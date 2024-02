Màn hình của Galaxy S24 Ultra xuất hiện tình trạng bệt màu

Trong nhiều năm nay, điện thoại Samsung luôn đem đến cho người dùng nhiều lựa chọn chế độ màu sắc. Chế độ màu “tự nhiên” cho phép bạn nhìn thấy màu sắc chân thực nhất có thể, trong khi chế độ màu “Sống động” cung cấp nhiều độ bão hòa hơn để tạo ra hình ảnh rực rỡ hơn.

Tuy nhiên, Galaxy S24 Ultra dường như đang gặp vấn đề về tông màu hiển thị. Những người dùng đặt mua sớm Galaxy S24 Ultra và hiện đã có mẫu máy này trên tay cho biết màu sắc trên S24 Ultra có phần bị bệt.

Trang Android Authority đã liên hệ với Samsung để tìm hiểu về vấn đề này, nhưng cho đến nay vẫn chưa nhận được phản hồi. Theo một số chuyên gia, đây cố thể là một sự cố phần mềm trên Galaxy S24 Ultra.

Galaxy S24 Ultra xuất hiện tình trạng bệt màu, lỗi do phần mềm hay phần cứng?

Những người dùng S24 Ultra đang hy vọng rằng vấn đề này không liên quan đến lỗi phần cứng của máy. Nếu là lỗi phần cứng, nhiều khả năng Samsung sẽ thu hồi hàng loạt thiết bị và người dùng sẽ cảm thấy rất khó chịu.

Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, các phóng viên trên trang Android Authority khá chắc chắn rằng đây là một sự cố phần mềm. Trong bài so sánh Galaxy S23 Ultra và Galaxy S24 Ultra, khi đặt cả hai máy ở chế độ màu “Tự nhiên”, màu sắc hiển thị trên cả hai thiết bị là gần như tương đồng. Tuy nhiên, khi bạn đổi sang chế độ màu “Sống động”, Galaxy S24 Ultra dường như không thay đổi nhiều lắm. Điều này khiến các phóng viên trang Android Authority tin rằng đây là sự cố với One UI 6.1, hiện chỉ dành riêng cho Galaxy S24 Ultra. Có thể One UI 6.1 thiếu cấu hình màu “Sống động” thích hợp nên không có gì thay đổi khi bạn chuyển sang chế độ màu đó.

Chúng ta vẫn cần phải chờ đợi những phản hồi chính thức của Samsung về vấn đề này.

Theo Android Authority