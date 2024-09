Kinh doanh trạm sạc ô tô điện: Nghề mới sống khỏe cho nhiều gia đình

SeABank năm thứ 3 liên tiếp nằm trong bảng xếp hạng “Top 1000 Ngân hàng thế giới 2024” (Top 1000 World Banks 2024) do Tạp chí The Banker bình chọn với xếp hạng thứ 752, tăng 19 bậc so với năm 2023 và tăng 169 bậc so với năm 2022.