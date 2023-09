VietTimes – Cụ thể là CTCP Đầu tư và Phát triển Sài Gòn (SDI Corp), chủ đầu tư dự án Sài Gòn Bình An tại Tp. Thủ Đức, nay được biết đến với tên thương mại là The Global City.

CTCP Đầu tư và Phát triển Sài Gòn (SDI Corp) vừa công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2023 với khoản lỗ sau thuế ở mức 5.401,8 tỉ đồng. Đây cũng là mức lỗ sau thuế lớn nhất trong 3 năm gần đây của công ty.

Trước đó, trong năm 2021 và 2022, SDI Corp lần lượt báo lỗ sau thuế ở mức 153,4 tỉ đồng và 3.096,2 tỉ đồng.

Lỗ chồng lỗ trong nhiều năm, vốn chủ sở hữu của SDI Corp bị bào mòn nghiêm trọng, dẫn đến âm sâu.

Tại ngày 30/6/2023, tổng tài sản của công ty này đạt 95.540,8 tỉ đồng, giảm 1.580,5 tỉ đồng so với đầu năm. Vốn chủ sở hữu giảm hơn 2.300 tỉ đồng xuống mức âm 1.556,8 tỉ đồng. Nợ phải trả ở mức 97.097,6 tỉ đồng.

So với các ông lớn địa ốc trên sàn chứng khoán, quy mô tổng tài sản của SDI Corp chỉ đứng sau Vinhomes (391.330 tỉ đồng) và Novaland (256.820 tỉ đồng).

Như VietTimes từng đề cập, SDI Corp là chủ đầu tư dự án Sài Gòn Bình An có quy mô 117,4ha tại phường An Phú, Tp. Thủ Đức, Tp. HCM, nay có tên thương mại là The Global City.

Công ty này được thành lập từ năm 1999, đăng ký địa chỉ trụ sở chính tại một tòa nhà trên đường Ngô Tất Tố, phường 22, quận Bình Thạnh, Tp. HCM.

Tháng 6/2016, SDI Corp nâng vốn điều lệ từ 845 tỉ đồng lên mức 3.845 tỉ đồng. Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật là ông Dương Minh Hùng (SN 1963).

Tới tháng 3/2020, SDI Corp chuyển trụ sở chính về một số nhà trên đường số 5, khu dân cư 10 ha, khu phố 3, phường An Phú, quận 2, Tp. HCM. Đồng thời, vị trí Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật được chuyển giao cho ông Bùi Đức Khoa (SN 1974).

Đến tháng 7/2021, bà Mai Thị Kim Oanh – người được biết tới là Trưởng ban Kiểm soát của Masterise Group – thay thế ông Bùi Đức Khoa làm Chủ tịch HĐQT SDI Corp.

Cập nhật gần nhất vào tháng 10/2022, “ghế” Chủ tịch HĐQT SDI Corp vẫn do bà Oanh đảm nhiệm, còn chức Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật là ông Trương Văn Hùng (SN 1978).

Ít tháng kể từ khi bà Oanh làm Chủ tịch HĐQT SDI Corp, từ tháng 7/2021 - 10/2021, một nhóm doanh nghiệp liên quan đã huy động 15.500 tỉ đồng từ kênh trái phiếu, với cùng mục đích nhận chuyển nhượng một phần dự án Sài Gòn Bình An của công ty này.

Đến tháng 12/2021, SDI Corp cũng phát hành thành công 6.570 tỉ đồng trái phiếu mã SDICB2124001, kỳ hạn 3 năm. Theo dữ liệu từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), lô trái phiếu này hiện vẫn được lưu hành với lãi suất 10%/năm.

Trong nửa đầu năm 2023, SDI Corp đã thực hiện 2 đợt trả lãi trái phiếu với tổng số tiền là 327,8 tỉ đồng. Trước đó, trong năm 2022, SDI Corp cũng phải chi tới 657,4 tỉ đồng để trả lãi cho các trái chủ./.