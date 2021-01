Hầu hết tất cả những chiếc máy bay dân dụng đều được sơn màu trắng, lý do vì sao ?

Tất nhiên, vẫn có một số trường hợp ngoại lệ, chẳng hạn như Air New Zealand từng biến chiếc Boeing 777 thành tấm biển quảng cáo khổng lồ cho bộ phim "Chúa tể của những chiếc nhẫn", trong khi một số hãng khác lại thích máy bay của họ có màu cam hoặc xanh dương. Nhưng hầu hết những chiếc máy bay chở khách mà chúng ta thấy đều có màu trắng. Tại sao người ta không sơn thêm nhiều màu sắc bắt mắt lên máy bay để mang lại sự thích thú cho hành khách? Tất cả đều có nguyên nhân của nó.

1. Rẻ và nhẹ hơn

Thêm một vài lớp sơn cũng đồng nghĩa với việc tăng cân nặng của máy bay. Người phát ngôn của Boeing từng chia sẻ trên Daily Telegraph: “Việc sơn các màu khác nhau đồng nghĩa với việc trọng lượng của mỗi chiếc máy bay sẽ tăng thêm 273 đến 544 kg. Trọng lượng tăng thêm đồng nghĩa với việc sử dụng nhiều nhiên liệu hơn cho chuyến bay, và 544 kg tương đương với 8 hành khách.

Việc sơn màu và sơn lại một chiếc máy bay cũng tốn rất nhiều chi phí. Chi phí sơn một chiếc máy bay là từ 50.000 đến 200.000 USD. Việc thêm màu sắc và sử dụng sơn phủ nhiều lớp cũng khiến chi phí này tăng lên gấp nhiều lần.

2. Giữ cho máy bay mát hơn

Giáo sư ngành hàng không vũ trụ John Hansman cho biết: "Lý do chính khiến máy bay được sơn màu trắng hoặc sáng là để phản chiếu ánh sáng mặt trời và giảm thiểu mọi thiệt hại do nhiệt độ tăng và bức xạ mặt trời gây ra." Một số vật liệu trên vỏ máy bay được làm bằng sợi carbon hoặc sợi thủy tinh, chẳng hạn như phần chóp mũi máy bay nơi đặt radar, dễ bị hư hỏng do nhiệt từ ánh nắng mặt trời nên những khu vực này đặc biệt phải được sơn màu sáng hoặc trắng.

3. Dễ bảo trì và bán lại

Máy bay cần được bảo dưỡng và kiểm tra thường xuyên để tìm ra các vết nứt, vết lõm hoặc rò rỉ và các hư hỏng khác. Sử dụng bề mặt trắng cho phép các kỹ thuật viên dễ dàng phát hiện những vấn đề này. Các hãng hàng không cũng thường xuyên bán lại máy bay cho các hãng hàng không khác. Vì vậy việc sơn màu trắng là an toàn nhất và dễ bán lại nhất, các hãng hàng không chỉ cần dán logo của hãng khi mua lại, thay vì sơn lại toàn bộ máy bay để đồng bộ.

4. Dễ dàng tìm kiếm hơn

Nhưng chiếc máy bay màu trắng giúp việc tìm kiếm trở nên dễ dàng hơn nếu máy bay xảy ra tai nạn. Đặc biệt là khi máy bay rơi xuống rừng hoặc đại dương. Nó cũng sẽ dễ dàng hơn để phát hiện các mảnh vỡ từ máy bay.

5. Một số lý do khác

Sơn máy bay với các màu khác (đặc biệt là màu đen) sẽ làm tăng chi phí. Màu tối phai nhanh hơn, đồng nghĩa với việc các hãng hàng không phải sơn lại máy bay thường xuyên hơn là màu trắng. Ngoài ra, rất khó để bán lại máy bay cho các hãng hàng không khác.

Tuy nhiên, vẫn có những trường hợp ngoại lệ khi các hãng hàng không muốn máy bay của họ thực sự nổi bật. Giống như hãng hàng không WOW nổi tiếng với chiếc máy bay màu tím sẫm, hay Mango nổi tiếng với chiếc máy bay màu cam. Đặc biệt hơn, lớp sơn của Air New Zealand với chiếc Boeing 787-9 Black Livery được sơn đen hoàn toàn từ đầu đến cuối. Màu sơn độc đáo này khiến máy bay của Air New Zealand trở thành máy bay dễ nhận diện nhất thế giới.

Theo Aircraftcompare, Simpleflying