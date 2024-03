iPhone giảm giá mạnh ở Trung Quốc do nhu cầu của người dùng sụt giảm

Hiện tại, mẫu điện thoại iPhone 15 Pro Max hiện đang được bán với giá thấp hơn 1.300 nhân dân tệ (180 USD) so với giá ban đầu trên Tmall của Alibaba Group Holding Ltd. Đây là mức giảm mạnh hơn so với mức giảm giá khoảng 120 USD mà công ty đưa ra cho dòng điện thoại thông minh của mình vào cùng thời điểm này năm ngoái. Trong khi đó, cửa hàng của Apple vẫn đang bán các thiết bị với mức giá gốc .

Thế hệ iPhone 15 được cho là không phổ biến ở Trung Quốc so với các dòng iPhone trước đó của Apple. Kể từ khi ra mắt vào tháng 9.2023, sự kết hợp giữa những khó khăn kinh tế trên khắp Trung Quốc và sự hồi sinh bất ngờ trong hoạt động kinh doanh smartphone của Huawei đã khiến dòng iPhone 15 hoạt động yếu hơn so với các phiên bản tiền nhiệm.

Nhà phân tích Will Wong của IDC nhận xét: “Apple đi theo xu hướng giảm giá ở Trung Quốc, với ý định tăng nhu cầu về iPhone. Trong tháng 1, áp lực chủ yếu đến từ các nhà cung cấp thiết bị Android khác vì chúng tôi thấy doanh số bán hàng của Apple giảm khoảng 10% so với cùng kỳ năm trước trong tháng, trong khi Huawei tăng trưởng với tỷ lệ ba chữ số trong cùng kỳ”.

Apple bắt đầu đưa ra các chương trình giảm giá sâu trong tháng này sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Trong quý 4/2023, doanh số bán hàng của Apple tại Trung Quốc đã giảm 13% xuống còn 20,8 tỉ USD, thấp hơn đáng kể so với dự báo của các nhà phân tích là 23,5 tỉ USD và là kết quả hoạt động yếu nhất của công ty trong nhiều năm của cùng thời kỳ.

Ivan Lam của Counterpoint Research cho biết: “Apple đang đưa ra mức giá khuyến mại ngắn hạn cho các kênh của bên thứ ba như một chương trình khuyến mãi sớm cho Ngày Quốc tế Phụ nữ. Chúng tôi quan sát thấy doanh số bán iPhone tại thị trường Trung Quốc ngày càng phụ thuộc vào các chương trình khuyến mãi”.

Theo Bloomberg