Nhiều quốc gia coi GPU là mặt hàng trọng điểm

Chính phủ Trung Đông và Vương quốc Anh chi lớn cho chip Nvidia

Với việc thiếu hụt những con chip đồ họa tân tiến nhất, các quốc gia bao gồm Vương quốc Anh, Ả rập Xê út đang sử dụng các nguồn lực tài chính và ngoại giao để đảm bảo đủ GPU cho các lĩnh vực AI trong nước.

Theo một báo cáo trong tuần này trên Financial Times, Ả Rập Xê út đã mua ít nhất 3.000 chip H100 của Nvidia, để cung cấp cho Đại học Khoa học và Công nghệ King Abdullah với ý định xây dựng một siêu máy tính mới.

Báo cáo nói rằng một quốc gia Ả rập khác là UAE cũng đã đầu tư vào hàng nghìn chip Nvidia thông qua các doanh nghiệp nhà nước.

Ở những quốc gia đó, chính phủ đang đầu tư mạnh mẽ để giúp thúc đẩy nghiên cứu AI và thúc đẩy đổi mới. Với giá 40.000 USD một chiếc, những con chip H100 này không hề rẻ. Tuy nhiên nó đã trở nên thiết yếu khi phát triển AI tiên tiến.

Rất ít công ty công nghệ có nguồn lực cần thiết để đào tạo các mô hình AI lớn như GPT-4 của OpenAI. Do sức mạnh xử lý cao, các chip Nvidia đắt tiền được đánh giá cao cho các tác vụ như vậy. Và nhà sản xuất GPU này đã nổi lên như một nhân tố quan trọng trong sự bùng nổ AI đương đại. Được biết, siêu máy tính của OpenAI chứa 10.000 chip A100, tiền thân của H100.

Trong nỗ lực tăng cường năng lực AI của Vương quốc Anh, vào Chủ nhật, ngày 20 tháng 8, Thủ tướng Rishi Sunak đã cam kết tài trợ 100 triệu bảng Anh để đặt hàng các con chip từ Nvidia, AMD và Intel.

Về lâu dài, thách thức của việc duy trì lợi thế công nghệ phức tạp hơn nhiều. Đối với các quốc gia như Vương quốc Anh, dự trữ GPU chỉ là cách khắc phục tạm thời trước những thách thức đang diễn ra.

Xây dựng năng lực sản xuất trong nước

Một phần lý do khiến chip đồ họa đắt như vậy là do toàn bộ chuỗi cung ứng GPU bị hạn chế bởi năng lực sản xuất của các nhà sản xuất chip ở Đài Loan.

Bình luận về căng thẳng giữa Đài Loan và Trung Quốc, CEO của Nvidia cho biết ông cảm thấy “hoàn toàn an toàn” khi phụ thuộc vào nguồn cung cấp từ cường quốc chip. Tuy nhiên, đối với các chính phủ trên khắp thế giới họ cho rằng vấn đề này là một mối lo ngại về an ninh quốc gia. Nhiều chuyên gia cho rằng việc củng cố năng lực sản xuất trong nước là chìa khóa để duy trì nguồn cung cấp chip an toàn.

Ví dụ, chính phủ Vương quốc Anh đã công bố chiến lược bán dẫn quốc gia. Trong mười năm tới, kế hoạch sẽ đầu tư một tỉ bảng Anh vào lĩnh vực sản xuất chip của đất nước. Tuy nhiên, con số đó bị lấn át bởi các khoản trợ cấp ở Mỹ và EU, những khu vực đã cam kết lần lượt là 52 tỷ USD và 43 tỷ Euro để hỗ trợ sản xuất chất bán dẫn.

Theo Beincrypto