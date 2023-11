VietTimes – Trong cuộc họp gần đây nhất, các quan chức Fed đã nhấn mạnh về rủi ro lạm phát cao hơn và đã tăng trưởng thấp hơn so với kỳ vọng.

Các quan chức Cục Dự trữ Liên bang (Fed) chưa sẵn sàng tuyên bố họ đã hoàn tất việc tăng lãi suất vào thời điểm họ quyết định tạm ngừng tăng lãi suất hồi đầu tháng này.

Nhưng biên bản cuộc họp chính sách gần đây nhất cho thấy giới chức Fed có thể giữ lãi suất ổn định trong ít nhất là thời gian còn lại của năm nay.

“Tất cả những người tham gia đều đồng ý rằng ủy ban đang ở vị trí phải 'bước đi' một cách thận trọng”, biên bản cuộc họp mới đây nhất cho biết. “Những người tham gia kỳ vọng rằng dữ liệu công bố trong những tháng tới sẽ giúp làm rõ mức độ” giảm của lạm phát trong bối cảnh chi phí vay mượn cao hơn.

Kể từ cuộc họp gần đây nhất của Fed, không ai đưa ra quan điểm mạnh mẽ về việc nâng lãi suất tại cuộc họp tiếp theo tổ chức vào ngày 12 và 13/12, mặc dù một số quan chức cho rằng còn quá sớm để thay đổi quan điểm rằng một đợt tăng lãi suất khác có nhiều khả năng xảy ra hơn là một đợt giảm.

Biên bản họp mới đây cho biết các quan chức Fed vào thời điểm đó đều nhận thấy rằng rủi ro giữa việc tăng lãi suất quá nhiều so với việc tăng quá ít giờ đã cân bằng hơn so với hồi đầu năm nay. Họ vẫn nhận thấy nguy cơ lạm phát cao hơn ​​và tăng trưởng thấp hơn so với kỳ vọng, biên bản cho biết.

Đợt gần đây nhất mà Fed nâng lãi suất là vào tháng 7, lên khoảng 5,25%-5,5%, mức cao nhất trong vòng 22 năm.

Lợi suất trái phiếu kho bạc dài hạn đã bắt đầu tăng từ khoảng 4% vào đầu tháng 8, và tiếp tục tăng tốc sau khi các quan chức Fed tổ chức cuộc họp vào giữa tháng 9, trong đó lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm nhanh chóng chạm mức 5% vào tháng 10. Sau đó, lợi suất đã giảm xuống khoảng 4,4% sau khi có dấu hiệu cho thấy nền kinh tế tăng trưởng, tuyển dụng và lạm phát đang hạ nhiệt.

Chưa loại trừ khả năng tăng lãi suất

Các dự báo kinh tế được công bố tại cuộc họp trong tháng 9 cho thấy hầu hết các quan chức Fed đã tính đến một đợt ​​tăng lãi suất nữa trong năm nay.

Trong khi biên bản họp cho thấy giới chức Fed vẫn tập trung vào câu hỏi rằng họ đã tăng lãi suất lên mức đủ để làm chậm nền kinh tế để giữ lạm phát ở mức thấp hơn hay không, thị trường lại đang chờ đợi thời điểm ngân hàng trung ương hạ lãi suất vào năm tới bởi có dấu hiệu cho thấy lạm phát đang quay trở lại mức mục tiêu 2% của Fed.

Theo CME Group, các nhà đầu tư kỳ vọng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp tháng 12 và trong suốt quý đầu tiên của năm 2024. Họ cho rằng có 60% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 5 năm tới.

Kể từ cuộc họp gần đây nhất của Fed, nền kinh tế Mỹ đã trải qua một giai đoạn tăng trưởng ổn định, tuy nhiên, mức tăng trưởng này chậm hơn so với mức 4,9% hàng năm được ghi nhận trong khoảng từ tháng 7 đến tháng 9. Trong tháng 10, nhà tuyển dụng chỉ tạo thêm 150.000 việc làm, giảm một nửa so với mức tăng trong tháng trước, và tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 3,9%, từ mức 3,4% vào tháng 4.

Tăng trưởng lương và lạm phát cũng giảm tốc. Theo Bộ Lao động Mỹ, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) không có biến động đáng kể trong tháng trước. CPI lõi, không tính các mặt hàng thực phẩm và năng lượng, tăng 3,2% từ tháng 4 đến tháng 10. Con số này giảm từ mức 4,8% trong khoảng thời gian 6 tháng trước đó.

Chủ tịch Fed Jerome Powell (Ảnh: AP)

Fed vẫn bước đi thận trọng

Biên bản họp cho biết các quan chức Fed cần có thêm bằng chứng để “tin tưởng rằng lạm phát rõ ràng đang trên đường” đạt được mục tiêu 2%.

Khi lạm phát tăng vọt vào năm 2021, Fed và hầu hết các nhà kinh tế học đều cho rằng việc tăng giá chủ yếu là do sự gián đoạn do đại dịch gây ra và sẽ tự giảm dần. Tuy nhiên, đến cuối năm 2021, họ lại kết luận rằng áp lực giá cả đang được thúc đẩy bởi nhu cầu quá mạnh và bắt đầu tăng lãi suất vào năm ngoái với nhịp độ nhanh nhất trong vòng 4 thập kỷ.

Fed bắt đầu giảm nhịp độ nâng lãi suất vào cuối năm ngoái và duy trì nhịp độ vừa phải hơn trong năm nay cho đến tháng 7. Nếu như tiếp tục ngừng nâng lãi suất trong tháng tới, Fed sẽ kéo dài thời gian tạm ngừng tăng lãi suất hiện tại lên khoảng 6 tháng.

Việc Fed tạm ngừng nâng lãi suất được đưa ra khi dữ liệu công bố đã thúc đẩy sự lạc quan rằng ngân hàng trung ương Mỹ có thể đưa nền kinh tế “hạ cánh mềm”, trong đó lạm phát giảm mà tỷ lệ thất nghiệp không tăng mạnh.

Nhiều quan chức, bao gồm cả Chủ tịch Fed Jerome Powell, hiện vẫn chưa sẵn sàng tuyên bố chiến thắng trước lạm phát, chỉ ra những trường hợp trong quá khứ khi mà áp lực giá giảm xuống nhưng sau đó lại quay đầu và tăng mạnh hơn.

Một số quan chức cũng tỏ ra thận trọng trước rủi ro lạm phát vượt quá mục tiêu 2% của Fed, ngay cả khi nó vẫn đang giảm. Các quan chức khác gần đây đã ca ngợi những tiến bộ đáng kể khi chứng kiến lạm phát giảm trong khi tỷ lệ mất việc không tăng mạnh.

“Chúng ta có thể thực hiện một cú hạ cánh trên ‘con đường vàng’, miễn là những cú sốc bên ngoài không lớn hơn và không bất ngờ đến mức khiến chúng ta gục ngã”, Chủ tịch Fed Chicago Austan Goolsbee cho biết trong một cuộc phỏng vấn hồi đầu tháng này./.

Theo Wall Street Journal