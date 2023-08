MBS: Thị trường chứng khoán có thể điều chỉnh 3-5% nếu tỷ giá tiếp tục tăng

NHNN nâng giá bán USD lên mức kỷ lục

Sáng (16/8), Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm ở mức 23.918 VND đổi 1 USD, tăng 37 đồng so với phiên trước và là phiên tăng thứ 4 liên tiếp.

Với biên độ +/-5%, tỷ giá quy đổi mà các ngân hàng được phép giao dịch sẽ dao động từ 22.722 – 25.114 đồng/USD. Giá bán USD tham khảo tại Sở Giao dịch NHNN cũng tăng lên mức cao nhất lịch sử, đạt 25.063 đồng/USD.

Theo CTCP Chứng khoán MB (MBS), tỷ giá VND/USD tăng mạnh trong bối cảnh Việt Nam duy trì mức thặng dư thương mại lớn (đạt 16,2 tỉ USD trong 7 tháng đầu năm), FDI giải ngân ổn định (đạt 11,58 tỉ USD) và dự trữ ngoại hối gia tăng lên mức 93 tỉ USD.

Điều này cho thấy yếu tố cung cầu USD không hẳn là nguyên nhân khiến tỷ giá gia tăng.

Trên thị trường toàn cầu, chỉ số USDindex đã tăng lên mức 103 điểm trong hai tuần đầu tháng 8 sau khi chạm ngưỡng thấp nhất năm tại 99,7 điểm trong tháng 7. Các đồng tiền khác trong khu vực cũng có xu hướng mất giá so với USD trong 2 tuần qua.

“So với đầu năm, đa phần các đồng tiền trong khu vực cũng mất giá so với USD với mức giao động từ 3-5%. Do đó, VND cũng chịu sức ép giảm giá một phần từ yếu tố này”, MBS nhận định.

Tuy nhiên, MBS cho rằng chính sách tiền tệ của Việt Nam hiện tại đang là yếu tố chính khiến VND giảm giá so với USD.

Các động thái nới lỏng tiền tệ và thông điệp mạnh mẽ của NHNN đã khiến chênh lệch lãi suất giữa VND và USD duy trì ở mức cao, khuyến khích nắm giữ USD qua đó gây sức ép lên VND.

Hiện tại, lãi suất cho vay qua đêm VND ở mức 0,2%. Trong khi đó, lãi suất cho vay qua đêm bằng USD giữa các ngân hàng ở mức trên 5%.

“Đây là mức chênh lệch lớn và khó có khả năng thu hẹp trong tương lai gần cộng thêm nhu cầu USD cũng thường gia tăng vào cuối năm theo yếu tố mùa vụ khiến cho tỷ giá VND/USD nhiều khả năng sẽ tiếp tục tăng lên trong thời gian tới”, MBS nhận định.

Thị trường chứng khoán thì sao?

Theo MBS, mặc dù áp lực lên VND đã tăng nhưng không gây áp lực lên ổn định kinh tế vĩ mô và mức giảm giá của VND so với USD vẫn còn khá thấp so với các đồng tiền khác trong khu vực. Do đó, khó có khả năng NHNN đảo chiều chính sách.

Tuy nhiên, diễn biến gần đây của tỷ giá VND/USD sẽ khiến NHNN thận trọng hơn với các thông điệp nới lỏng chính sách tiền tệ. Nhiều khả năng NHNN sẽ không tiếp tục hạ lãi suất điều hành trước khi ngân hàng trung ương Mỹ có động thái hạ lãi suất vào năm sau.

Đối với thị trường chứng khoán Việt Nam, MBS đánh giá kỳ vọng NHNN hạ lãi suất điều hành là một trong các động lực hỗ trợ đà tăng của thị trường trong 4 tháng vừa qua.

Do đó, nếu tỷ giá VND/USD tiếp tục tăng trong các ngày tới, nhiều khả năng thị trường chứng khoán sẽ xuất hiện nhịp điều chỉnh từ 3-5%./.