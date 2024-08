Hyundai Grand i10 lấy lại vị thế vốn có

Theo báo cáo từ VAMA và Hyundai Thành Công (HTC), tháng 7/2024, Hyundai Grand i10 đã quay trở lại vị trí dẫn đầu doanh số phân khúc xe đô thị giá rẻ gầm thấp hạng A.

Cụ thể, đã có 400 xe Hyundai Grand i10 bán ra, tăng 203% so với tháng liền trước. Doanh số tăng mạnh giúp Hyundai Grand i10 dẫn đầu phân khúc ô tô giá rẻ gầm thấp hạng A tháng 7, qua đó chính thức "soán ngôi" của Toyota Wigo khi cùng tháng, mẫu xe của nhà Toyota chỉ bán ra chỉ 231 xe, giảm khoảng 23% so với tháng 6/2024.

Tính hết 7 tháng năm 2024, Hyundai Grand i10 vẫn đang là ô tô bán chạy nhất phân khúc xe giá rẻ gầm thấp hạng A với doanh số 2.421 xe, bỏ xa mẫu xe đứng ở vị trí thứ hai là Toyota Wigo (1.517 xe).

Grand i10 giành lại vị trí vốn của của mình trong phân khúc xe đô thị cỡ nhỏ hạng A

Vào hồi giữa tháng 6/2024 vừa qua, Hyundai Việt Nam nâng cấp vòng đời và tung ra mẫu Grand i10 với diện mạo hoàn toàn mới kết hợp nhiều nâng cấp về trang bị tiện nghi, đi kèm mức giá không đổi và sở hữu 2 biến thể tuỳ chọn sedan và hatchback.

VinFast VF 5 Plus bán ra gần 2.600 chiếc

Theo nguồn tin riêng, kết thúc tháng 7/2024, doanh số VF 5 tại thị trường Việt Nam đạt gần 2.600 chiếc. Doanh số này đã giúp VF 5 Plus dẫn đầu toàn thị trường.

Với việc dẫn đầu doanh số toàn thị trường, VinFast VF 5 Plus đồng thời cũng là mẫu xe bán chạy nhất phân khúc xe gầm cao hạng A. Vị trí này tháng trước đó thuộc về Kia Sonet với 601 xe tới tay khách hàng. Doanh số tháng 7/2024 của Kia Sonet cũng sụt giảm nhẹ khi bán 492 xe. Dù vậy, Kia Sonet vẫn đứng ở vị trí thứ hai phân khúc.

Không chỉ dẫn đầu phân khúc tháng, với việc đạt doanh số gần 15.000 xe từ đầu năm, VinFast VF 5 Plus đồng thời cũng giữ vị trí ô tô gầm cao cỡ nhỏ hạng A bán chạy nhất toàn thị trường. Tuy nhiên nếu chỉ tính xe động cơ đốt trong, Kia Sonet hiện vẫn là ô tô bán chạy nhất phân khúc này.

Sau khi VinFast công bố doanh số bán hàng, đã có gần 2.600 chiếc VF 5 Plus được bán ra trong tháng 7/2024.

Điểm nổi bật của VinFast VF 5 Plus so với đối thủ nhờ việc vận hành ổn định, thân thiện với môi trường. Bên cạnh còn có thiết kế cá tính, hiện đại. Kích thước ngoại thất và nội thất lớn hơn so với nhiều mẫu xe cùng phân khúc cùng những trang bị an toàn ADAS vượt trội.

Toyota Vios bứt phá ngoạn mục

Tại phân khúc sedan gầm thấp cỡ B, trong tháng 7 vừa qua cũng chứng kiến sự vươn lên mạnh mẽ đến từ Vios khi theo báo cáo từ VAMA, đã có 1.745 chiếc Vios đến với tay người tiêu dùng trong nước, tăng tới 127% so với tháng trước đó.

Việc tăng mạnh doanh số đã giúp Toyota Vios dẫn đầu phân khúc xe gầm thấp hạng B trong tháng 7/2024. Giành lại vị trí dẫn đầu và đẩy Hyundai Accent xuống vị trí thứ hai khi chỉ bán ra 985 xe cùng kỳ.

Nếu xét cộng dồn doanh số của 7 tháng đầu năm 2024, Hyundai Accent chính là mẫu xe bán chạy nhất với 5.973 xe và dẫn đầu trong nhóm xe gầm thấp hạng B bán chạy nhất toàn thị trường.

Toyota Vios đã có tháng 7 bán hàng thành công khi đạt doanh số 1.745 chiếc.

Tuy nhiên với doanh số vượt trội trong tháng 7, Toyota Vios đang bám đuổi sát Hyundai Accent khi tính tổng lượng bán ra từ đầu năm 2024. Bởi khoảng cách doanh số tổng của Toyota Vios chỉ còn kém Hyundai Accent đúng 13 chiếc.

Cũng trong tháng 7 vừa qua, tại các phân khúc xe khác cũng ghi nhận doanh số tăng trưởng ít nhiều. Ngoài những sự "soán ngôi" của Grand i10, Vios hay VF 5 Plus thì những cái tên khác vẫn giữ được phong độ ổn định của mình.