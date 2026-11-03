Lời đe dọa Iran của ông Trump đẩy vùng Vịnh vào nguy cơ xung đột không mong muốn
Ngày 2/11, việc Tổng thống Mỹ Donald Trump tái đe dọa tấn công Iran đã đẩy các đồng minh vùng Vịnh vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.
Ngày 2/11, việc Tổng thống Mỹ Donald Trump tái đe dọa tấn công Iran đã đẩy các đồng minh vùng Vịnh vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.
Bộ Tổng tham mưu Ukraine ngày 2/11 cáo buộc phía Nga lợi dụng lệnh ngừng bắn nhân đạo tuần trước tại thị trấn Oleshky (vùng miền nam do Nga kiểm soát) để củng cố lực lượng. Ở chiều ngược lại, Moscow cũng đưa ra cáo buộc tương tự đối với Kiev.
Quân đội Mỹ được cho là đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào đảo Qeshm của Iran, nằm trên eo biển Hormuz, trong bối cảnh căng thẳng quân sự giữa hai nước tiếp tục gia tăng.
Giới chức Đức tuyên bố sẽ xử lý nghiêm những đối tượng gây bạo loạn tại Frankfurt đêm 31/10, sau khi 17 cửa hàng bị đập phá, cướp bóc và hơn 100 cảnh sát bị thương.
Quân đội Ukraine ngày 1/11 cho biết đã sơ tán 167 người khỏi các khu vực nguy hiểm ở tỉnh Kherson, trong bối cảnh lệnh ngừng bắn cục bộ kéo dài 6 ngày tại thị trấn Oleshky do Nga kiểm soát vừa hết hạn.
Triển vọng tháo gỡ bất đồng thương mại giữa Mỹ và Canada xuất hiện tín hiệu mới sau cuộc điện đàm giữa Tổng thống Donald Trump và Thủ tướng Mark Carney.
Hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố hai tàu chở dầu đã phát nổ sau khi vướng phải thủy lôi tại eo biển Hormuz ngày 1/11.
Các nhà đàm phán Iran đã có mặt tại Doha (Qatar) để tiếp tục ngày đàm phán thứ ba liên tiếp với các bên trung gian, nhằm thúc đẩy thỏa thuận chấm dứt xung đột với Mỹ và Israel.
Các cuộc tấn công riêng biệt của Israel tại Dải Gaza ngày 1/11 khiến ít nhất 8 người Palestine thiệt mạng, trong đó có 5 sĩ quan cảnh sát.
Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cho biết đã bắt giữ một thiếu niên người Nga nhờ thông tin do Mỹ cung cấp, sau cảnh báo về nguy cơ xảy ra vụ việc gây thương vong hàng loạt tại Bảo tàng Tsaritsyno ở Mátxcơva.
Ngày 31/10, hàng nghìn người biểu tình về vấn đề nhà ở đã trở lại một trong những quảng trường chính của Lisbon,
Chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã thúc đẩy một cuộc điều tra hình sự về cuộc đua Thượng viện quan trọng của Alaska và cho biết rằng họ có thể sẽ đưa cuộc tranh chấp về hàng nghìn phiếu bầu qua thư ở California lên Tòa án Tối cao
Ngày 31/10, Thống đốc California Gavin Newsom cảnh báo các tòa án liên bang phải sẵn sàng cho những nỗ lực tiềm tàng của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm tịch thu các lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới.
Ngày 31/10, Tổng thống Donald Trump công khai chỉ trích việc nữ luật sư cũ của ông, Alina Habba Mildon, nhận được hợp đồng trị giá 50 triệu USD trong thời gian công tác tại Bộ Tư pháp Mỹ, khẳng định đây là hành vi "không thể chấp nhận được".
Ngày 31/10, nỗ lực thứ hai của Tổng thống Donald Trump nhằm kiện tờ Wall Street Journal đã bị bác bỏ vĩnh viễn
Ngày 31/10, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk khẳng định sẽ bảo đảm Tòa án Hiến pháp hoạt động đúng pháp luật, sau khi Tổng thống Karol Nawrocki
Đài truyền hình nhà nước Iran (IRIB) ngày 31/10 dẫn thông tin từ một quan chức tỉnh Hormozgan cho biết, lực lượng Mỹ đã tiến hành tấn công hai tàu đánh cá tại khu vực gần đảo Qeshm.
Ngày 31/10, làn sóng biểu tình quy mô lớn thu hút hàng chục nghìn người tuần hành khắp các đô thị lớn ở Đức đòi cải thiện giáo dục và giảm chi phí sinh hoạt đã biến thành hỗn loạn tại Frankfurt
Ngày 30/10, phái đoàn trung gian hòa giải của Qatar đã quay trở lại Tehran nhằm tiếp tục nỗ lực thúc đẩy một thỏa thuận giữa Mỹ và Iran, theo nguồn tin thân cận với cuộc đàm phán chia sẻ với Reuters.
Mỹ phê duyệt thương vụ bán 500 tên lửa đánh chặn Patriot PAC-3 trị giá khoảng 2,1 tỷ USD cho Ukraine, trong bối cảnh Kiev liên tục đề nghị Washington tăng cường năng lực phòng không để đối phó các đợt tập kích của Nga.
Cuộc họp ngoại trưởng G20 tại Atlanta (Mỹ) xuất hiện nhiều bất đồng khi Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tham dự theo lời mời của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio.