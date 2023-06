VietTimes – CTCP Kinh doanh địa ốc Him Lam (Him Lam Land) đã chính thức trở thành cổ đông lớn của CTCP Phục vụ mặt đất Sài Gòn (SAGS; Mã chứng khoán: SGN) kể từ ngày 1/6/2023.

Tỷ lệ sở hữu, theo báo cáo của Him Lam Land, là 7,6%, tương ứng với 2.557.245 cổ phần SGN. Giá đóng cửa của cổ phiếu SGN vào ngày 1/6 ở 74.000 đồng, nên ước tính, Him Lam Land đã chi khoảng 189 tỉ đồng cho thương vụ.

Khối lượng SGN mà Him Lam Land thực hiện mua vào đúng bằng khối lượng mà Công ty CP Đầu tư Khai thác Cảng (IMP Corp) sở hữu trước đó ở SAGS, nên không loại trừ khả năng, chúng được sang tay từ doanh nghiệp của ông Lưu Quang Lãm – doanh nhân đồng hương với nhà sáng lập Him Lam Group Dương Công Minh.

Ngoài IMP Corp, tính đến cuối quý 1/2023, cơ cấu sở hữu SASG còn 3 cổ đông lớn khác là ACV (48,03%); SSI (7,61%); Vietjet Air (9,11%). 17,46% cổ phần SASG còn lại được nắm giữ bởi các cổ đông nhỏ lẻ, bên cạnh một lượng không đáng kể cổ phiếu quỹ.

Niêm yết cổ phiếu trên HoSE từ năm 2018, song thanh khoản của cổ phiếu SGN rất hạn chế, với khối lượng khớp lệnh cao điểm chỉ khoảng vài vạn đơn vị mỗi phiên. Ngày Him Lam Land trở thành cổ đông lớn của SASG (1/6), không có cổ phiếu SGN nào được khớp lệnh.

Sự kiện Him Lam Land trở thành cổ đông lớn của SGN có thể được xem như dấu ấn mới của nhóm Him Lam Group trong lĩnh vực hàng không.

Trước đó, dù chưa trực tiếp đứng trên trong cơ cấu sở hữu Bamboo Airways nhưng Him Lam Group được tin là nhóm có tiếng nói lớn ở hãng bay một thời của ông Trịnh Văn Quyết.

Bản thân Tổng Giám đốc Bamboo Airways Nguyễn Mạnh Quân từng cho biết vào thời điểm cam go nhất, CTCP Him Lam đã cho Bamboo Airways vay 8.000 tỉ đồng. Nhà sáng lập 'đế chế' Him Lam - ông Dương Công Minh - cũng 'ra mặt', với vai trò Cố vấn cấp cao HĐQT Bamboo Airways kể từ tháng 8/2022./.