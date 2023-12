Nhiều tổ chức quốc tế nâng dự báo tăng trưởng của nền kinh tế Trung Quốc

Xu hướng phục hồi tích cực

Ngày 29/11, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) công bố báo cáo triển vọng kinh tế mới nhất, nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Trung Quốc năm 2023 lên 5,2%, cao hơn dự báo trong tháng 9. Trước đó, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) ngày 7/11 điều chỉnh dự báo tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc năm 2023 từ 5% lên 5,4%.

Nhiều tổ chức tài chính cũng điều chỉnh kỳ vọng về tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc. JPMorgan Chase tăng từ 5% lên 5,2%, Morgan Stanley tăng từ 4,8% lên 5,1%, Citigroup tăng từ 5% lên 5,3%, UBS Group Inc. tăng từ 4,8% lên 5,2% và Deutsche Bank tăng từ 5,1% lên 5,2%.

Mặc dù con số dữ liệu khác nhau nhưng những điều chỉnh này đều cho thấy đà phục hồi kinh tế của Trung Quốc đã bắt đầu tăng tốc.

Trong 3 quý đầu năm nay, tăng trưởng GDP của Trung Quốc đạt 5,2%, tạo nền tảng vững chắc để đạt mục tiêu dự kiến ​​khoảng 5% cho cả năm. Nền kinh tế Trung Quốc không chỉ duy trì được đà tăng trưởng mà chất lượng tăng trưởng cũng được cải thiện.

Trong ba quý đầu năm, đầu tư vào các ngành công nghệ cao của Trung Quốc tăng 11,4% so với cùng kỳ năm ngoái; xuất khẩu “ba sản phẩm mới” là xe điện chở khách, pin lithium và pin mặt trời tăng 41,7% so với cùng kỳ năm ngoái; giá trị ngành dịch vụ tăng 6% so với cùng kỳ năm trước, đóng góp 63% cho tăng trưởng kinh tế.

Tổng mức bán lẻ hàng tiêu dùng tăng 6,8% và doanh thu bán lẻ dịch vụ tăng 18,9% so với cùng kỳ năm trước. Một loạt dữ liệu cho thấy nhu cầu thực tế đã phục hồi nhanh chóng và cơ cấu ngành nghề không ngừng tối ưu hóa.

Kinh tế Trung Quốc đang trên đà tăng trưởng mạnh mẽ (Ảnh: Toutiao)



Tiến sĩ Hùng Dịch, nhà kinh tế trưởng của Tập đoàn Deutsche Bank Trung Quốc, cho rằng dữ liệu liên quan cho thấy nền kinh tế Trung Quốc có thể đạt được mục tiêu tăng trưởng cả năm.

Bước vào quý 4, kinh tế Trung Quốc duy trì xu hướng tích cực. Khối lượng giao dịch dự kiến ​​hàng năm của Hội chợ triển lãm nhập khẩu quốc tế Trung Quốc lần thứ 6 đạt 78,41 tỉ USD, mức cao kỷ lục trong lịch sử, tăng 6,7% so với kỳ hội chợ trước. Trong dịp "Ngày Độc thân" ngày 11/11 năm nay, Tmall, JD.com và các nền tảng thương mại điện tử khác đã đạt được kết quả nổi bật. Các trung tâm mua sắm và tổ hợp thương mại lớn đã triển khai các hoạt động quảng cáo đa dạng hóa và thông minh, đồng thời thực hiện các nỗ lực chung cả trực tuyến và ngoại tuyến để thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa và dịch vụ.

Chính sách mạnh mẽ và hiệu quả

Niềm tin ngày càng tăng của cộng đồng quốc tế đối với nền kinh tế Trung Quốc cũng bắt nguồn từ những chính sách mạnh và hiệu quả của chính phủ. Trung Quốc đã nỗ lực thúc đẩy nhu cầu trong nước; giải quyết ổn định, có trật tự những rủi ro trong lĩnh vực kinh tế, tài chính, đồng thời kiên trì mở cửa với thế giới bên ngoài và giữ vững các nguyên tắc cơ bản của đầu tư nước ngoài và ngoại thương.

