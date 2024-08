Google gỡ bỏ quảng cáo AI tại Olympic sau khi hứng hàng loạt phản ứng dữ dội

VietTimes – Người dùng liên tục đặt câu hỏi: Tại sao Google lại muốn thay thế cảm xúc, sự sáng tạo của một đứa trẻ bằng những từ ngữ do máy tính viết?

Google đã gỡ bỏ quảng cáo chatbot Gemini tại Olympic sau khi hứng chịu phản ứng dữ dội từ người dùng.

Theo đó, quảng cáo này có tiêu đề “Dear Sydney” cho thấy cảnh người bố sử dụng chatbot AI để viết thư cho vận động viên yêu thích của cô con gái, vận động viên chạy vượt rào và chạy nước rút người Mỹ - Sydney McLaughlin-Levrone.

"Gemini, hãy giúp con gái tôi viết thư nói với Sydney rằng cô ấy đã truyền cảm hứng thế nào cho người hâm mộ", là nội dung quảng cáo của Google phát trên các kênh truyền hình về Olympic Paris 2024 đầu tháng 8.

Google kết thúc video bằng cảnh quay cô bé chạy trên đường đua cùng dòng chữ "A little help from Gemini" (Với một chút trợ giúp từ Gemini).

Quảng cáo này vẫn có thể xem được trên YouTube nhưng đã bị gỡ khỏi sóng phát thanh, nơi nó được phát đi phát lại nhiều lần trong tuần đầu tiên của Thế vận hội.

Phát ngôn viên của Google cho biết trong một tuyên bố với CNBC rằng, “Mặc dù quảng cáo đã được thử nghiệm kỹ lưỡng trước khi phát sóng, nhưng sau khi xem xét phản hồi, chúng tôi đã quyết định loại quảng cáo này khỏi chương trình phát sóng Thế vận hội”.

Google cho biết họ vẫn coi ứng dụng Gemini là công cụ hữu ích để cung cấp các ý tưởng sáng tạo.

“Chúng tôi tin rằng AI có thể là một công cụ tuyệt vời để nâng cao khả năng sáng tạo của con người, tuy nhiên đây không phải một công cụ thay thế”, phát ngôn viên của Google cho biết. “Mục tiêu của chúng tôi là tạo ra một câu chuyện chân thực tôn vinh Đội tuyển Hoa Kỳ”.

Theo CNBC, quảng cáo lập tức vấp phải làn sóng phản ứng dữ dội từ cộng đồng. Khắp các mạng xã hội từ Threads, X, đến LinkedIn, người dùng liên tục đặt câu hỏi: Tại sao Google lại muốn thay thế cảm xúc, sự sáng tạo của một đứa trẻ bằng những từ ngữ do máy tính viết?

Will Leitch, người sáng lập blog thể thao Deadspin, nhận xét: "Video của Google cho thấy người cha yêu cầu con gái dùng AI thay vì khuyến khích cô bé tự viết ra những gì mình muốn nói với thần tượng. Tôi vô cùng buồn mỗi khi thấy quảng cáo này". Trên Threads, một số người đánh giá đây là quảng cáo AI "đáng xấu hổ".

“Tôi hoàn toàn từ chối tương lai mà Google đang quảng cáo”, Shelly Palmer, giáo sư về phương tiện truyền thông tiên tiến tại Trường Truyền thông Công cộng Newhouse thuộc Đại học Syracuse, đã viết trong một bài đăng trên blog được lưu hành rộng rãi. Công nghệ này trình bày một “tương lai nơi chúng ta ngày càng thấy ít sự sáng tạo của con người”, bà viết.

Google không phải là công ty duy nhất đối mặt với chỉ trích vì những quảng cáo khuyến khích sử dụng AI thay vì sáng tạo.

Đầu tháng 5, trong sự kiện ra mắt iPad mới, video Crush mô tả máy tính bảng của Apple có thể "nghiền nát" các dụng cụ âm nhạc, sơn, ống kính máy ảnh, sách, nhân vật điện ảnh, điêu khắc và nhiều vật dụng sáng tạo khác. Ngay lập tức, nhiều người đã chỉ trích hãng không tôn trọng sự sáng tạo của nghệ sĩ. Apple sau đó đã xin lỗi và rút quảng cáo.

Theo CNBC, CNN