Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS) vừa có báo cáo cập nhật kết quả kinh doanh của CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (Mã CK: MWG).

Theo đó, lũy kế 7 tháng đầu năm 2023, MWG ghi nhận doanh thu thuần đạt 66.490 tỉ đồng, giảm 19% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, tổng doanh thu chuỗi Điện Máy Xanh (ĐMX) và Thế Giới Di Động (TGDĐ) đạt 48.300 tỉ đồng, giảm 20% so với cùng kỳ năm trước nhưng tăng trưởng 2% so với tháng trước.

VCBS cho biết, chiến lược cạnh tranh về giá đã giúp doanh thu các sản phẩm ICT (điện thoại và laptop) của MWG tăng 20-30%; doanh thu mảng điện máy tăng 25-35% so với thời điểm trước khi áp dụng tại tháng 3/2023.

Đồng thời, theo VCBS, thị phần sản phẩm Apple của MWG tại Việt Nam đã tăng từ 25% lên 45% và đóng góp hơn 30% tổng doanh thu thuần mảng điện thoại. Trong khi đó, các sản phẩm laptop và gia dụng khác tăng từ 5-10% thị phần.

Thời gian qua, thị trường đã chứng kiến cuộc chiến giá khốc liệt giữa các nhà bán lẻ công nghệ lớn, trong đó có MWG và FPT Retail, nổi bật là cuộc đua xuống đáy giá iPhone tại Việt Nam.

“Các bạn sẽ nghe thấy tiếng rên xiết trong thời gian sắp tới, và nó sẽ kéo dài chứ không phải ngắn hạn đâu. Các bạn chuẩn bị cho tinh thần đó đi", Chủ tịch MWG Nguyễn Đức Tài đã nói như vậy tại Đại hội đồng cổ đông của MWG hồi tháng 4/2023.

‘Tiếng rên xiết’ phần nào được phản ánh trên báo cáo kết quả kinh doanh bán niên năm 2023 của loạt tên tuổi lớn trong mảng bán lẻ công nghệ đang niêm yết, trong đó có cả MWG. Tuy nhiên, như đã nêu, thị phần Apple của MWG tại Việt Nam đã tăng mạnh sau cuộc chiến giá.

Theo VCBS, từ nay đến cuối năm 2023, ban lãnh đạo MWG kỳ vọng sẽ tiếp tục tăng trưởng thị phần tối thiểu thêm 5% cho tất cả các mặt hàng.

Trong khi đó, các doanh nghiệp bán lẻ khác đang tìm hướng đi mới hậu cuộc chiến giá.

Như VietTimes từng đề cập, tại hội thảo “Gặp gỡ doanh nghiệp Việt Nam” do SSI tổ chức, đại diện Digiworld (Mã CK: DGW) cho biết sẽ phân phối thêm sản phẩm smartphone giá rẻ của ZTE (Trung Quốc) nhằm ‘đón sóng’ chuyển đổi từ điện thoại phổ thông sang điện thoại thông minh phân khúc giá rẻ khi Việt Nam cắt hẳn sóng 2G vào cuối năm 2024.

Đại diện FPT Retail cho rằng, cuộc chiến giá sẽ giảm bớt sau khi các nhà bán lẻ công nghệ lớn giảm lượng hàng tồn kho. Doanh nghiệp bán lẻ này muốn dồn lực cho mảng dược phẩm khi đặt mục tiêu có 3.000 cửa hàng Long Châu (so với 1.243 cửa hàng tính đến cuối quý 2/2023) trong 5 năm tới./.