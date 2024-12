Năm 2024, Đà Nẵng đón 10,9 triệu lượt khách du lịch, tăng mạnh so với trước COVID-19

Năm 2024, khách do cơ sở lưu trú phục vụ trên địa bàn TP Đà Nẵng đạt gần 10,9 triệu lượt, tăng 32,8% so với năm 2023, bằng 135% so với năm 2019.

Trong đó, khách quốc tế đạt hơn 4,1 triệu lượt, tăng 36,3% so với cùng kỳ năm 2023, bằng 128% so với năm 2019, vượt 65,8% so với kế hoạch năm 2024; khách nội địa đạt hơn 6,7 triệu lượt, tăng 30,8% so với cùng kỳ năm 2023, bằng 141% so với 2019, vượt 13,9% so với kế hoạch năm 2024.

Theo Sở Du lịch Đà Nẵng, du khách tăng trưởng đã nâng doanh thu lưu trú, ăn uống, lữ hành năm 2024 của Đà Nẵng đạt hơn 31.000 tỷ đồng, tăng 22,1% so với năm 2023, bằng 146% so với năm 2019 và vượt 10,8% so với kế hoạch năm 2024.

Về cơ cấu khách quốc tế, khách Hàn Quốc chiếm ưu thế với tỷ lệ 40,55%; Đài Loan (Trung Quốc) chiếm 10,3%; Trung Quốc chiếm 6,75%...

Tính đến nay, có 23 đường bay đến Đà Nẵng (trong đó, có 7 đường bay nội địa và 16 đường bay quốc tế thường kỳ). Trong năm 2024, Đà Nẵng đã mở lại các đường bay nội địa (Buôn Mê Thuột, Phú Quốc), đường bay quốc tế (Viêng Chăn - Lào, Ahmedabad - Ấn Độ); Xúc tiến mở mới đường bay (Cheongju - Hàn Quốc, Đài Trung - Đài Loan, Trung Quốc);

Năm 2024, có 2 hãng hàng không lần đầu khai thác tại Đà Nẵng là hãng Malaysia Airlines và hãng Hong Kong Airlines, khai thác các đường bay mới góp phần thúc đẩy khách quốc tế đến Đà Nẵng.

Ngoài ra, trong năm, Đà Nẵng cũng đã khai trương đường bay thuê chuyến từ Jakarta (Indonesia), góp phần nâng tần suất trung bình 111 chuyến bay/ngày đến Đà Nẵng, trong đó 52 chuyến quốc tế, 59 chuyến nội địa.

Năm 2024, Đà Nẵng đã mở thêm đường bay mới đến Kuala Lumpur do hãng Malaysia Airlines khai thác. Ảnh: Xuân Mai.

Cũng theo Sở Du lịch, để thu hút du khách và xây dựng thương hiệu du lịch điểm đến, Đà Nẵng đầu tư phát triển nhiều sản phẩm du lịch đặc sắc như: Lễ hội Pháo hoa quốc tế; Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng; cuộc thi Marathon Quốc tế Đà Nẵng; phố đi bộ đêm Bạch Đằng; du lịch MICE; du lịch cưới…

Bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng cho biết năm 2025, Đà Nẵng phấn đấu khách cơ sở lưu trú phục vụ ước đạt hơn 11,9 triệu lượt, tăng 10% so với năm 2024. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 4,8 triệu lượt, tăng hơn 17% so với năm 2024; khách nội địa ước đạt hơn 7,1 triệu lượt, tăng hơn 5% so với năm 2024. Doanh thu lưu trú, ăn uống, lữ hành phấn đấu đạt hơn 36.000 tỷ đồng, tăng hơn 15% so với năm 2024.

“Để đạt được mục tiêu đặt ra, Đà Nẵng sẽ tập trung các nguồn lực để triển khai 3 khâu đột phá thúc đẩy phát triển du lịch. Đó là đột phá về sản phẩm du lịch; xúc tiến mở rộng thị trường, đường bay, kích cầu du lịch; chất lượng dịch vụ và chất lượng nguồn nhân lực phục du lịch”, bà Hạnh nói.