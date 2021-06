Microsoft biến meme Xbox trên mạng thành hiện thực khiến các fan bất ngờ

Từng là một meme khá hot trên mạng xã hội, tủ lạnh mini hình Xbox Series X đã trở thành hiện thực. Vào cuối sự kiện của mình tại E3 2021, Microsoft đã thông báo rằng họ sẽ bán “tủ lạnh mini mạnh nhất thế giới” trong mùa lễ sắp tới này.

Meme tủ lạnh có từ khi ra mắt Xbox Series X vào tháng 12 năm 2019. Khi dựng lên ở vị trí thẳng đứng, máy game console này cao và có hình chữ nhật, thêm vào đó, ổ đĩa của nó có thể bị nhầm với tay nắm cửa tủ lạnh, và do đó, các meme tủ lạnh Xbox Series X đã ra đời. Bản thân Microsoft cũng nhanh chóng nắm bắt cơ hội quảng cáo "có một không hai" này, công ty đã đăng một bức ảnh của máy game cạnh cái tủ lạnh và vào năm ngoái, thậm chí còn tạo ra một số chiếc tủ lạnh Xbox Series X với kích thước như một tủ lạnh thông thường để đem tặng.

Trong đoạn video giới thiệu về “Tủ lạnh mini Xbox”, tên chính thức của sản phẩm, chúng ta có thể thấy rằng tủ lạnh có logo Xbox ở một góc bên trái của cửa và đèn màu xanh lá cây đặc trưng của Xbox ở bên trong. Được hỗ trợ bởi “Kiến trúc làm mát Xbox Velocity”, đây là tủ lạnh loại nhỏ và có vẻ như có thể chứa khoảng 10 lon nước giải khát. Tuy nhiên, giá của sản phẩm vẫn chưa được công bố.

Nhưng làm thế nào mà từ ảnh chế, Microsoft lại quyết định đi đến việc sản xuất tủ lạnh mini Xbox thương mại thực sự? Lý do đến từ một cuộc thi trên Twitter. Cuộc thi có tên là "Best of Tweets Brand Bracket”, được tổ chức vào đầu năm nay. Như đã nói với Verge, cả Xbox và Skittles đều đối đầu trong giai đoạn cuối của cuộc thi và cần thuyết phục người dùng bỏ phiếu cho họ trong một cuộc thăm dò trên Twitter.

Để giúp Xbox vượt lên trong cuộc đua, Aaron Greenberg, Tổng giám đốc Tiếp thị Xbox Games tại Microsoft, đã hứa rằng nếu người dùng giúp Xbox giành chiến thắng, công ty sẽ thật sự đưa tủ lạnh mini Xbox Series X vào sản xuất trong năm nay. “Đúng như bạn đã đọc. Không phải là một trò đùa Cá tháng Tư. Không phải clickbait,” Greenberg nói trong tweet vào tháng Tư.

Về phần mình, Skittles cũng đưa skin vào trò chơi và cho biết họ hứa sẽ mang lại skittles có hương vị chanh nếu người dùng bình chọn cho họ trong cuộc thi.

Kết quả của cuộc thi rất sít sao. Trong số 341.731 phiếu bầu, 50,5% dành cho Xbox và 49,5% dành cho Skittles. Vào thời điểm đó, Greenberg cho biết Microsoft sẽ tiếp tục với lời hứa sản xuất tủ lạnh mini. Anh ấy nói rằng cái đầu tiên sẽ chứa đầy các trò chơi và được đưa cho Skittles.

Theo Gizmodo