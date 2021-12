Ông Tô Dũng Thái làm Chủ tịch VNPT

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký quyết định về việc bổ nhiệm ông Tô Dũng Thái giữ chức vụ Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT). Trước đó, ông Thái được giao phụ trách HĐTV VNPT từ ngày 16/8/2021.

Sinh năm 1967, ông Tô Dũng Thái có trình độ Thạc sĩ Kỹ thuật điện tử viễn thông, bắt đầu làm việc tại VNPT Hà Nội từ năm 1992 và từng nắm giữ trọng trách lãnh đạo nhiều đơn vị thuộc VNPT Hà Nội.

Năm 2012, ông Thái được bổ nhiệm làm Phó giám đốc VNPT Hà Nội và đến tháng 10/2013 là Giám đốc đơn vị này. Tháng 12/2015, ông được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng giám đốc Tổng công ty Dịch vụ viễn thông (VNPT VinaPhone).

Từ tháng 4/2019, ông Tô Dũng Thái được bổ nhiệm làm Phó Tổng giám đốc VNPT kiêm Chủ tịch HĐTV VNPT VinaPhone.

Năm 2021, VNPT đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất công ty mẹ đạt 45.165 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế là 5.356 tỉ đồng, tương đương tăng trưởng lần lượt 4,5% và 4% so với năm 2020.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, VNPT ghi nhận doanh thu đạt 26.503 tỉ đồng, hoàn thành 45,6% kế hoạch, tăng 5,1% so với cùng kỳ. Lợi nhuận hợp nhất toàn tập đoàn đạt 3.686 tỉ đồng, tương đương 48,2% so với kế hoạch, tăng 3,1% so với cùng kỳ.

Với kết quả trên, VNPT đặt quyết tâm cao cho 6 tháng cuối năm với doanh thu hợp nhất toàn tập đoàn đạt 31.673 tỉ đồng và lợi nhuận hợp nhất đạt 3.854 tỉ đồng./.