Những công nghệ giúp ô tô, xe máy an toàn hơn khi di chuyển

Các tính năng an toàn trên xe hơi

An toàn khi lưu thông trên đường là một tiêu chí cực kỳ quan trọng đối với người lái xe cũng như các nhà sản xuất xe hơi. Việc tích hợp các tính năng an toàn không chỉ để tăng sức cạnh tranh của mẫu xe khi bán ra trên thị trường mà còn để đảm bảo sự an toàn cho người lái.

Không chỉ những mẫu xe đắt đỏ hạng C, D mới được trang bị các công nghệ an toàn, mà ngay cả những mẫu xe hạng A (phân khúc thấp nhất) cũng được trang bị một số công nghệ cơ bản.

Chẳng hạn như mẫu Hyundai Grand i10 hay Kia Morning được trang bị hệ thống cân bằng điện tử (ESC) và hệ thống chống bó cứng phanh (ABS). Chiếc VinFast Fadil - mẫu xe giữ giá nhất trên thị trường hiện nay - còn được trang bị thêm tính năng hỗ trợ lực phanh khẩn cấp và hỗ trợ khởi hành ngang dốc.

Việc trang bị hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc trên các mẫu xe hạng A giúp nâng cao an toàn và tiện ích cho người lái, đặc biệt trong điều kiện giao thông đô thị với nhiều cầu vượt và hầm chui.

Các mẫu xe thuộc phân khúc hạng C và D, đặc biệt là các mẫu xe điện, được trang bị "tận răng" các công nghệ khác nhau. Đó là:

1. Hệ thống hỗ trợ người lái tiên tiến (ADAS)

Phanh khẩn cấp tự động (AEB): Giúp ngăn ngừa hoặc giảm thiểu va chạm bằng cách tự động kích hoạt phanh khi phát hiện nguy hiểm phía trước.

Cảnh báo chệch làn đường và hỗ trợ giữ làn: Thông báo nếu xe bắt đầu lệch khỏi làn đường và hỗ trợ điều chỉnh tay lái trở lại.

Nhận diện biển báo giao thông: Cung cấp thông tin về các biển báo như giới hạn tốc độ hoặc cấm vượt trên màn hình lái.

Một số mẫu xe của VinFast như VF7, VF8 và VF9 còn được trang bị công nghệ tự lái ADAS cấp độ 2, cho phép người lái có thể rảnh tay, không cần điều khiển vô lăng và chân ga. Xe sẽ tự động chạy bám theo tốc độ của xe phía trước và tự phanh khi xe phía trước phanh lại. Tính năng này đặc biệt hữu ích cho người lái khi đi trên cao tốc. ADAS hoạt động tốt là nhờ sự kết hợp của một loạt các cảm biến xung quanh xe cũng như thiết bị Lidar (đo khoảng cách vật thể bằng laze).

Hệ thống tự lái ADAS trên chiếc VinFast VF8

Một số mẫu xe của Tesla như Model X hay Tesla CyberTruck được trang bị tính năng tự lái cấp độ 2+, thông qua hệ thống Autopilot và gói phần mềm Full Self-Driving (FSD) tùy chọn.

Xe có thể thực hiện một số tác vụ tự động như giữ làn, duy trì khoảng cách an toàn với phương tiện khác, tự động chuyển làn, và dừng tại đèn giao thông hoặc biển báo. Công nghệ FSD đang được Tesla phát triển để tiến tới tự lái hoàn toàn (cấp độ 4 hoặc 5), nhưng hiện tại hệ thống này vẫn yêu cầu sự giám sát từ người lái.

2. Hỗ trợ quan sát và đỗ xe

Camera 360°: Hệ thống camera 360 cho phép tài xế quan sát toàn bộ không gian xung quanh, giảm điểm mù và hỗ trợ đỗ xe chính xác hơn. Tính năng này thường được trang bị trên các mẫu xe hạng D, tuy nhiên, nhiều lái xe đã độ thêm tính năng này cho những chiếc xe của mình.

Hệ thống hỗ trợ đỗ xe tự động: Tính năng này, chẳng hạn như trên chiếc Toyota Mirai hay Beijing X7, cũng giúp điều khiển xe tự động vào vị trí đỗ một cách an toàn. Một số nguồn tin cho biết VinFast cũng sẽ sớm cập nhật tính năng này cho các mẫu xe cao cấp của mình.

