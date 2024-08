Những món đồ chơi không nên trang bị trên ô tô để đảm bảo an toàn

VietTimes – Đồ chơi hay phụ kiện lắp thêm trên ô tô là những vật rất thường thấy mỗi khi chủ phương tiện nhận xe mới từ hãng về. Tuy nhiên, có những món đồ người dùng không nên trang bị để đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng xe.

Ở Việt Nam hiện chưa có quy định hay chế tài nào về việc cấm sử dụng các phụ kiện trang trí hay lắp thêm lên ô tô. Tuy nhiên, theo các chuyên gia chia sẻ, có những món đồ chơi xe hơi như vật treo trên taplo, vè che mưa, ghế đệm hơi hay chốt giả dây đai an toàn người dùng không nên trang bị trên xe để đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng xe hàng ngày.

Vật treo trang trí trên gương, bảng taplo

Những món đồ trang trí tưởng chừng nhỏ bé được nhiều chủ xe đặt trên mặt taplo hay treo trên gương chiếu hậu trong xe lại có thể gây nên mất an toàn khi lái xe. Chúng có thể tạo ra ồn ào do các vật thể này va chạm nhau gây tiếng động, các vật thể trong suốt có thể phản chiếu vào mắt người lái (hoặc hắt ánh sáng lên kính lái của xe) gây mất tập trung, giảm tầm nhìn hoặc cũng có thể trở thành vật phóng nguy hiểm trong các vụ va chạm.

Những vật trang trí trong khoang ca-bin có thể làm xao nhãng tâm lý và giảm tầm nhìn khi lái xe.

Ngoài các đồ vật trang trí thì các loại thảm táp-lô cũng được nhiều chủ xe sử dụng để chống bám bụi, chống trầy xước phồng rộp bề mặt taplo hoặc che chắn ánh nắng trực tiếp của mặt trời. Tuy nhiên, điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới hiệu quả hoạt động của túi khí, đặc biệt túi khí bên phụ do thảm thường trùm kín hết táp-lô.

Đệm hơi cho hàng ghế sau

Trong những chuyến đi dã ngoại hay hành trình xa, đệm hơi (giường hơi, đệm nằm) là phụ kiện được khá nhiều người dùng sử dụng để thư giãn, giảm mệt mỏi.

Chỉ mất vài phút bơm, đệm hơi được làm căng lên, tạo thành một mặt phẳng cho hàng ghế sau. Nhờ phụ kiện này mà không gian sau xe có thể trở thành nơi nghỉ ngơi cho cả người lớn và trẻ em.

Chỉ sử dụng đệm hơi cho hàng ghế sau khi xe dừng hoàn toàn. (ảnh minh hoạ).

Tuy nhiên, đệm chỉ phát huy tác dụng khi xe dừng. Nếu di chuyển trên đường, đệm hơi nên được cất đi, nhất là lúc xe chạy tốc độ cao, đặc biệt di chuyển trong điều kiện đường xá không thuận lợi.

Lý do là người nằm trên đệm không thể thắt dây an toàn, trở nên lắc lư trước mọi thay đổi của xe. Trong tình huống bất ngờ xảy ra, người nằm trên đệm hơi có nguy cơ bị chấn thương cao hơn, đặc biệt là trẻ em và thậm chí ảnh hưởng tới an toàn của cả người ngồi phía trước.

Chưa kể, theo Luật Giao thông mới cũng quy định những người ngồi sau không thắt dây an toàn sẽ bị phạt.

Thảm sàn ô tô

Hầu hết các sản phẩm xe hơi tại Việt Nam đều không được trang bị lót sàn theo xe, hoặc chỉ được trang bị loại bằng nỉ (hoặc nhựa, cao su mỏng). Vì thế đây là phụ kiện ô tô được nhiều chủ xe lắp thêm bởi chúng không chỉ giúp tăng tính thẩm mỹ cho không gian nội thất mà còn dễ dàng vệ sinh khi cần.

