Hơn 200 golfer dự giải golf "Chung tay vì an toàn giao thông"

Ngày 17/10, Báo Giao thông tổ chức gặp mặt báo chí giới thiệu Giải Golf Chung tay vì an toàn giao thông lần thứ 5 năm 2024.

Giải được tổ chức vào ngày 3/11, tại sân golf Hoàng Gia, tại huyện Yên Mô, Ninh Bình.

Ban Tổ chức Giải Golf Chung tay vì an toàn giao thông chia sẻ về giải đấu.

Giải đấu quy tụ khoảng 220 golfer, là lãnh đạo các cơ quan báo chí, các đối tác doanh nghiệp. Tổng giá trị giải thưởng cho các golfer ước tính 3 tỷ đồng.

Tại giải đấu này, các golfer sẽ tranh tài theo thể thức đấu gậy theo hệ thống tính điểm HDC ngày (System 36). Các golfer được phân chia vào 3 bảng đấu khác nhau, thi đấu gậy 18 hố (stroke play), theo luật R&A và luật riêng của sân được ghi trên phiếu điểm hoặc bảng thông báo của sân.

Tại giải lần này, Ban Tổ chức sẽ trao giải cho các golfer xuất sắc lẫn giải kỹ thuật, gồm: Best Gross; Best Net; nhất, nhì mỗi bảng (A, B, C)...

Giải thưởng hấp dẫn và đáng chờ đợi nhất ở Giải Golf Chung tay vì an toàn giao thông lần thứ 5 chính là giải thưởng hole in one (viết tắt là HIO).

Đại diện Ban Tổ chức cho biết, sẽ có 8 giải thưởng hole in one. Golfer thực hiện được cú đánh hole in one ở hố số 2C sân Queen sẽ nhận được giải thưởng là ô tô Hyundai Santafe trị giá 1,36 tỷ đồng.

Golfer thực hiện được cú đánh hole in one ở hố số 2A sân King sẽ nhận được một chiếc ô tô Hyundai Tucson trị giá 979 triệu đồng.

Golfer thực hiện được cú đánh hole in one hố 12D, 8C sân Queen; hố 5A, 14B sân King sẽ nhận được 1 chuyến du lịch Golf tại Nhật bản dành cho 2 người.

Ban Tổ chức sẽ trao bộ cúp được chế tác công phu, giá trị và các giải thưởng dành cho các golfer xuất sắc.



Còn Golfer thực hiện được cú đánh hole in one hố 16D sân Queen, 17B sân King nhận được 100 triệu đồng + 1 năm sử dụng đồ hãng thời trang golf Noressy...

Theo Ban Tổ chức, giải hole in one chỉ dành cho người đầu tiên thắng giải, không phải golfer chuyên nghiệp và theo quy định của Bảo hiểm HIO, một golfer có thể thắng giải hole in one ở nhiều hố. Với 4 giải HIO là các chuyến du lịch golf Nhật Bản chỉ dành cho 2 golfer thắng giải ở 2 hố đầu tiên. Từ người thứ ba sẽ không được tính.

Bà Nguyễn Thị Hồng Nga, Tổng biên tập Báo Giao thông thông tin về giải golf.

Bà Nguyễn Thị Hồng Nga, Tổng biên tập Báo Giao thông, cho biết toàn bộ số tiền thu được từ tài trợ, ủng hộ sau khi trừ các chi phí Ban Tổ chức sẽ chuyển vào quỹ của Chương trình Chung tay vì ATGT.

Theo bà Nga, thông qua giải đấu Ban Tổ chức sẽ đặt nhiệm vụ công tác thiện nguyện, công tác vì cộng đồng lên hàng đầu.

"Báo Giao thông là cầu nối giữa độc giả, nhà tài trợ, tổ chức kết nối với những nạn nhân bị tai nạn, những hoàn cảnh khó khăn", bà Nga nói.