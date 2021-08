Tiền to cấp tập chảy về, “siêu dự án” Sài Gòn Bình An đổi chủ?

Dòng vốn trái phiếu kể trên được thu xếp chỉ trong 1 ngày (hôm 30/7/2021) và đều nhắm tới một mục đích duy nhất: Đặt cọc để nhận chuyển nhượng một phần Dự án Khu đô thị Sài Gòn Bình An.

Trong đó, CTCP Osaka Garden, CTCP Hoa Phú Thịnh và CTCP Phú Hoàng Vương hút về lần lượt 3.400 tỉ đồng, 3.130 tỉ đồng và 4.670 tỉ đồng.

Các lô trái phiếu đều có kỳ hạn 4 năm. Lãi suất áp dụng cho năm đầu tiên là 12,9%/năm, năm tiếp theo là 11%/năm và 2 năm còn lại bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ 4%/năm.

Tất cả đều được thu xếp bởi Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) và CTCP Chứng khoán Kỹ thương (TCBS).

Như VietTimes từng đề cập, dự án Khu đô thị Sài Gòn Bình An có quy mô lên tới 117,4 ha, tọa lạc tại tọa lạc tại phường An Phú, quận 2, Tp. HCM, do CTCP Đầu tư và Phát triển Sài Gòn (SDI Corp) làm chủ đầu tư.

Ngày 30/7, thượng tầng SDI Corp có sự thay đổi lớn khi bà Mai Thị Kim Oanh (SN 1980) thay thế cho Bùi Đức Khoa (SN 1974) làm Chủ tịch HĐQT SDI Corp. Bà Mai Thị Kim Oanh, lưu ý rằng, là Trưởng ban Kiểm soát của Masterise Group.

Cuộc đổi ngôi ở ‘ghế’ Chủ tịch HĐQT SDI Corp cho thấy vai trò cầm trịch của Masterise Group tại siêu dự án Sài Gòn Bình An, tựa như cái cách ông Bùi Đức Khoa ngồi vào ghế Chủ tịch HĐQT pháp nhân này hồi đầu năm 2020.

Khi ấy, thị trường cũng đồn đoán về sự xuất hiện của một đế chế bất động sản đồ sộ trên con phố đắt đỏ Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp. HCM, tại Sài Gòn Bình An. Được biết, ông Khoa hiện vẫn đứng tên tại nhiều pháp nhân có mối liên hệ với tập đoàn địa ốc vừa nêu.

Ở SDI Corp, dù đã rời ghế Chủ tịch HĐQT SDI Corp, ông Khoa vẫn đảm nhận vai trò Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của công ty này.

Cách sắp xếp nhân sự thượng tầng SDI Corp, giữa bà Mai Thị Kim Oanh và ông Bùi Đức Khoa, phần nào cho thấy vị thế trong cơ cấu sở hữu cũng như tiếng nói của Masterise Group và đối tác của họ tại siêu dự án từng được Sacombank định giá lên tới 19.500 tỉ đồng./.