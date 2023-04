Hơn 40 dự án tham gia cuộc thi sinh viên khởi nghiệp 2023 Đại học Đông Á tại Đà Nẵng

VietTimes – Quý 1/2023, Đà Nẵng có 2.231 doanh nghiệp ngừng hoạt động, tăng 47,0% so với cùng kỳ năm 2022 và có 168 doanh nghiệp giải thể (tăng 7,7% so với cùng kỳ) do gặp khó khăn, không thể duy trì hoạt động.