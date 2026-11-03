Israel liên tiếp không kích tại Gaza, ít nhất 8 người thiệt mạng
Các cuộc tấn công riêng biệt của Israel tại Dải Gaza ngày 1/11 khiến ít nhất 8 người Palestine thiệt mạng, trong đó có 5 sĩ quan cảnh sát.
Các cuộc tấn công riêng biệt của Israel tại Dải Gaza ngày 1/11 khiến ít nhất 8 người Palestine thiệt mạng, trong đó có 5 sĩ quan cảnh sát.
Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cho biết đã bắt giữ một thiếu niên người Nga nhờ thông tin do Mỹ cung cấp, sau cảnh báo về nguy cơ xảy ra vụ việc gây thương vong hàng loạt tại Bảo tàng Tsaritsyno ở Mátxcơva.
Ngày 31/10, hàng nghìn người biểu tình về vấn đề nhà ở đã trở lại một trong những quảng trường chính của Lisbon,
Chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã thúc đẩy một cuộc điều tra hình sự về cuộc đua Thượng viện quan trọng của Alaska và cho biết rằng họ có thể sẽ đưa cuộc tranh chấp về hàng nghìn phiếu bầu qua thư ở California lên Tòa án Tối cao
Ngày 31/10, Thống đốc California Gavin Newsom cảnh báo các tòa án liên bang phải sẵn sàng cho những nỗ lực tiềm tàng của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm tịch thu các lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới.
Ngày 31/10, Tổng thống Donald Trump công khai chỉ trích việc nữ luật sư cũ của ông, Alina Habba Mildon, nhận được hợp đồng trị giá 50 triệu USD trong thời gian công tác tại Bộ Tư pháp Mỹ, khẳng định đây là hành vi "không thể chấp nhận được".
Ngày 31/10, nỗ lực thứ hai của Tổng thống Donald Trump nhằm kiện tờ Wall Street Journal đã bị bác bỏ vĩnh viễn
Ngày 31/10, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk khẳng định sẽ bảo đảm Tòa án Hiến pháp hoạt động đúng pháp luật, sau khi Tổng thống Karol Nawrocki
Đài truyền hình nhà nước Iran (IRIB) ngày 31/10 dẫn thông tin từ một quan chức tỉnh Hormozgan cho biết, lực lượng Mỹ đã tiến hành tấn công hai tàu đánh cá tại khu vực gần đảo Qeshm.
Ngày 31/10, làn sóng biểu tình quy mô lớn thu hút hàng chục nghìn người tuần hành khắp các đô thị lớn ở Đức đòi cải thiện giáo dục và giảm chi phí sinh hoạt đã biến thành hỗn loạn tại Frankfurt
Ngày 30/10, phái đoàn trung gian hòa giải của Qatar đã quay trở lại Tehran nhằm tiếp tục nỗ lực thúc đẩy một thỏa thuận giữa Mỹ và Iran, theo nguồn tin thân cận với cuộc đàm phán chia sẻ với Reuters.
Mỹ phê duyệt thương vụ bán 500 tên lửa đánh chặn Patriot PAC-3 trị giá khoảng 2,1 tỷ USD cho Ukraine, trong bối cảnh Kiev liên tục đề nghị Washington tăng cường năng lực phòng không để đối phó các đợt tập kích của Nga.
Cuộc họp ngoại trưởng G20 tại Atlanta (Mỹ) xuất hiện nhiều bất đồng khi Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tham dự theo lời mời của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio.
Pakistan bày tỏ sự lạc quan thận trọng về triển vọng hòa giải giữa Iran và Mỹ, sau khi Tổng tư lệnh quân đội Asim Munir liên tiếp có các chuyến công du tới Tehran trong tháng 10.
Cựu Tổng thống Barack Obama và Tổng thống Donald Trump liên tục công kích nhau trong những ngày cuối của chiến dịch tranh cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ.
Một tàu chở dầu vừa trở thành mục tiêu của vụ tấn công bằng thủy lôi tại eo biển Hormuz, khiến phòng máy bốc cháy và con tàu tạm thời mất khả năng hoạt động.
Ngày 30/10, Ukraine cho biết số lượng người dân dự kiến sơ tán khỏi thị trấn Oleshky do Nga kiểm soát vẫn chưa được xác định chính xác, trong bối cảnh chiến dịch cứu hộ đang tiếp tục triển khai.
Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố ba tàu chở dầu bốc cháy và phát nổ khi tìm cách đi qua eo biển Hormuz theo những tuyến đường bị Tehran coi là trái phép.
Phát biểu trước thềm cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ ngày 3/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 30/10 bày tỏ niềm tin rằng cuộc xung đột với Iran sẽ sớm đi đến hồi kết, dù ông không đưa ra lộ trình hay chi tiết cụ thể.
Chiến dịch cứu trợ chung đầu tiên giữa hai bên đã giúp nhiều cư dân kiệt sức tại thị trấn do Nga kiểm soát ở miền Nam Ukraine được sơ tán an toàn bằng xe buýt.
Ngày 30/10, lực lượng Houthi ở Yemen đã phủ nhận việc tiến hành bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào Ả Rập Xê Út