Theo nhiều tài xế sử dụng xe nhiều năm kinh nghiệm chia sẻ, việc lắp thêm thảm sàn cho xe là cần thiết. Tuy nhiên, nếu lắp thảm lót sàn quá dày, cộng thêm việc không lắp đặt cẩn thận và sử dụng đúng cách có thể dẫn đến nguy cơ kẹt chân ga, tăng tốc đột ngột khiến xe mất kiểm soát.

Lắp đặt thảm sàn tránh gây ảnh hưởng đến chân ga, chân phanh của xe. (ảnh minh hoạ).

Vì thế, nếu người dùng vẫn dùng phụ kiện thảm lót sàn cho xe, hãy sử dụng chúng ở các vị trí khác. Còn vị trí tài xế, người dùng nên sử dụng bộ thảm theo xe hoặc bộ thảm được thiết kế riêng cho tài xế, hãy nhớ chọn những chiếc thảm lót sàn vừa đủ, không quá cồng kềnh và phải được gá cố định.

Vè che mưa

Theo nhiều người dùng, vè che mưa là phụ kiện vừa nâng cao thẩm mỹ vừa đảm bảo yếu tố an toàn, tránh nước mưa văng vào bên trong khi di chuyển thường xuyên dưới điều kiện trời mưa.

Tuy vậy, phụ kiện này khi gắn trên ô tô cũng gây nên một số bất tiện, thậm chí gây nguy hiểm cho người dùng xe cũng như các phương tiện cùng lưu thông khi tham gia giao thông. Phần lớn vè che mưa thường được các đơn vị phụ kiện bên ngoài nhà sản xuất ô tô thiết kế nên độ hoàn thiện, chất lượng và sự ăn khớp vào xe không được đảm bảo. Khi lái xe ở tốc độ cao, chi tiết này góp phần làm tăng độ cản gió, tăng độ ồn vọng vào khoang cabin.

Các loại vè che mưa hiện nay thường được gắn trên xe bằng băng dính, dán trực tiếp vào các mép trên cửa kính ô tô. Theo thời gian sử dụng, tiếp xúc với nắng, mưa dễ khiến lớp keo biến chất. Từ đó làm cho vè che mưa có thể bị hở mép, gây ra nhiều tiếng ồn khó chịu, thậm chí còn có thể rơi ra khỏi xe khi đang di chuyển, gây nguy hiểm cho các phương tiện cùng lưu thông khi lái xe.

Chốt phụ giả dây đai an toàn

Nhiều tài xế không muốn thắt dây an toàn khi lái xe, nhưng khi ấy xe sẽ phát ra cảnh báo bằng âm thanh, kèm đèn trên bảng đồng hồ. Để giải quyết vấn đề này, nhiều tài xế vẫn chốt dây nhưng vòng ra sau lưng, không thắt qua người. Hoặc một cách khác tốn kém hơn, là mua chốt phụ để "đánh lừa" xe rằng tài xế đã thắt dây.

Dùng chốt giả dây đai an toàn vừa gây tiền ẩn rủi ro và vi phạm luật Giao thông. (ảnh minh hoạ).

Đây là hành động không chỉ sai luật, mà còn mang tới những rủi ro chết người nếu xảy ra tai nạn giao thông. Tuy vậy, vẫn còn nhiều chủ xe coi nhẹ vấn đề này, coi chốt giả là đồ trang trí, là vật cần có khi mua xe, các loại chốt này cũng được bán rất nhiều tại các cửa hàng đồ chơi ô tô.

Dây đai an toàn trở thành trang bị tiêu chuẩn trên ô tô. Thiết bị này có khả năng bảo vệ người ngồi trên xe khi có sự cố xảy ra trên đường. Do đó, các tài xế nên chấp hành nghiêm quy định thắt dây an toàn để bảo vệ bản thân và người xung quanh.