“Khát” nước, sản lượng thủy điện hụt hơi

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, lũy kế 8 tháng đầu năm 2020, nhu cầu tiêu thụ điện toàn quốc tăng trưởng thấp hơn dự kiến do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Cụ thể, tổng sản lượng điện sản xuất toàn hệ thống đạt 163,4 tỷ kWh, tăng trưởng 1,6% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, điện cấp cho công nghiệp – xây dựng chỉ tăng 0,72%; điện cấp cho dịch vụ thương mại giảm 11,75%. Đây là 2 thành phần phụ tải chịu ảnh hưởng nhiều nhất từ khi dịch bệnh Covid-19 xảy ra.

Tuy nhiên, do tình hình thời tiết nắng nóng gay gắt kéo dài trên diện rộng, điện cấp cho quản lý tiêu dùng vẫn tăng 6,54% so với cùng kỳ năm ngoái. EVN dự kiến, sản lượng điện thương phẩm cả năm 2020 ở mức khoảng 214,3 tỷ kWh, tăng 2,16% so với năm 2019.

Mặt khác, EVN cho biết, lưu lượng nước về các hồ thủy điện hiện nay rất kém, nhất là các hồ khu vực Tây Nguyên và các hồ phía Nam. Dự kiến đến hết năm 2020, tổng sản lượng thủy điện theo nước về ước đạt 69,12 tỷ kWh, thấp hơn 7 tỷ kWh so với kế hoạch.

EVN cho rằng, nhu cầu phụ tải tiêu thụ điện sẽ tăng trưởng và hồi phục khoảng 8-10%/năm. Đồng thời, tập đoàn này đưa ra 2 phương án dự báo nhu cầu phụ tải điện năm 2021.

Cụ thể, ở phương án cơ sở, nhu cầu điện thương phẩm là 235,2 tỷ kWh, tương ứng điện sản xuất toàn hệ thống là 267,9 tỷ kWh.

Với kịch bản kinh tế phục hồi mạnh sau Covid-19, EVN dự báo nhu cầu điện thương phẩm năm 2021 là 236,97 tỷ kWh, tương ứng điện sản xuất toàn hệ thống là 269,9 tỷ kWh, cao hơn 2 tỷ kWh so với phương án cơ sở./.