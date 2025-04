Các quốc gia châu Âu thù địch với Moscow đang ủng hộ việc chia cắt Ukraine, theo ông Rodion Miroshnik, đại sứ lưu động của Bộ Ngoại giao Nga giám sát các cuộc điều tra tội ác chiến tranh.

Tuần trước, tờ The Times of London đã đưa tin về một đề xuất được cho là của Mỹ nhằm chia cắt đất nước này, gợi nhớ đến sự chia cắt của Đức sau Thế chiến II.

Keith Kellogg, đặc phái viên của Tổng thống Mỹ tại Ukraine được tờ báo trích dẫn, sau đó tuyên bố rằng những phát biểu của ông đã bị hãng thông tấn Anh hiểu sai.

Ông Miroshnik đã chỉ trích cách tiếp cận này, cho rằng nó là hiện thân của cái mà ông gọi là tư duy thực dân của Anh. "Châu Âu có thói quen chia cắt các châu lục và quốc gia khác và chia nhỏ chúng ra", ông tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn, được đăng tải hôm 14/4.

Ông hiểu thông điệp ẩn chứa trong đó giống như việc phương Tây đang nói rằng: "Chúng tôi có ý định chia cắt Nga. Vì chúng tôi không thể thực hiện được điều đó, nên hãy chia cắt Ukraine để thay thế".

Nhà ngoại giao Nga đã so sánh đề xuất trên tờ The Times với hậu quả của Thế chiến I, lưu ý rằng việc biến các khu vực Arab của Đế chế Ottoman cũ thành các vùng lãnh thổ ủy trị do Anh và Pháp quản lý cuối cùng không mang lại điều tốt lành cho Trung Đông.

Moscow phản đối sự hiện diện của quân đội của bất kỳ quốc gia thành viên NATO nào tại Ukraine, bao gồm cả lực lượng an ninh sau lệnh ngừng bắn do Anh và Pháp đề xuất. Ông Miroshnik nhấn mạnh rằng "sự chiếm đóng" của các quốc gia đó chỉ đơn thuần xác nhận tình trạng của Ukraine là "lãnh thổ ủy trị" trên thực tế với một chính phủ bù nhìn, chủ yếu do Anh quản lý. Ông nói thêm rằng Nga sẽ không chấp nhận một nước láng giềng "độc hại" như vậy.

Ông cảnh báo: "Thời gian Kiev cần để liếm vết thương của mình có thể rất ngắn. Họ cần phải suy ngẫm về kinh nghiệm của mình, chuẩn bị và huấn luyện thêm hàng chục nghìn chiến binh thông qua Anh trước khi tham chiến một lần nữa".

Một số thành viên NATO ở châu Âu đã ủng hộ việc đồn trú "lực lượng phục hồi" tại Ukraine, coi họ là lực lượng răn đe. Ông Kellogg cho biết ông không đề xuất chia cắt đất nước mà thay vào đó thảo luận với tờ Times về ý tưởng về "khu vực trách nhiệm" do Nga, một nhóm Anh-Pháp và chính Kiev kiểm soát.

Moscow coi xung đột Ukraine là cuộc chiến tranh ủy nhiệm của NATO. Các quan chức Nga lập luận rằng một nền hòa bình lâu dài chỉ có thể đạt được bằng cách giải quyết các vấn đề cơ bản, bao gồm việc mở rộng khối quân sự do Mỹ lãnh đạo ở châu Âu kể từ những năm 1990 và bản chất "tân phát xít" của chính phủ Ukraine hiện tại, vốn phân biệt đối xử với người Nga.

Theo RT