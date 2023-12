Giá trị thị trường của Pinduoduo vượt qua Alibaba

Cổ phiếu Pinduoduo khi đóng cửa tăng 4,03% ở mức 147,44 USD/cổ phiếu, với giá trị thị trường là 195,9 tỉ USD. Cùng ngày, cổ phiếu Alibaba chỉ tăng nhẹ 0,25% lên 74,86 USD/cổ phiếu, giá trị thị trường là 190,7 tỉ USD.

Theo Thời báo Hoàn cầu (Global Times), Bloomberg, đây là một "bước ngoặt" của ngành Internet Trung Quốc và "cũng đánh dấu sự trỗi dậy của một thế hệ mới nổi từ Pinduoduo đến ByteDance, đang lật đổ các lĩnh vực truyền thống truyền thông xã hội và thương mại điện tử".

Hiệu suất thị trường mạnh mẽ của Pinduoduo đến từ tình hình tài chính rất tốt. Báo cáo tài chính cho thấy doanh thu của Pinduoduo trong quý 3 năm nay là 68,84 tỉ NDT hay 9,638 tỉ USD, tăng 93,9% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận ròng thuộc về cổ đông phổ thông của Pinduoduo là 15,5371 tỉ NDT (2,1752 tỉ USD), tăng 47% so với cùng kỳ năm ngoái; không theo GAAP (quy tắc kế toán thông dụng) của Mỹ, lợi nhuận ròng thuộc về các cổ đông phổ thông của Pinduoduo là 17,0271 tỉ NDT (2,3838 tỉ USD), tăng 37% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trước đó, vào ngày 29/11 theo giờ địa phương ở Mỹ, sau khi thị trường mở cửa Pinduoduo đã tăng hơn 4% và giá trị thị trường của nó có lúc đạt 192,1 tỉ USD, vượt qua mức 191,8 tỉ USD của Alibaba. Tính đến cuối ngày, lợi nhuận của Pinduoduo giảm nhẹ và giá trị thị trường của nó lại bị Alibaba vượt qua. Sau khi đóng cửa, Pinduoduo được niêm yết ở mức 141,73 USD/cổ phiếu, tăng 1,96% và giá trị thị trường của nó giảm xuống còn 188,3 tỉ USD. Alibaba được báo giá ở mức 74,68 USD/cổ phiếu, giảm 2,68%, với giá trị thị trường là 190,19 tỉ USD, tuy nhiên chênh lệch giá trị thị trường giữa hai cổ phiếu Mỹ chỉ dưới 2 tỉ USD.

Cuộc cạnh tranh giữa Alibaba và Pinduoduo ngày càng gay gắt (Ảnh: Weibo)



Trước sự “tiếp cận” ráo riết của Pinduoduo, người sáng lập Alibaba Jack Ma cho biết trên mạng nội bộ của Alibaba khi trả lời bài đăng của một nhân viên đề cập đến giá trị thị trường của Pinduoduo: “Tôi tin chắc rằng Alibaba sẽ thay đổi, và nhất định sẽ thay đổi. Tất cả các công ty vĩ đại đều sinh ra vào mùa đông. Kỷ nguyên thương mại điện tử AI vừa mới bắt đầu, là cơ hội và là thách thức cho tất cả. Tôi xin chúc mừng Pinduoduo về việc ra quyết định, thực hiện và nỗ lực trong vài năm qua. Ai cũng có thể vượt qua, nhưng chỉ những người có thể cải cách cho ngày mai, ngày kia và các tổ chức sẵn sàng trả mọi giá và hy sinh mới đáng được tôn trọng. Hãy quay trở lại với sứ mệnh và tầm nhìn của chúng ta. Hỡi những người Alibaba, hãy cố lên!”

Về sự tăng trưởng nhanh chóng của Pinduoduo, Thời báo Hoàn cầu cho biết điều này làm nổi bật sức hấp dẫn của công ty đối với người tiêu dùng theo đuổi hiệu quả chi phí thông qua các hoạt động quảng cáo trong thời kỳ phục hồi kinh tế. Goldman Sachs ước tính rằng trong dịp Tết Độc thân mua sắm “11/11” vừa kết thúc, lượng giao dịch của Pinduoduo có thể đã tăng 20%, trong khi khối lượng giao dịch của các đối thủ cạnh tranh chỉ tăng ở mức một con số.

Pinduoduo luôn sử dụng giá thấp làm chiến lược cạnh tranh chính của mình. Nhiều nhà phân tích cho rằng điều này hợp với xu hướng người tiêu dùng ngày càng ưa chuộng các sản phẩm tiết kiệm chi phí. Tạp chí Forbes của Mỹ dẫn lời Thẩm Manh, giám đốc điều hành của một ngân hàng đầu tư có trụ sở tại Bắc Kinh, nói rằng "với sự thay đổi mô hình tiêu dùng của Trung Quốc, Pinduoduo đang lấn sâu hơn nữa vào lãnh thổ của các trang mua sắm Taobao và Tmall của Alibaba". Trên thực tế, trong dịp Tết Độc thân năm nay, cách cung cấp cho người tiêu dùng những sản phẩm giá rẻ đã trở thành tâm điểm cạnh tranh giữa các nền tảng thương mại điện tử lớn.

“Chiến trường chính” giữa Pinduoduo và Alibaba là ở trong nước, nhưng sự phát triển của hoạt động kinh doanh ở nước ngoài và tác động của nó ngày càng trở nên rõ ràng.

Truyền thông nước ngoài dẫn lời các nhà phân tích dự đoán rằng, nền tảng thương mại điện tử ở nước ngoài Temu do Pinduoduo ra mắt vào tháng 9 năm ngoái, sẽ tạo ra doanh thu hơn 16 tỉ USD trong năm nay. Kể từ lần đầu ra mắt tại Mỹ, Temu hiện đã có mặt tại 48 quốc gia và khu vực, bao gồm châu Âu, Trung Đông, Đông Nam Á và Australia.

Bloomberg cho rằng: “Do nhiều quốc gia trải qua cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt trong năm nay, nhu cầu của người tiêu dùng đối với hàng hóa giá rẻ, chủ yếu do Trung Quốc sản xuất, đã tăng lên”. Chỉ trong hơn một năm, doanh số của Temu đã vượt qua Shein, một nền tảng thương mại điện tử của Trung Quốc ở nước ngoài khác và được coi là một trong những thế lực đột phá mạnh nhất trong thương mại điện tử toàn cầu.

Theo Sohu