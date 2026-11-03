close Đăng nhập

Israel liên tiếp không kích tại Gaza, ít nhất 8 người thiệt mạng

Lại Bá Dương
Lại Bá Dương

Các cuộc tấn công riêng biệt của Israel tại Dải Gaza ngày 1/11 khiến ít nhất 8 người Palestine thiệt mạng, trong đó có 5 sĩ quan cảnh sát.

Từ khóa:

#viettimes #Israel #Dải Gaza

Đừng bỏ lỡ

Youtube Viettimes