3. Hệ thống kiểm soát hành trình thông minh

Kiểm soát hành trình thích ứng (ACC): Điều chỉnh tốc độ xe để duy trì khoảng cách an toàn với phương tiện phía trước, thậm chí có thể tự động dừng và khởi động lại khi tắc đường​. Như đã đề cập ở trên, một số mẫu xe cao cấp của VinFast hay Tesla đã được trang bị công nghệ này. Các mẫu xe xăng hạng sang của Mercedes, BMW, Audi cũng có tính năng này.

4. Giám sát và cảnh báo môi trường xung quanh

Giám sát điểm mù (BSM): Cảnh báo khi có phương tiện di chuyển trong vùng điểm mù.

Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau (RCTA): Hữu ích khi lùi xe trong bãi đỗ đông đúc.

Công nghệ cảnh báo xe cắt ngang phía sau

5. Công nghệ chiếu sáng thông minh

Hệ thống đèn pha thích ứng tự động (Automatic High Beam – AHB): Hệ thống này tự động chuyển đổi giữa đèn chiếu gần và đèn chiếu xa tùy thuộc vào tình trạng giao thông trong điều kiện lái xe vào ban đêm. Điều chỉnh mức độ sáng phù hợp để tránh làm chói mắt các tài xế đối diện trong điều kiện thiếu sáng. Các mẫu xe như Toyota Corolla Cross, Lexus UX, và Subaru Solterra 2024 đều tích hợp những công nghệ tiên tiến này. Những xe không có tính năng này khi xuất xưởng thì người lái xe cũng có thể độ thêm.

Ngoài ra, nhà sản xuất còn trang bị cho những chiếc xe cao cấp của mình một số công nghệ như trợ lý ảo để người lái có thể điều khiển bằng giọng nói một số tính năng trong khi lái xe; cảnh báo áp suất lốp; khóa động cơ và cảnh báo chống trộm khi phát hiện xâm nhập; gọi cứu hộ và cấp cứu tự động trong trường hợp khẩn cấp​.

Xe máy cũng được trang bị tính năng an toàn

Nhiều người nghĩ rằng chỉ có xe hơi mới được trang bị các tính năng bảo đảm an toàn giao thông. Trên thực tế, các nhà sản xuất xe máy cũng đã trang bị các tính năng để giúp người lái xe an toàn khi vận hành.

Một số công nghệ nổi bật có thể kể đến gồm:

Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS): Đây là tính năng phổ biến trên nhiều mẫu xe tay ga và xe thể thao, giúp giảm nguy cơ trượt bánh khi phanh gấp, đặc biệt hữu ích trong điều kiện đường trơn trượt.

Hệ thống phanh kết hợp (CBS): Tính năng này giúp phân bổ lực phanh đều giữa bánh trước và bánh sau, tạo sự ổn định khi phanh. CBS thường được tích hợp trên các dòng xe số và xe tay ga phổ thông.

Đèn chiếu sáng luôn bật và công nghệ LED: Đèn chiếu sáng trước được thiết kế để luôn bật, giúp xe dễ dàng nhận diện trong điều kiện ánh sáng yếu. Đèn LED không chỉ tiết kiệm năng lượng mà còn tăng hiệu quả chiếu sáng.

Cảm biến nghiêng: Công nghệ này tự động ngắt động cơ nếu xe bị ngã, giúp giảm nguy cơ gây cháy nổ và bảo vệ người lái. Chẳng hạn như chiếc Yamaha Exciter 150 hay Honda Winner X được trang bị cảm biến góc nghiêng có thể tự động tắt máy nếu xe nghiêng quá 49 độ. Một mẫu xe phổ biến là Honda Lead cũng sử dụng cảm biến góc nghiêng với nguyên lý tương tự, kích hoạt ngắt động cơ khi xe nghiêng vượt giới hạn, giảm nguy cơ phát sinh tai nạn nghiêm trọng​.

Cảm biến nghiêng trên xe Honda Winner

Cảm biến nghiêng ngày càng phổ biến trên các dòng xe sử dụng hệ thống phun xăng điện tử hoặc động cơ điện, nhờ khả năng tự động ngắt động cơ khi phát hiện xe nghiêng quá mức, hỗ trợ người lái an toàn hơn trong các tình huống nguy hiểm.

Xe máy điện tích hợp AI và tự cân bằng: Một số mẫu xe như Yamaha MOTOROiD2 được trang bị trí tuệ nhân tạo (AI), khả năng tự cân bằng và nhận diện chủ xe, cải thiện tính an toàn và tiện ích cho người lái.