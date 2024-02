Apple tuyên bố iPhone 15 có tuổi thọ pin gấp đôi so với ước tính ban đầu

Ngoài những thay đổi về cài đặt tình trạng pin trên phiên bản hệ điều hành iOS 17.4, Apple cũng đã cập nhật thời lượng pin trên iPhone 15. Công ty cho biết những chiếc iPhone mới nhất của họ có thể giữ lại 80% công suất sạc ban đầu sau 1.000 chu kỳ - gấp đôi ước tính trước đó mà không cần bất kỳ bản cập nhật phần cứng hoặc phần mềm mới nào. Không phải ngẫu nhiên mà sự thay đổi này sẽ đến đúng lúc các quy định sắp tới của EU sẽ ấn định mức năng lượng cho tuổi thọ pin của điện thoại.

Theo Apple, nhờ việc cải thiện vật liệu pin cũng như phần mềm quản lý điện năng của thiết bị qua từng năm nên tuổi thọ pin của iPhone được kéo dài hơn. Dĩ nhiên tuổi thọ pin còn phụ thuộc vào trường hợp sử dụng mỗi người nhưng đây là cách tính chung, mang tính tham khảo nhiều hơn, và được thử nghiệm trong điều kiện lý tưởng.

Được biết, cách tính mới này chỉ áp dụng cho pin của dòng iPhone 15, những dòng iPhone cũ vẫn áp dụng mức cũ là pin giữ được 80% dung lượng sau 500 chu kỳ sạc.

Bắt đầu từ tháng 6 năm 2025, các nhà sản xuất điện thoại thông minh và máy tính bảng kinh doanh tại EU sẽ được xếp loại (A đến G) cho biết hiệu quả sử dụng năng lượng, tuổi thọ pin, khả năng bảo vệ khỏi bụi, nước và khả năng chống rơi vô tình. Phần tuổi thọ của pin thuộc loại này yêu cầu ít nhất 800 chu kỳ sạc trong khi vẫn giữ được ít nhất 80% công suất ban đầu, giúp giải thích lý do tại sao Apple bắt đầu kiểm tra lại tình trạng lâu dài của thiết bị của mình.

Để có tuổi thọ pin lý tưởng, Apple khuyên người dùng nên giữ điện thoại ở nhiệt độ lý tưởng nhất từ 62 đến 72 độ F (17 độ C đến 22 độ C) nếu có thể. Người dùng cũng nên tránh sạc hoặc để điện thoại ở môi trường nóng (95 độ F - 35 độ C hoặc ấm hơn), đồng thời cố gắng tránh tiếp xúc trực tiếp nhiều với ánh nắng mặt trời. Ngoài ra, nếu bạn đang cất giữ iPhone cũ lâu dài thì tốt nhất nên sạc 50% pin cho thiết bị.

