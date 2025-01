Nhà máy vắc xin quy mô 2.000 tỷ của VNVC được thiết kế bởi tập đoàn toàn cầu

Ngày 30/12/2024, Ngân hàng Nhà nước đã chấp thuận việc chuyển nhượng 100% vốn góp của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) tại Công ty Tài chính Bưu điện (PTF) cho AEON Financial Service Co., Ltd. (AEON Financial).