Nhiều nước ASEAN miễn thị thực nhằm thu hút du khách Trung Quốc

Ngày 7/12, tại hội nghị Ủy ban hỗn hợp Trung Quốc – Singapore về hợp tác song phương, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Singapore Lawrence Wong (Hoàng Thuẫn Tài) tiết lộ hai nước sẽ áp dụng thỏa thuận cùng miễn thị thực 30 ngày lưu trú.

So với các thỏa thuận thị thực trước đây, tin tức này có nghĩa đã có nâng cấp lớn về sự thuận tiện trong trao đổi giữa hai nước. Trước đó, bắt đầu từ ngày 23/7 năm nay, chính phủ Trung Quốc đã nối lại chính sách miễn thị thực 15 ngày cho công dân Singapore mang hộ chiếu phổ thông.

Không chỉ Singapore, nhiều quốc gia Đông Nam Á gần đây cũng đặt cược vào mùa du lịch cao điểm của du khách Trung Quốc trong dịp Tết Nguyên Đán và kỳ nghỉ đông. Với việc nối lại các chuyến bay quốc tế và đơn giản hóa thủ tục thị thực, nhu cầu ra nước ngoài du lịch dự kiến ​​cũng sẽ bùng nổ ở Trung Quốc.

Theo số liệu mới nhất được Ctrip.com công bố, tính đến ngày 5/12, tổng số đơn xin đi du lịch nước ngoài trong dịp Tết đã tăng gần 20 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Các điểm đến du lịch nước ngoài phổ biến bao gồm: Tokyo, Singapore, Bangkok, Phuket, Osaka, Kuala Lumpur, Sydney, Seoul...

Top 10 điểm đến được khách du lịch Trung Quốc ưa thích nhất

 (Nguồn: China Trading Desk)



Theo xu hướng du lịch nước ngoài của Trung Quốc vào mùa đông năm 2023 do Airbnb công bố, nhu cầu du lịch nước ngoài của người Trung Quốc sẽ tăng tốc hơn nữa so với mức tăng gấp 8 lần so với cùng kỳ năm ngoái trong Tuần lễ Vàng dịp Quốc khánh. Đối với người Trung Quốc có kế hoạch đi du lịch nước ngoài trong kỳ nghỉ Tết, mức độ tìm kiếm liên quan đã tăng hơn 14 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Singapore trở thành điểm đến hàng đầu

Các điểm đến phổ biến nhất của khách du lịch Trung Quốc là đâu? Một cuộc khảo sát tâm lý du lịch hàng quý do công ty tiếp thị kỹ thuật số China Trading Desk có trụ sở tại Singapore công bố hồi tháng 11 cho thấy Singapore hiện đã vượt qua Thái Lan để trở thành điểm đến nước ngoài phổ biến nhất của khách du lịch Trung Quốc.

Tổ chức này đã khảo sát hơn 10.000 khách du lịch Trung Quốc về kế hoạch du lịch nước ngoài sắp tới của họ và phát hiện ra rằng 17,5% số người được hỏi dự định đi du lịch Singapore, tiếp theo là Châu Âu (14,3%) và Hàn Quốc (11,4%), sau đó là Malaysia, Australia , Thái Lan, Anh, Nhật, Mỹ và UAE.

Điều đáng chú ý là ở vòng khảo sát trước của tổ chức này, Thái Lan và Nhật Bản xếp thứ nhất và thứ hai về mức độ ưa chuộng du lịch nước ngoài của du khách Trung Quốc và không có nhiều người chọn Singapore.

Thái Lan từng là điểm đến ưa thích nhất của du khách Trung Quốc (Ảnh: Sohu).



Năm 2019, Trung Quốc là nguồn khách du lịch lớn nhất của Singapore, với 3,62 triệu lượt khách đến Singapore tính trong cả năm. Tuy nhiên, nửa đầu năm 2023, lượng du khách Trung Quốc tới Singapore chỉ bằng 23% so với cùng kỳ năm 2019. Đồng thời, tính đến giữa tháng 6 năm nay, số chuyến bay qua lại giữa Trung Quốc và Singapore chỉ quá một nửa so với cùng kỳ năm 2019.

Các chuyến bay quốc tế vẫn khan hiếm nhưng nhu cầu đã phục hồi khiến giá vé máy bay đi Singapore và giá khách sạn tăng vọt. Du lịch Singapore một dạo từng được coi là một điểm đến quá xa xỉ. So với Singapore thì đến Thái Lan, quốc gia có mức giá tiêu dùng thấp hơn, rõ ràng là tiết kiệm hơn.

Tuy nhiên, với tác động của dư luận do nhiều sự cố an ninh, nhiều du khách Trung Quốc bắt đầu lo lắng về vấn đề an toàn ở Thái Lan, việc xả nước thải hạt nhân Fukushima ra biển cũng khiến nhiều du khách Trung Quốc ngại đi du lịch Nhật Bản.

