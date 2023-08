Hơn 200 tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đăng ký tham gia Hiệp hội An ninh mạng quốc gia

Hôm nay (23/8), phiên họp thứ nhất Ban Vận động thành lập Hiệp hội An ninh mạng quốc gia đã diễn ra với sự tham gia của các thành viên Ban Vận động, gồm ông Châu Văn Minh - Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; ông Tô Dũng Thái - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam; Đại tá Tào Đức Thắng - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel; ông Trương Gia Bình - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần FPT,...

Tại phiên họp, Trung tá Triệu Mạnh Tùng - Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an - đã công bố quyết định công nhận Ban Vận động thành lập Hiệp hội An ninh mạng quốc gia.

Từ ngày 24/3/2022, Ban Vận động thành lập Hiệp hội An ninh mạng quốc gia đã triển khai việc vận động công dân, tổ chức, doanh nghiệp đăng ký tham gia Hiệp hội. Đến nay, đã có hơn 200 tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đăng ký tham gia hiệp hội với đông đảo các chuyên gia, học giả uy tín hàng đầu Việt Nam.

Thứ trưởng Lương Tam Quang phát biểu kết luận phiên họp.

Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang cho biết, sự ra đời của Hiệp hội An ninh mạng quốc gia nhằm quy tụ, khơi dậy, lan toả sức mạnh tiềm năng của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp chuyên gia, các học giả uy tín, để xây dựng hệ sinh thái an ninh mạng kết nối công, tư hữu hiệu nhất; hội tụ chính sách công nghệ, nhân lực về an ninh mạng.

Qua đó, Hiệp hội góp phần nâng cao tiềm lực an ninh mạng quốc gia; ứng phó hiệu quả với các thách thức phi truyền thống với mục tiêu xây dựng không gian mạng an ninh, an toàn, lành mạnh và đóng góp vào sự phát triển bền vững của đất nước; nâng cao uy tín, vị thế của Việt Nam… .

Thứ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, việc chuẩn bị tổ chức Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ nhất của Hiệp hội An ninh mạng quốc gia nhiệm kỳ 2023-2028 rất gấp rút. Ông đề nghị Cơ quan Thường trực phối hợp chặt chẽ với các thành viên Ban Vận động, thành viên hiệp hội chuẩn bị chu đáo cho đại hội dự kiến sẽ diễn ra vào đầu tháng 9/2023./.