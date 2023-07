Các ông lớn công nghệ cam kết đánh dấu nội dung AI để phân biệt với nội dung do con người tạo ra

Các công ty AI bao gồm OpenAI, Alphabet và Meta Platforms (META.O) đã tự nguyện cam kết với Nhà Trắng để thực hiện biện pháp đánh dấu nội dung do AI tạo ra để giúp công nghệ này an toàn hơn, Tổng thống Joe Biden tuyên bố vào tuần trước.

“Những cam kết này là một bước đi đầy hứa hẹn nhưng chúng ta còn rất nhiều việc phải làm cùng nhau”, Tổng thống Biden nói.

Tại một sự kiện ở Nhà Trắng, Tổng thống Biden đã giải quyết những lo ngại ngày càng tăng về khả năng trí tuệ nhân tạo được sử dụng cho các mục đích gây rối, ông nói rằng "chúng ta phải sáng suốt và cảnh giác về các mối đe dọa từ những công nghệ mới nổi đối với Hoa Kỳ".

Các công ty - bao gồm cả Anthropic, Inflection, Amazon và OpenAI - đã cam kết kiểm tra kỹ lưỡng các hệ thống trước khi phát hành và chia sẻ thông tin về cách giảm thiểu rủi ro và đầu tư vào an ninh mạng.

Động thái này được coi là một chiến thắng cho nỗ lực của chính quyền Biden trong việc điều chỉnh AI - công nghệ vốn đã trải qua sự bùng nổ về đầu tư và mức độ phổ biến của người tiêu dùng.

"Chúng tôi hoan nghênh sự lãnh đạo của Tổng thống trong việc tập hợp ngành công nghệ để đưa ra các bước đi cụ thể giúp AI an toàn, bảo mật và có lợi hơn cho công chúng", Microsoft cho biết trong một bài đăng trên blog vào thứ Sáu.

Kể từ khi công nghệ AI tạo sinh trở nên cực kỳ phổ biến trong năm nay, các nhà lập pháp trên toàn thế giới đã bắt đầu xem xét nhiều biện pháp nhằm giảm thiểu mối nguy hiểm của công nghệ này đối với an ninh quốc gia và nền kinh tế.

Hoa Kỳ hiện đang tụt hậu so với EU trong việc giải quyết các quy định về trí tuệ nhân tạo. Vào tháng 6, các nhà lập pháp EU đã đồng ý với một bộ quy tắc dự thảo trong đó các hệ thống như ChatGPT sẽ phải tiết lộ nội dung do AI tạo ra, giúp phân biệt deep fake với hình ảnh thật và đảm bảo các biện pháp nhằm chống lại nội dung bất hợp pháp do AI tạo ra.

Lãnh đạo phe đa số Thượng viện Hoa Kỳ Chuck Schumer vào tháng 6 đã kêu gọi một "bộ luật toàn diện" để thúc đẩy và đảm bảo các biện pháp bảo vệ trí tuệ nhân tạo.

Quốc hội đang xem xét một dự luật yêu cầu các quảng cáo tiết lộ liệu AI có được sử dụng để tạo hình ảnh hoặc nội dung hay không.

Tổng thống Biden, người đã tiếp đón các giám đốc điều hành của bảy công ty tại Nhà Trắng vào thứ Sáu, cho biết ông cũng đang nghiên cứu xây dựng một sắc lệnh hành pháp và luật lưỡng đảng về công nghệ này.

"Chúng ta sẽ thấy nhiều thay đổi công nghệ hơn trong 10 năm tới, hoặc thậm chí trong vài năm tới, so với những gì chúng ta đã thấy trong 50 năm qua. Thành thật mà nói, đó là một sự thật đáng kinh ngạc đối với tôi", Biden nói.

Là một phần của nỗ lực, 7 công ty sẽ cùng phát triển một công cụ đánh dấu watermark tự động cho tất cả định dạng từ văn bản, âm thanh đến ảnh, video để người dùng phân biệt được nội dung do con người hay AI tạo ra dễ dàng hơn. Hiện các bên chưa bàn về cách watermark sẽ được hiển thị thế nào.

Họ cũng khẳng định tập trung vào việc bảo vệ quyền riêng tư và đảm bảo trí tuệ nhân tạo không thiên vị, phân biệt đối xử người dùng. Các cam kết khác gồm phát triển giải pháp AI hỗ trợ cho khoa học như nghiên cứu y tế hay giảm thiểu biến đổi khí hậu.

