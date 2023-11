Phố Wall đang chuẩn bị tinh thần trước các đợt giảm lãi suất. Vào thời điểm 20 tháng sau khi Cục Dự trữ Liên bang (Fed) bắt đầu một chiến dịch lịch sử chống lạm phát, các nhà đầu tư giờ đây tin rằng có nhiều khả năng Ngân hàng Trung ương Mỹ sẽ bắt đầu giảm lãi suất chỉ trong vòng 4 tháng, thay vì tiếp tục tăng.

Có 52% khả năng Fed sẽ hạ lãi suất ít nhất 1/4 điểm phần trăm vào cuộc họp chính sách tháng 5/2024, trong khi con số trong tháng 10 chỉ là 29%, theo CME Group. Dữ liệu mới cũng chỉ ra rằng thị trường kỳ vọng sẽ có 4 lần giảm lãi suất trong năm 2024.

Mức lãi suất được kỳ vọng giảm dần theo thời gian (Ảnh: Tradeweb)

Các nhà đầu tư, bị ảnh hưởng bởi chính sách thắt chặt tiền tệ của Fed, đã phản ứng và bằng chứng là chỉ số S&P 500 tăng gần 9% trong tháng này. Điều này xảy ra bất chấp có nhiều dự đoán khác nhau về nền kinh tế Mỹ, và không phải tất cả những dự đoán đều thuận lợi cho thị trường chứng khoán.

Kỳ vọng về việc Fed giảm lãi suất xuất hiện nhiều nhất trên thị trường trái phiếu, trong đó lãi suất trái phiếu dài hạn đã giảm sâu hơn so với lãi suất trái phiếu ngắn hạn. Lãi suất trái phiếu kho bạc phần lớn phản ánh kỳ vọng về mức lãi suất ngắn hạn trung bình do Fed đặt ra trong suốt kỳ hạn của trái phiếu. Do đó, động thái như vậy thường được coi là cảnh báo về một cuộc suy thoái sắp xảy ra, khi các nhà đầu tư đặt cược rằng Fed sẽ cần phải giảm lãi suất để kích thích tăng trưởng.

Sự phục hồi của thị trường chứng khoán trong tháng này cho thấy nhiều nhà đầu tư dự báo về kết quả tốt hơn của nền kinh tế. Họ kỳ vọng rằng lạm phát sẽ giảm trở lại mức mục tiêu 2%, tăng trưởng vẫn ổn định, nhưng Fed vẫn giảm lãi suất ở mức khiêm tốn để bảo đảm chống lại đà suy thoái không đáng có.

Tuy nhiên, có bằng chứng cho thấy các nhà giao dịch đang đặt cược vào cả hai kịch bản kinh tế. Giới đầu tư đã tỏ ra hân hoan trước dữ liệu lạm phát trong tháng này, cho thấy tốc độ tăng giá đã hạ nhiệt. Nhưng cũng có một loạt dữ liệu cho thấy dấu hiệu tồi tệ hơn, bao gồm các cuộc khảo sát ​​về các nhà quản lý mua hàng và tỷ lệ thất nghiệp gia tăng.

“Điều quan trọng là kết quả khác nhau giữa việc Fed không làm gì và việc Fed cắt giảm lãi suất mạnh mẽ trong năm tới”, Rob Waldner, chiến lược gia trưởng về thu nhập cố định tại Invesco, cho biết.

Ông Waldner là một trong những chuyên gia tin rằng mối đe doạ về suy thoái đang gia tăng. Tuy nhiên, ông cũng dự đoán rằng Fed vẫn sẽ giảm lãi suất như một biện pháp bảo đảm.

Cũng có nhà đầu tư cho rằng vẫn có khả năng Fed không giảm lãi suất trong năm 2024, điều này có khả năng đẩy lãi suất trái phiếu lên cao trở lại. Nền kinh tế Mỹ trong vài năm qua đã chứng minh được sự bền bỉ, và Fed đã nhiều lần tăng lãi suất cao hơn so với kỳ vọng của các nhà đầu tư.

Ngay cả khi lạm phát tiếp tục giảm, Fed vẫn ít có khả năng giảm lãi suất khi nền kinh tế tăng trưởng tốt hơn, theo Thanos Bardas, đồng Giám đốc toàn cầu về thu nhập cố định cấp đầu tư tại Neuberger Berman. Có những dấu hiệu cho thấy người tiêu dùng và doanh nghiệp “đã thích nghi với môi trường lãi suất cao hơn”, ông nói.

Vẫn có khả năng Fed không giảm lãi suất trong năm 2024 (Ảnh: Bloomberg)

Fed chưa tự tin cắt giảm lãi suất

Thị trường chứng khoán lấy lại đà tăng gần đây đã đánh dấu sự thay đổi đáng kể so với 3 tháng trước, thời điểm mà lãi suất trái phiếu dài hạn tăng cao hơn, tỷ lệ đặt cược vào việc Fed giảm lãi suất đã giảm xuống và chứng khoán nhìn chung sụt giảm, trong khi tăng trưởng kinh tế tăng vọt.

Lãi suất trái phiếu kho bạc dài hạn thấp hơn có thể thúc đẩy cổ phiếu bằng cách giảm động lực đầu tư vào trái phiếu của các nhà đầu tư. Họ cũng lo ngại rằng lãi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm đạt gần 5% có thể gây ra suy thoái kinh tế bằng cách đẩy chi phí đi vay của doanh nghiệp và người tiêu dùng lên cao.

Giới chức Fed đã nhiều lần khẳng định rằng họ chưa muốn bàn tới khả năng giảm lãi suất.

Tuy nhiên, họ cũng đánh tín hiệu kỳ vọng vào lãi suất thấp hơn, kể cả khi không có suy thoái, một khi lạm phát trở về mức mục tiêu. Trong dự báo được Fed công bố trong tháng 9, giới chức kỳ vọng rằng vào thời điểm cuối năm 2024, lãi suất sẽ thấp hơn khoảng nửa điểm phần trăm so với đầu năm.

“Đến một lúc nào đó, thời điểm (giảm lãi suất) sẽ xuất hiện", Chủ tịch Fed Jerome Powell tuyên bố hồi tháng 9, nhưng ông cũng không nói rõ thời điểm đó là khi nào./.

Theo Wall Street Journal