàu, tất cả đều vận hành an toàn tuyệt đối.

18.500 chuyến bay và 90 triệu lượt hành khách

Về đường không, sáng ngày 3/1, Cục Hàng không dân dụng Trung Quốc đã tổ chức họp báo. Cơ quan này cho hay số lượng hành khách đi lại bằng máy bay của các hãng hàng không dân dụng trong đợt cao điểm đi lại Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025 dự kiến ​​sẽ vượt quá 90 triệu, thiết lập một kỷ lục lịch sử mới với lượng hành khách trung bình hàng ngày là hơn 2,25 triệu và số lượng chuyến bay trung bình hàng ngày được đảm bảo đạt 18.500, tăng 8,4% so với dịp tết năm trước, dự kiến ​​cũng sẽ lập kỷ lục mới trong lịch sử.

Ngay ngày đầu tiên của đợt cao điểm 40 ngày vận chuyển dịp Tết Nguyên đán (14/1), toàn bộ ngành hàng không dân dụng đã vận chuyển 2,04 triệu lượt hành khách.

Khoảng 7,2 tỷ lượt người di chuyển bằng đường bộ

"Mùa Xuân vận Tết Ất Tỵ liên quan đến sự đoàn tụ của hàng trăm triệu gia đình, và an toàn là con đường nhanh nhất. Dòng người di chuyển trong mùa Xuân vận năm nay dự kiến ​​sẽ đạt mức cao kỷ lục mới, với khoảng 80 % trong số 9 tỷ lượt người di chuyển bằng đường bộ cao tốc và đường quốc lộ, tỉnh lộ thông thường", ông Vương Cường, Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông Trung Quốc cho biết.

Trong mùa Xuân vận Tết Ất Tỵ, cảnh sát giao thông sẽ kịp thời công bố các thông tin như tình trạng đường sá, hướng dẫn giao thông và cảnh báo an toàn. Đồng thời, ông nhắc nhở các tài xế khi lái xe trong thời kỳ cao điểm Tết Nguyên đán phải tuân thủ pháp luật, lái xe an toàn, văn minh, cùng nhau duy trì môi trường giao thông đường bộ tốt.