Trong cuộc khảo sát tâm lý du lịch hàng quý của China Trading Desk vào tháng 11, Thái Lan đã tụt từ vị trí thứ nhất xuống vị trí thứ 6, và Nhật Bản cũng tụt từ vị trí thứ 2 xuống vị trí thứ 8.

Môi trường xã hội tương đối ổn định và môi trường an ninh công cộng tốt đã khiến Singapore trở nên nổi bật. Sau khi thông tin Singapore miễn thị thực trong 30 ngày được công bố, cư dân mạng đã tỏ ra phấn khích. Dữ liệu của Ctrip.com cho thấy tính đến 13h ngày 7/12, lượng tìm kiếm ở Singapore đã tăng 80% so với một giờ trước khi có thông báo, lượng tìm kiếm vé máy bay tăng 90% và lượng tìm kiếm khách sạn tăng 50%.

Du lịch Đông Nam Á vắng bóng du khách Trung Quốc

Trong dịp Tết Trung thu và Quốc khánh Trung Quốc năm 2023, số khách du lịch nội địa đạt 826 triệu lượt người, tăng 4,1% so với năm 2019; doanh thu du lịch nội địa đạt 753,43 tỉ NDT (105 tỉ USD), tăng 1,5% so với cùng kỳ năm 2019.

Tuy nhiên, sự phục hồi của việc du lịch nước ngoài vẫn còn chậm. Theo báo cáo của Cục Quản lý xuất nhập cảnh quốc gia Trung Quốc, các cơ quan kiểm tra biên giới cả nước đã kiểm tra tổng cộng 11,818 triệu người xuất nhập cảnh trong dịp Trung thu và Quốc khánh năm nay, bằng 85,1% so với cùng kỳ năm 2019.

Điều này đã ảnh hưởng không nhỏ tới một số quốc gia ở Đông Nam Á, coi du lịch là ngành trụ cột như Thái Lan, Malaysia; tuy nhiên du khách Trung Quốc, vốn chiếm tỷ trọng lớn nhất trước đây, đã vắng mặt trong kế hoạch phục hồi năm nay.

Semporna hiện là điểm du lịch "hot" nhất thu hút du khách Trung Quốc tìm đến Malaysia (Ảnh: Ctrip)



Năm 2019, có 11 triệu du khách Trung Quốc đã đến thăm Thái Lan, chiếm hơn 1/4 tổng số du khách nước ngoài đến Thái trong năm đó.

Vào đầu năm 2023, Chính phủ Thái Lan dự kiến ​​sẽ có 7 triệu khách du lịch Trung Quốc đến Thái Lan trong cả năm. Tuy nhiên, sau nhiều lần điều chỉnh giảm chỉ tiêu, Tổng cục Du lịch Thái Lan ngày 24/11 tuyên bố rằng bất chấp việc áp dụng chính sách miễn thị thực, lượng khách Trung Quốc dự kiến ​​đến thăm Thái Lan trong cả năm 2023 chỉ là 3,40-3,5 triệu, thấp hơn mục tiêu rất nhiều.

Trong khi đó, Malaysia không bị ảnh hưởng quá nhiều. Du lịch là trụ cột kinh tế lớn thứ ba của Malaysia, sau sản xuất điện tử và ngành dầu khí. Hưởng lợi từ sự phục hồi mạnh mẽ của ngành du lịch, tốc độ tăng trưởng GDP của Malaysia năm nay dự kiến ​​sẽ vượt 4%.

Bộ trưởng Du lịch, Nghệ thuật và Văn hóa Malaysia Teo Keng Sin cho biết Trung Quốc vẫn sẽ là nguồn khách du lịch lớn nhất của Malaysia trong năm nay. Từ tháng 1 đến tháng 9 năm nay, Malaysia đã đón 1,02 triệu du khách Trung Quốc, tăng 42,2% so với cùng kỳ năm 2019.

Để thu hút thêm khách du lịch Trung Quốc, Malaysia cũng đưa ra nhiều biện pháp. Thủ tướng Malaysia Anwar bin Ibrahim ngày 26/11 cho biết nước này sẽ thực hiện biện pháp miễn thị thực 30 ngày cho khách du lịch đến từ Trung Quốc bắt đầu từ ngày 1/12.

Nhưng trước khi thực hiện biện pháp này, kể từ tháng 3 năm nay Cục Du lịch Malaysia đã đến Trung Quốc nhiều lần để quảng bá và đã liên tiếp thực hiện các buổi roadshow tại các thành phố Quảng Châu, Bắc Kinh, Thượng Hải, Hạ Môn, Thành Đô, Lan Châu, Tây An…

Theo kế hoạch “Năm Du lịch Malaysia 2025” của Malaysia, nước này hy vọng sẽ đạt được mục tiêu đón 23,5 triệu khách du lịch quốc tế vào năm 2025. Nhưng vào tháng 6 năm nay, ông Teo Keng Sin thừa nhận rằng kế hoạch đầy tham vọng này có thể phải hoãn lại đến năm 2026 “để có sự chuẩn bị kỹ càng hơn”.

Theo Sohu