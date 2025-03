Mỹ đưa thêm 54 công ty công nghệ Trung Quốc vào “danh sách đen”, Bắc Kinh phản ứng quyết liệt

Trong “Danh sách thực thể” (Entity List) bị hạn chế thương mại này cũng bao gồm một công ty từ Hong Kong là Scikro (Hong Kong) Instruments Limited và một công ty khác có tên tương tự nhưng có trụ sở tại Thượng Hải là Scikro (Shanghai) Instrument Co., Ltd. Ngoài ra, còn có tập đoàn Inspur từ Đài Loan (Trung Quốc) bao gồm 5 công ty con có trụ sở tại Trung Quốc đại lục và một công ty ở Đài Loan. Tập đoàn Inspur đã bị Mỹ đưa vào Entity List năm 2023. Thông cáo cũng dự đoán lệnh trừng phạt sẽ được thực hiện vào ngày 28/3.

Trong hai thông báo này, Cục Công nghiệp và An ninh thuộc Bộ Thương mại đã trừng phạt tổng cộng 82 thực thể từ Trung Quốc, Iran, Pakistan, Nam Phi và UAE.

Trong số các công ty Trung Quốc bị đưa vào Entity List, có 12 công ty liên quan đến việc phát triển các mô hình trí tuệ nhân tạo (AI), máy chủ và doanh nghiệp siêu máy tính quy mô lớn; trong đó có Viện nghiên cứu trí tuệ nhân tạo Zhiyuan Bắc Kinh (Beijing Academy of Artificial Intelligence, BAAI, hay Viện Trí Nguyên), Công ty TNHH Công nghiệp thông tin Nettrix (Nettrix Information Industry Co., Ltd.) và Suma, một thương hiệu máy chủ thuộc China Science and Control.

Viện nghiên cứu trí tuệ nhân tạo Zhiyuan Bắc Kinh (BAAI), cơ quan hàng đầu về AI của Trung Quốc bị Mỹ đưa vào "Danh sách thực thể". Ảnh: Sohu.



Theo thông báo khác của Bộ Thương mại Mỹ, có 42 công ty Trung Quốc, 2 công ty từ Iran, 19 công ty từ Pakistan, 3 công ty từ Nam Phi và 4 công ty từ UAE có tên trong “Danh sách thực thể”. Tất cả đều bị phát hiện vi phạm an ninh quốc gia hoặc chính sách đối ngoại của Mỹ.

Thông báo viết: "Thực tế là mỗi thực thể này đã, đang hoặc có nguy cơ tham gia vào hoạt động trái với an ninh quốc gia hoặc lợi ích chính sách đối ngoại của nước Mỹ, theo quy định tại mục 744.11 của Quy định quản lý xuất khẩu (EAR)".

"Danh sách thực thể” (Entity List) là danh sách đen thương mại do Cục Công nghiệp và An ninh thuộc Bộ Thương mại Mỹ đặt ra. Các công ty có tên trong danh sách này cần phải có giấy phép riêng từ Bộ Thương mại Mỹ trước khi có thể mua các sản phẩm hoặc công nghệ do Mỹ kiểm soát.

Các công ty Trung Quốc được thêm vào “Danh sách thực thể” bao gồm các công ty mua sản phẩm của Mỹ để nâng cao năng lực công nghệ lượng tử của Trung Quốc, các công ty được cho là hỗ trợ hiện đại hóa quân đội Trung Quốc và các công ty cung cấp sản phẩm cho các bên bị hạn chế khác trong danh sách, như Huawei, một người khổng lồ công nghệ được coi là trung tâm của trí tuệ nhân tạo Trung Quốc.

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick cho biết trong một tuyên bố: "Chúng tôi sẽ không cho phép các đối thủ khai thác công nghệ của Mỹ để tăng cường năng lực quân sự của họ và gây ra mối đe dọa cho người dân Mỹ".

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Khôn. Ảnh: Xinhua.



Trung Quốc phản ứng mạnh mẽ

Liên quan đến việc Bộ Thương mại Mỹ đưa 54 thực thể Trung Quốc vào danh sách hạn chế xuất khẩu, tại cuộc họp báo thường kỳ chiều ngày 26/3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Khôn nói, việc Mỹ lạm dụng các công cụ kiểm soát xuất khẩu như “Danh sách thực thể” và lạm dụng các lệnh trừng phạt đơn phương bất hợp pháp với lý do "gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia" và "vi phạm chính sách đối ngoại” của Mỹ.

Ông cũng nói rằng đây là hành vi bá quyền điển hình, vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế và các chuẩn mực cơ bản của quan hệ quốc tế, gây tổn hại nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, đồng thời phá hoại sự ổn định của chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu. Trung Quốc kiên quyết phản đối và lên án mạnh mẽ hành động này.

Ông Quách Gia Khôn cũng cho biết, Trung Quốc kêu gọi phía Mỹ ngừng khái quát hóa khái niệm an ninh quốc gia, ngừng chính trị hóa, công cụ hóa và vũ khí hóa các vấn đề kinh tế, thương mại và công nghệ, ngừng lạm dụng các loại danh sách trừng phạt và đàn áp vô lý các công ty Trung Quốc. Trung Quốc sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để kiên định bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của các công ty Trung Quốc.