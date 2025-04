Chiến đấu cơ thế hệ sáu J-50: Bước tiến mới của hàng không quân sự Trung Quốc

Theo The WarZone của Mỹ, sau hơn 3 tháng, chiếc tiêm kích thế hệ thứ sáu do Viện nghiên cứu Thẩm Dương của AVIC phát triển, từ đầu tháng 4 lại liên tiếp thực hiện các chuyến bay thử nghiệm mới khiến giới chuyên môn bất ngờ.

Khác với chuyến bay đầu tiên hôm 26/12/2024, lần này mọi người được nhìn thấy hình ảnh độ nét cao về chiếc máy bay thế hệ thứ sáu này. Các chi tiết đều lộ rõ với góc nhìn độc đáo. Thiết kế khoang vũ khí bên hông lần đầu tiên được hé lộ, cánh hình lambda độc đáo cùng vòi phun vector hai bên làm nổi bật thiết kế khí động học tiên tiến. Chiếc máy bay thế hệ thứ sáu này của Tập đoàn máy bay Thẩm Dương (SAC) được gọi một cách không chính thức là "J-50".

Những điểm độc đáo trong thiết kế

Cho đến nay, tất cả các bên vẫn chưa đưa ra kết luận cuối cùng về bố cục khí động học mà chiếc máy bay thế hệ thứ sáu J-50 của SAC áp dụng, nhưng sự xuất hiện của cánh lambda và việc hủy bỏ đuôi đứng, cùng với máy bay tương đối phẳng, có thể tạm thời được gọi là "bố cục khí động học không đuôi siêu phẳng".

So với các kiểu bố trí khí động học khác, kiểu bố trí khí động học không đuôi siêu phẳng có những ưu điểm: Đầu tiên, đuôi thẳng đứng đã bị hủy bỏ và bố cục khí động học tích hợp cao có thể làm giảm đáng kể diện tích mặt cắt phản xạ radar các hướng của máy bay, giúp tăng khả năng ẩn mình và gia tăng khả năng tàng hình đa hướng của máy bay.

Thứ hai, thiết kế không đuôi giúp loại bỏ lực cản do nhiều bề mặt cánh gây ra và sự can thiệp khí động học bất lợi giữa các bề mặt cánh. Đồng thời, cánh được tích hợp chặt chẽ với thân máy bay, có thể giảm diện tích máy bay, do đó nâng cao hiệu quả khí động học của toàn bộ máy bay.

Một góc chụp chiếc J-50. Ảnh: QQnews.



Thứ ba, sau khi loại bỏ đuôi thẳng đứng, cấu trúc thân máy bay được đơn giản hóa và trọng lượng cũng giảm đáng kể.

Cánh của J-50 có thể được chia thành hai phần: cánh trong và cánh ngoài. Một mặt, cánh trong phải đáp ứng được chức năng của thân máy bay chiến đấu truyền thống - đáp ứng được yêu cầu tải trọng của các hệ thống trên không như động cơ, vũ khí, nhiên liệu và thiết bị điện tử hàng không. Mặt khác, cũng cần phải cung cấp một đặc tính tỷ lệ lực nâng-lực cản nhất định hoặc đảm bảo tính ổn định theo chiều dọc của toàn bộ máy bay và phù hợp với mô-men xoắn theo chiều dọc của toàn bộ máy bay khi ở trạng thái bay ổn định.

Phần cánh ngoài là bộ phận chính tạo nên đặc tính khí động học của toàn bộ máy bay. Cánh máy bay phải có lực cản sóng xung kích nhỏ hơn trong điều kiện bay siêu âm, đồng thời cũng phải có đặc tính chống chòng chành ở tốc độ thấp và góc nâng lớn. Vì vậy, khái niệm thiết kế của nó hoàn toàn khác so với phần cánh bên trong. Ngoài ra, đây cũng là một trong những lý do cơ bản dẫn đến sự ra đời của bánh lái chuyển động ở đầu cánh.

Bánh lái được thiết kế ở đầu cánh. Ảnh: QQnews.



Theo video được rò rỉ mới nhất, J-50 sử dụng cửa hút gió DSI (Diverterless Supersonic Inlet- Đầu vào siêu thanh không phân luồng), thông tin này cũng được trang web The WarZone của Mỹ nêu bật. Cửa hút gió DSI có những ưu điểm rõ ràng trong việc giảm trọng lượng máy bay, lực cản và diện tích mặt cắt radar, do đó không có gì ngạc nhiên khi J-50 áp dụng nó. Đồng thời, một điểm không thể bỏ qua là phần phình ra ở cửa hút gió DSI được tích hợp với thân máy bay, có lợi cho nhất thể hóa thân máy bay và lực đẩy của động cơ.

