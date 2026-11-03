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Lời đe dọa Iran của ông Trump đẩy vùng Vịnh vào nguy cơ xung đột không mong muốn

Lại Bá Dương
Lại Bá Dương

Ngày 2/11, việc Tổng thống Mỹ Donald Trump tái đe dọa tấn công Iran đã đẩy các đồng minh vùng Vịnh vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.

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