Hành trình tỉ phú của ông chủ Gymshark

Ngày 1/12/2021, Ben Francis đứng bên ngoài một cửa hàng J. Crew đã đóng cửa trên Phố Regent của London, địa điểm mua sắm chính ở trung tâm thủ đô nước Anh.

Mặc một chiếc áo khoác tập thể dục màu đen có đường viền do chính anh thiết kế, Francis đã nghĩ đến một chuyện: Sẽ mở cửa hàng đầu tiên của Gymshark tại đây.

“Đó là một khoảnh khắc tuyệt vời. Từ một thương hiệu được ra đời trong phòng ngủ đến việc có một cửa hàng ở đây trên Phố Regent, thật là một điều không tưởng tượng được", Ben Francis nhớ lại trong một video trên nền tảng YouTube.

Mười tháng sau, cửa hàng Gymshark đầu tiên mở cửa, đánh dấu một cột mốc quan trọng đối với một công ty được xây dựng gần như hoàn toàn dựa trên kiến thức về mạng xã hội và quan hệ đối tác với những người có ảnh hưởng về thể hình trên TikTok và Instagram.

Bắt đầu vào năm 2012 trong nhà để xe của cha mẹ mình, Francis đã xây dựng Gymshark thành một đế chế thể thao mà vào năm 2020 được định giá 1,45 tỷ USD khi anh bán 21% cổ phần cho công ty cổ phần tư nhân General Atlantic. Trong năm tiếp theo, thu nhập ròng của công ty tăng hơn gấp đôi lên 68 triệu USD trong khi doanh thu tăng 78% lên 608 triệu USd.

Hành trình tỉ phú

Sự tăng trưởng đó đã biến Francis trở thành tỷ phú. Theo Forbes, 70% cổ phần của Francis trong Gymshark hiện trị giá 1,2 tỉ USD, đưa doanh nhân 30 tuổi trẻ tuổi trở thành một trong những tỷ phú mới trẻ nhất trong Danh sách tỷ phú thế giới năm 2023.

Đó là một hành trình dài đối với chàng trai bỏ học đại học, vẫn điều hành công việc kinh doanh ở Solihull, một thị trấn gần nhà cha mẹ anh ở ngoại ô Birmingham.

Sinh ra ở vùng West Midlands của Anh vào năm 1992, Francis lớn lên với ước mơ trở thành một cầu thủ bóng đá nhưng nhanh chóng nhận ra rằng mình không đủ giỏi để trở thành cầu thủ chuyên nghiệp.

Thay vào đó, ở tuổi 17, anh tham gia phòng tập thể dục địa phương và bắt đầu tham gia các lớp học CNTT. Francis đã tận dụng niềm đam mê mới của mình bằng cách xem các video thể dục trên YouTube và xây dựng các ứng dụng thô sơ giúp người dùng tạo lịch tập luyện và tập luyện các bài tập giảm béo.

“Chúng rất cơ bản, nhưng cho phép tôi tận dụng khả năng sáng tạo của mình để có thể theo đuổi hai niềm đam mê mới,” Francis viết trong một bài blog trên trang web cá nhân của mình. "Cả hai đều lọt vào các bảng xếp hạng hàng đầu ở Anh, dù vào thời điểm năm 2011, không có nhiều sự cạnh tranh.”

Chàng trai trẻ đã cố gắng học đại học khi đăng ký vào Đại học Aston của Birmingham năm 18 tuổi, giao bánh pizza cho Pizza Hut vào ban đêm và dành thời gian rảnh của mình tại phòng tập thể dục.

Không thoả mãn với mức lương 8 USD/ một giờ của mình, anh đã hợp tác với một người bạn, Lewis Morgan và bắt đầu bán thực phẩm bổ sung trực tuyến, mua số lượng lớn từ các nhà cung cấp và kiếm một khoản tiền chênh lệch nhỏ khi bán chúng cho khách hàng từ một trang web mà họ đặt tên là Gymshark.

Tuy nhiên, bán thực phẩm bổ sung là một công việc kinh doanh không mấy dễ dàng. Đồng thời, Francis gặp khó khăn trong việc tìm kiếm những bộ trang phục thể thao.

Vì vậy, anh và Morgan đã đổ số tiền lãi ít ỏi của mình vào một chiếc máy in lụa và một chiếc máy may, đồng thời bắt đầu tự may quần áo thể dục từ nhà để xe của bố mẹ Francis. (Morgan đã bán cổ phần của mình tại Gymshark với giá khoảng 130 triệu USD vào năm 2020 như một phần của thỏa thuận với General Atlantic.)

"Các trang phục tập thể hình không thực sự sẵn có ở đây", Francis cho biết trên Forbes năm 2020, "Những người tôi hâm mộ đều có nổi tiếng trên YouTube. Vì thế, tôi gửi cho họ sản phẩm của mình".

10 tháng sau, vào năm 2013, họ thuê một gian hàng tại BodyPower, hội chợ thể hình lớn nhất châu Âu. Đây là bước ngoặt đầu tiên của cả hai. "Rất nhiều người đến đây để gặp các vận động viên, xem các sản phẩm. Và chúng tôi đã bán hết hàng trong sự kiện đó", theo Francis.

Cả hai bắt đầu cung cấp miễn phí sản phẩm với những người có ảnh hưởng trong môn cử tạ trên mạng xã hội. Việc này giúp doanh số hàng ngày của Gymshark tăng vọt, từ 450 USD một ngày lên 45.000 USD. Sau đó, Francis bắt tay vào một chiến dịch tiếp thị du kích dựa vào việc trả một số tiền nhỏ cho các ngôi sao thể hình có mạng lưới người theo dõi trực tuyến “khủng”, trả ít nhất 500 USD một tháng cho những người có ảnh hưởng sẽ mặc quần áo Gymshark trong video của họ.

Vào năm 2018, rời bỏ nhà để xe, Gymshark đã mở trụ sở chính tại Solihull. Sau đó, Francis bắt đầu tổ chức cửa hàng bán di động có tên "We Lift This City" tại các thành phố trên khắp thế giới để khách hàng có thể mua các sản phẩm độc quyền.

Cùng năm đó, Francis được vinh danh trong Danh sách 30 Under 30 Châu Âu của Forbes. Doanh số bán hàng một lần nữa bùng nổ, tăng trưởng trung bình 62% mỗi năm kể từ năm 2018. Vào tháng 8 năm 2020, một năm sau khi Gymshark đạt doanh thu 214 triệu USD và thu nhập ròng 18 triệu USD, General Atlantic mua cổ phần trong công ty, ngay khi Covid-19 bùng phát, khiến các phòng gym toàn cầu đóng cửa.

Cùng năm đó, Morgan cũng bán cổ phần của mình trong Gymshark với giá 130 triệu USD, theo thỏa thuận với General Atlantic.

Mặc dù mức tăng trưởng trung bình hàng năm của Gymshark vượt xa so với những người khổng lồ Nike (7% kể từ năm 2018) và Lululemon (26%), nhưng vẫn còn một chặng đường dài để đạt được doanh thu 47 tỉ USD mà Nike đã ghi nhận vào năm ngoái, hay thậm chí là 8 tỷ USD của Lululemon.

Tuy nhiên, mạng lưới những người có ảnh hưởng của Francis đã giúp anh trở thành tỷ phú và vị trí cửa hàng mới của công ty anh ở London—cách cửa hàng hàng đầu của Nike sáu phút đi bộ và chỉ cách Lululemon một dãy nhà— là dấu hiệu cho thấy sự nghiệp của Francis sẽ còn bay xa hơn nữa./.

Nguồn tham khảo: Forbes