Gita Gopinath, Phó Tổng giám đốc điều hành thứ nhất của IMF, cho biết nguyên nhân quan trọng mà họ nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Trung Quốc năm 2023 là do các chính sách vĩ mô của nước này có tác động hỗ trợ đáng kể cho nền kinh tế, giúp cho “nền kinh tế Trung Quốc được kỳ vọng sẽ đạt mục tiêu tốc độ tăng trưởng 2023, phục hồi mạnh mẽ”.

Ông Hùng Dịch cho rằng việc Trung Quốc tăng cường phát hành trái phiếu chính phủ trung ương và nâng mục tiêu thâm hụt ngân sách đã phát ra một tín hiệu chính sách mạnh mẽ và là phản ứng tích cực trước kêu gọi của thị trường.

Gần đây, Quốc Vụ viện đã phê duyệt các phương án liên quan để hỗ trợ cải cách sâu rộng và mở cửa trong các ngành dịch vụ quan trọng như viễn thông, y tế chăm sóc sức khỏe và tài chính. Trung Quốc đã thực hiện chính sách đơn phương miễn thị thực trên cơ sở thử nghiệm cho người mang hộ chiếu phổ thông từ 6 quốc gia: Pháp, Đức, Italy, Hà Lan, Tây Ban Nha và Malaysia. Bộ Thương mại tổ chức rà soát, bãi bỏ các quy định và biện pháp đối xử khác biệt bất hợp lý giữa vốn trong và ngoài nước.

Châu Mật, nhà nghiên cứu tại Viện nghiên cứu Bộ Thương mại Trung Quốc, cho biết một loạt biện pháp đã cho cộng đồng quốc tế thấy quyết tâm mở cửa của Trung Quốc, đồng thời cũng sẽ giúp mọi tầng lớp xã hội hiểu sâu hơn về kinh tế Trung Quốc, xóa bỏ những hiểu lầm và tăng cường niềm tin vào nền kinh tế.

Nhiều tổ chức quốc tế đang đua nhau điều chỉnh dự báo về tốc độ tăng trưởng của

 kinh tế Trung Quốc (Ảnh: CCTV)



Niềm tin đầu tư vững chắc

Việc các tổ chức quốc tế nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Trung Quốc cũng cho thấy nền kinh tế đang bùng nổ của Trung Quốc là không thể ngăn cản và việc tăng cường hợp tác với Trung Quốc là một cơ hội.

Với việc cộng đồng quốc tế ngày càng lạc quan hơn về triển vọng phát triển kinh tế của Trung Quốc và nhận thức đầy đủ hơn về tầm quan trọng của thị trường Trung Quốc, các doanh nghiệp có vốn nước ngoài ngày càng tự tin hơn khi đầu tư và hoạt động tại Trung Quốc.

Trong quý 3 năm nay, Hội đồng Xúc tiến Thương mại Quốc tế Trung Quốc đã tiến hành khảo sát và phỏng vấn gần 700 công ty có vốn nước ngoài, 80% công ty được khảo sát dự kiến ​​lợi nhuận trong năm nay không đổi hoặc tăng và gần 90% dự kiến lợi nhuận không thay đổi hoặc tăng lên trong 5 năm tới.

Ngày càng nhiều công ty vốn nước ngoài nhận ra rằng thị trường Trung Quốc có tiềm năng rất lớn và có thể trở thành “động lực” để tiếp tục tăng trưởng hiệu quả kinh doanh. Đồng thời, nền kinh tế Trung Quốc tiếp tục chuyển đổi theo hướng phát triển chất lượng cao và nhiều yếu tố sản xuất tiên tiến khác nhau tiếp tục được tập hợp, sẽ trở thành động lực quan trọng để các doanh nghiệp có vốn nước ngoài thực hiện nâng cấp kinh doanh.

Bởi vậy, trong bối cảnh đầu tư xuyên quốc gia toàn cầu trì trệ, quy mô thu hút đầu tư nước ngoài của Trung Quốc vẫn ở mức cao trong lịch sử. Trong 10 tháng đầu năm nay, cả nước có 41.947 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được thành lập mới, tăng 32,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo Sohu