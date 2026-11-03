Lời đe dọa Iran của ông Trump đẩy vùng Vịnh vào nguy cơ xung đột không mong muốn

Chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã thúc đẩy một cuộc điều tra hình sự về cuộc đua Thượng viện quan trọng của Alaska và cho biết rằng họ có thể sẽ đưa cuộc tranh chấp về hàng nghìn phiếu bầu qua thư ở California lên Tòa án Tối cao