Hệ thống vòi phun ở đuôi là một trong những nguồn bức xạ hồng ngoại quan trọng nhất trên máy bay chiến đấu. Phạm vi bước sóng của bức xạ hồng ngoại thường nằm trong khoảng từ 3 đến 5 μm. Ngoài ra, do nhiệt độ động cơ cao nên cường độ bức xạ hồng ngoại ở vùng đuôi máy bay bị ảnh hưởng rất lớn (chủ yếu từ 8 đến 14 μm). Vì vậy, đây trở thành một trong những nội dung quan trọng trong thiết kế tàng hình hồng ngoại của máy bay.

Máy bay dài ít nhất 20m, khoang vũ khí bên hông dài khoảng 3,1m. Ảnh: QQnews.



Thông qua thiết kế tổng hợp máy bay và các biện pháp như lợi dụng các thành phần để che chắn hệ thống xả, có thể giảm thiểu hiệu quả năng lượng bức xạ hồng ngoại.

Các nghiên cứu có liên quan cho thấy vòi phun kép có hiệu ứng trộn tốt hơn vòi phun trục đối xứng truyền thống, đây là biện pháp có lợi cho cả tàng hình radar và hồng ngoại.

Máy bay thế hệ thứ sáu F-47 của Mỹ. Ảnh: Thewarzone.



Một số cư dân mạng đã so sánh máy bay thế hệ thứ sáu J-50 của SAC với các máy bay trên tàu sân bay J-15, J-35 và các loại máy bay khác, cho rằng khoảng cách giữa càng đáp trước và sau của ba loại máy bay này về cơ bản là giống nhau, chiều dài của J-50 có khả năng ≤20 m. Họ cho rằng J-50 dự kiến ​​sẽ được trang bị trên tàu sân bay trong tương lai và có thể làm thay đổi mô hình hải chiến và không chiến trong tương lai.

Trung Quốc đã đuổi kịp và vượt Mỹ?

Các mẫu máy bay được dùng để so sánh với J-15 và J-35 lần lượt là F/A-18E/F và F-35B/C. Ngoài ra, trong năm nay Hải quân Mỹ cũng sẽ công bố máy bay thế hệ tiếp theo trên tàu sân bay, điều đó có nghĩa là Hải quân Trung Quốc cũng có nhu cầu lớn về máy bay thế hệ thứ sáu trên tàu sân bay. Xét theo lịch sử phát triển trong quá khứ và trang thiết bị hiện tại, Tập đoàn Thẩm Dương (SAC) là lựa chọn phù hợp nhất để phát triển máy bay thế hệ thứ sáu trên tàu sân bay. Có thể thấy trước rằng máy bay thế hệ thứ sáu của SAC sẽ bao gồm không chỉ phiên bản trên bộ mà còn có phiên bản trên tàu sân bay. Xét về khả năng tác chiến trên không, máy bay thế hệ thứ sáu của SAC có khả năng mạnh hơn máy bay thế hệ thứ sáu của Tập đoàn Thành Đô (CAC).

Hai mẫu máy bay chiến đấu thế hệ thứ sáu của Trung Quốc: J-36 (trái) của CAC và J-50 (phải) của SAC. Ảnh: Sohu.



Mặc dù Mỹ tuyên bố rằng họ "đang đi trước Trung Quốc trong lĩnh vực máy bay thế hệ thứ sáu", nhưng họ cũng phải thừa nhận rằng "năng lực thiết kế và sản xuất máy bay chiến đấu của Trung Quốc đã đạt được những tiến bộ đáng kinh ngạc".

Rõ ràng là Trung Quốc đã thu hẹp đáng kể khoảng cách với Mỹ về công nghệ hàng không quân sự, thậm chí khả năng phát triển máy bay chiến đấu tiên tiến của Trung Quốc cũng đã bắt đầu vượt qua Mỹ. Truyền thông Trung Quốc cho rằng, trong 10 đến 15 năm tới, khi hai máy bay thế hệ thứ sáu J-36 và J-50 của Trung Quốc đi vào sản xuất hàng loạt và lần lượt đi vào hoạt động, ngành hàng không Trung Quốc sẽ từ "kẻ theo sau" chuyển thành "bên dẫn đầu".

Video về chiếc J-50 bay trên vùng trời Thẩm Dương. Nguồn: Weibo.



Các nhà phân tích chỉ ra rằng sự xuất hiện của J-50 cho thấy Trung Quốc đang tích cực mở rộng ảnh hưởng trong khu vực và thách thức ưu thế trên không của Mỹ ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. J-50 dự kiến ​​sẽ phối hợp với máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ năm J-20 và các máy bay không người lái tiên tiến như CH-7 nhằm hình thành khả năng tác chiến trên không đa cấp độ.

Tuy nhiên, giới quan sát quân sự cho rằng, mặc dù Trung Quốc đã đạt được tiến bộ đáng kể về vật liệu tàng hình và hệ thống điện tử hàng không nhưng còn vẫn tụt hậu so với Mỹ trong các lĩnh vực như công nghệ động cơ và tích hợp trí tuệ nhân tạo.

Theo QQnews , Guancha