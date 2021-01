Grab Financial Group mở rộng dịch vụ tài chính cho người dân và doanh nghiệp SMEs Đông Nam Á

Nam miền Bắc Nữ miền Bắc Nữ miền Nam Nam miền Nam

VietTimes – Đây là một phần trong kế hoạch sắp tới của Tập đoàn Tài chính Grab (GFG), sau khi nhận hơn 300 triệu USD trong vòng gọi vốn Series A do Hanwha Asset Management Co. Ltd dẫn dắt.