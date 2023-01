Lạm phát Mỹ giảm 6 tháng liên tiếp, Fed sẽ làm gì tiếp theo?

Lạm phát ở Mỹ tiếp tục hạ nhiệt tháng thứ 6 liên tiếp trong tháng 12/2022, trở lại nhịp độ tăng thấp nhất trong hơn 1 năm và cho thấy chính sách tiền tệ quyết liệt của Fed đã mang lại hiệu quả bước đầu, theo Barron's.

Câu hỏi quan trọng giờ là, liệu giá cả có tiếp tục giảm trở lại mức mục tiêu 2% mà Fed đặt ra, hay lạm phát sẽ tiếp tục duy trì ở mức trên mục tiêu mà ngân hàng trung ương Mỹ mong muốn (?).

Theo báo cáo mới nhất về lạm phát ở Mỹ, giá cả đang có xu hướng giảm.

Cụ thể, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 12 tăng 6,5% so với năm 2021, đánh dấu mức giảm tốc đáng kể nếu so với con số 7,1% của tháng 11. Dữ liệu này khá đúng với các dự báo đưa ra trước đó, cho rằng CPI trong tháng 12 sẽ tăng khoảng 6,5%.

Lạm phát trong tháng 12 giảm chủ yếu là do giá xăng giảm, giúp cho chỉ số giá năng lượng giảm 4,5%. Giá cả hàng hóa cũng giảm 0,3% trong tháng 12, trong đó giá xe hơi mới và đã qua sử dụng đều giảm.

Tốc độ tăng giá của thực phẩm, cả trong các nhà hàng và cửa hiệu, đều giảm, trong đó giá thực phẩm tăng 0,3% trong tháng 12 sau khi leo lên mức 0,5% trong tháng trước đó. Giá tạp hóa tăng 11,8%, tốc độ tăng thấp nhất tính từ tháng 4 năm ngoái. Giá thực phẩm ngoài nhà – ý chỉ thực phẩm mà người dân sử dụng trong nhà hàng, các cửa hàng khác… - tăng 8,3%, giảm so với 8,5% trong tháng 11.

Tuy nhiên, ngoài 2 danh mục kể trên, báo cáo lạm phát tháng 12 vẫn phản ánh tốc độ tăng giá còn khá nhanh, thậm chí tiếp tục tăng lên ở nhiều lĩnh vực khác. Điều này sẽ tạo ra trở lực lớn đối với giới chức Fed, những người vẫn khẳng định sẽ tiếp tục nâng lãi suất trừ khi họ thấy bằng chứng thuyết phục rằng lạm phát không chỉ chậm lại mà phải giảm xuống mức mục tiêu.

Diễn biến này cũng cho thấy ngân hàng trung ương Mỹ có khả năng sẽ tiếp tục nâng lãi suất thêm lần nữa trong cuộc họp tổ chức vào ngày 31/1 và 1/2, mặc dù mức tăng có thể giảm so với tháng 12 năm ngoái.

“Bản báo cáo về lạm phát ở mức thấp hơn so với dự kiến sẽ không khiến cho Fed thay đổi quan điểm của họ về việc tiếp tục nâng lãi suất trong tháng 2 và tháng 3 của năm nay,” Raymond James, trưởng kinh tế gia đến từ Eugenio Aleman, nhận định.

Ngoại trừ các chỉ số giá thực phẩm và năng lượng, CPI lõi vẫn tăng 0,3% trong tháng 12, tốc độ tăng nhanh hơn so với 0,2% của tháng 11. Tuy nhiên, nếu so với năm ngoái thì các chỉ số lõi đã giảm tốc, tăng khoảng 5,7% trong tháng 12, so với 6% so với tháng trước đó.

Giá nhà ở, vốn trở nên “nóng bỏng” hơn so với dự kiến trong tháng trước, chiếm phần lớn sức tăng của các chỉ số lõi. Chỉ số giá nhà ở tăng 0,8% trong tháng 12, trong khi con số này là 0,6% trong tháng 11.

Mặc dù giá nhà ở đang đi sai hướng mong đợi, nhưng đây lại không phải khu vực mà Fed quan ngại nhất ở thời điểm này, bởi dữ liệu từ khu vực tư nhân cho thấy đà tăng giá đang có xu hướng giảm, kể cả khi nó chưa được thể hiện trên dữ liệu chính phủ.

Tín hiệu đáng ngại nhất đối với Fed trong bản báo cáo lạm phát tháng 12 chính là dữ liệu cho thấy đà tăng giá dịch vụ.

Giá cả các loại dịch vụ, bao gồm cả giá thuê nhà, đã tăng 0,4% trong tháng 12, sau khi không tăng trong tháng 11. Giá các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và giao thông đều tăng trong tháng trước, bất ngờ đảo chiều sau khi giảm trong tháng 11.

Nếu so sánh với năm ngoái, dữ liệu mới có giảm đôi chút nhưng chưa đủ, điều này cho thấy Fed có thể giảm nhịp độ nâng lãi suất chứ chưa thể dừng lại, theo Kathy Bostjancic, trưởng kinh tế gia đến từ hãng Nationwide, nói.

Giới chức Fed trước đây từng nêu quan ngại rằng tỷ lệ thất nghiệp sẽ tăng để đà tăng lương – và kéo theo giá cả dịch vụ - chậm lại đáng kể.

Nhưng dữ liệu mới nhất cho thấy giá cả dịch vụ tiếp tục tăng, điều này cho thấy Fed còn nhiều việc phải làm để kiềm chế lạm phát./.

Theo Barron's