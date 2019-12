Hòa nhạc “lạ” Rock Symphony chào năm cũ, đón năm mới

Cuốn hút khán giả TP.HCM

Những ngày cuối năm 2019, hai đêm Rock Symphony của Nhà hát Giao hưởng Nhạc vũ kịch TP.HCM (HBSO) dưới tay đũa chỉ huy của nhạc trưởng Lê Phi Phi lại một lần nữa bùng cháy những cảm xúc chào năm cũ 2019.

Rock Symphony là một hình thức rock hóa nhạc giao hưởng hoặc ngược lại, nâng tầm giao hưởng cho các ca khúc pop, rock, thậm chí là hard rock.

Cả khán phòng Nhà hát TP.HCM chật kín khán giả và sôi động những tiếng vỗ tay, tiếng hú, tiếng hát theo các ca khúc “We are the world”, và “We will rock you”…

Nhiều tác phẩm âm nhạc bất hủ được biểu diễn trong chương trình như Bohemian Rhapsody, Barcelona, và Who Wants To Live Forever của Freddie Mercury, Hotel California của The Eagles, Still Loving you của Scorpions và Knockin’ on Heaven’s Door của Guns ‘N’ Roses…

Chương trình còn có những trích đoạn của Boney M và Elvis Presley. Và cả những chủ đề của Mozart và Beethoven để minh chứng cho thấy các nhà soạn nhạc cổ điển cũng có thể chia sẻ sân khấu với nhạc pop.

Rock Symphony với nhạc trưởng Lê Phi Phi, nghệ sĩ violon Tăng Thành Nam và dàn nhạc



Symphonic của ban nhạc heavy metal Metallica (đã từng biểu diễn cùng Dàn nhạc Giao hưởng San Francisco), Dream On của Aerosmith, và Highway Star từ nhóm nhạc hard rock người Anh Deep Purple được đến với khán giả TP.HCM hai đêm 27 và 28/12 lần này.

Cùng chơi với dàn nhạc giao hưởng là ban nhạc Lý Huỳnh Long. Khách mời có nghệ sĩ guitar Tim Trần, hiện đang theo học khoa Sáng tác và Sản xuất âm nhạc tại Trường Đại học Polytechnic, Melbourne, Australia, anh từng đoạt Giải nhì cuộc thi Got Talent sinh viên thành phố Melbourne 02/2019.

Chương trình được biểu diễn với sự tham gia của các nghệ sĩ xuất sắc của đoàn Nhạc kịch và Dàn nhạc Giao hưởng HBSO như: Phạm Khánh Ngọc, Đào Mác, Nguyễn Hữu Trung Kiệt, Phạm Thanh Hoài (cello), Tăng Thành Nam... Các ca khúc "All by myself" do ca sĩ Phạm Khánh Ngọc hát, "Mãi yêu" (Ban nhạc Bò Cạp) với sự thể hiện của ca sĩ Trần Duy Linh, phiên bản chuyển soạn cho dàn nhạc bởi nhạc sĩ Nguyễn Mạnh Duy Linh, guitar Tim Trần khiến khán giả hô vang, la hét cổ vũ.

Nhạc trưởng Lê Phi Phi là "chất keo" đã "kết dính" nhiều chương trình hòa nhạc tuyệt vời

Trích đoạn We are the world phiên bản Rock Symphony do HBSO trình diễn cùng nhạc trưởng Lê Phi Phi khiến khán phòng sôi lên với những điệu nhảy và những tràng pháo tay không dứt.